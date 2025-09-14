szeptember 14., vasárnap

26 perce

Felmatricázták a magyar tengert: új díjat kapnak a balatoni vendéglők, éttermek

Címkék#We Love Balaton#bisztró#cukrászda#étterem#élmény

Ha valaki igazán szeretné megélni a Balaton ízeit, illatait és hangulatát, idén sem érdemes kihagyni a We Love Balaton által kiválasztott helyeket. A magazin már több mint tíz éve ad iránytűt a tó környékének felfedezéséhez, és most ismét összegyűjtötték azokat az egységeket, amelyek valódi minőséget és felejthetetlen élményt kínálnak.

Titzl Vivien

A 2025-ös szezonra szóló matricákat kizárólag a We Love Balaton szerkesztősége ítélte oda a balatoni vendéglátóhelyeknek, kulturális tereknek, strandbisztróknak és cukrászdáknak. Az idei lista több mint ötven helyet tartalmaz, így a látogatók garantáltan kiemelkedő élményre számíthatnak, legyen szó egy borozóról, bisztróról vagy egy egész évben nyitva tartó strandkávézóról.

We Love Balaton: Hol érdemes idén enni, inni és pihenni a Balaton körül?
We Love Balaton: hol érdemes idén ősszel enni, inni és pihenni a Balaton körül?
Forrás: we love Balaton

A matricás helyek között szerepel például a Kistücsök Food and Room Balatonszemesen, a Pláne Badacsony borterasz, a Pavilon Balatonbogláron, a Helka Pub & Terasz Balatonföldváron, valamint a Buborék Csopak. A We Love Balaton szerkesztősége hangsúlyozza: ezek a helyek nemcsak kiváló kínálatukkal, hanem vendégbarát hozzáállásukkal is kitűnnek a régióban.

„A We Love Balaton-matricák azt jelzik, hogy a helyszínen minden apró részletre figyelnek, és minden látogatás pozitív élménnyel zárul" – olvasható a szerkesztőség közleményében. Az idei matricás egységek ablakán vagy ajtaján megtalálható kék logó segít a turistáknak abban, hogy mindig a legjobb balatoni helyeket keressék fel.

A We Love Balaton adatbázisa folyamatosan bővül: a látogatók nemcsak éttermek és borászatok, hanem kulturális terek, látogatóközpontok, strandok és kirándulóhelyek közül is válogathatnak. Az oldal szakértői minden helyszínt alaposan tesztelnek, így a matricás egységek biztosan hozzájárulnak a balatoni élmények tökéletesítéséhez.

Keressétek a matricát, fedezzétek fel a régió legjobb bisztróit, borászatát, cukrászdáit és szállásait, és élvezzétek a Balaton minden pillanatát. A We Love Balaton szerkesztősége idén is biztosítja, hogy minden látogatás felejthetetlen élménnyé váljon.

We Love Balaton: Fedezd fel az északi part legjobb bisztróit és cukrászdáit

Ha a Balaton északi partját szeretnéd felfedezni, idén sem kell csalódnod: a We Love Balaton szerkesztősége ismét összeállította azokat a helyeket, ahol garantáltan felejthetetlen élmények várnak. Legyen szó egy hangulatos bisztróról, borászatról, kávézóról vagy cukrászdáról, ezek a helyek a régió legjobbjaiból kerültek ki, és mind rendelkeznek a híres kék We Love Balaton-matricával.

Az alábbiakban a 2025-ben matricát kapott északi parti helyek következnek, ahol biztosan nem fogsz csalódni:

  • A kis Bergmann – Balatonfüred
  • Kredenc – Balatonfüred
  • Pazar Coffee Company – Balatonfüred
  • Magvető Pékség – Balatonfüred
  • Bitang Burger & Coffee Shop – Alsóörs
  • Y by Rácz Jenő – Alsóörs
  • Fogas Bisztró – Alsóörs
  • Buborék – Csopak
  • Jásdi Borterasz – Csopak
  • Csopaki Resti by Laurel – Csopak
  • Smashed&Shore – Csopak
  • Petrányi Pincészet – Csopak
  • Kalóz Strandbisztró – Balatonudvari-Fövenyes
  • Mónisüti – Gyenesdiás
  • Kicsi Csóka Bisztró – Balatongyörök
  • Jókai7 – Mindszentkálla
  • Kő Fagyi? – Mindszentkálla
  • Homola Borterasz – Paloznak
  • Tagyon Birtok – Tagyon
  • Káli Fecske – Salföld
  • Bánya Kert – Salföld
  • Skizo Borház – Nefelejcs / Badacsonytördemic
  • Móló cukrászda – Révfülöp
  • Villa Chez les Amis – Balatonszepezd
  • Szászi Birtok – Hegymagas
  • Pap Wines – Hegymagas
  • Random Bagel Bar – Örvényes
  • Mérce – Szigliget
  • Kenyérbár – Szigliget
  • Szigligeti Fagylaltozó – Szigliget

 

 

