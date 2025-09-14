Felmatricázták a magyar tengert: új díjat kapnak a balatoni vendéglők, éttermek

A 2025-ös szezonra szóló matricákat kizárólag a We Love Balaton szerkesztősége ítélte oda a balatoni vendéglátóhelyeknek, kulturális tereknek, strandbisztróknak és cukrászdáknak. Az idei lista több mint ötven helyet tartalmaz, így a látogatók garantáltan kiemelkedő élményre számíthatnak, legyen szó egy borozóról, bisztróról vagy egy egész évben nyitva tartó strandkávézóról.

We Love Balaton: hol érdemes idén ősszel enni, inni és pihenni a Balaton körül?

Forrás: we love Balaton

A matricás helyek között szerepel például a Kistücsök Food and Room Balatonszemesen, a Pláne Badacsony borterasz, a Pavilon Balatonbogláron, a Helka Pub & Terasz Balatonföldváron, valamint a Buborék Csopak. A We Love Balaton szerkesztősége hangsúlyozza: ezek a helyek nemcsak kiváló kínálatukkal, hanem vendégbarát hozzáállásukkal is kitűnnek a régióban.

„A We Love Balaton-matricák azt jelzik, hogy a helyszínen minden apró részletre figyelnek, és minden látogatás pozitív élménnyel zárul" – olvasható a szerkesztőség közleményében. Az idei matricás egységek ablakán vagy ajtaján megtalálható kék logó segít a turistáknak abban, hogy mindig a legjobb balatoni helyeket keressék fel.

A We Love Balaton adatbázisa folyamatosan bővül: a látogatók nemcsak éttermek és borászatok, hanem kulturális terek, látogatóközpontok, strandok és kirándulóhelyek közül is válogathatnak. Az oldal szakértői minden helyszínt alaposan tesztelnek, így a matricás egységek biztosan hozzájárulnak a balatoni élmények tökéletesítéséhez.