Felmatricázták a magyar tengert: új díjat kapnak a balatoni vendéglők, éttermek
Ha valaki igazán szeretné megélni a Balaton ízeit, illatait és hangulatát, idén sem érdemes kihagyni a We Love Balaton által kiválasztott helyeket. A magazin már több mint tíz éve ad iránytűt a tó környékének felfedezéséhez, és most ismét összegyűjtötték azokat az egységeket, amelyek valódi minőséget és felejthetetlen élményt kínálnak.
A 2025-ös szezonra szóló matricákat kizárólag a We Love Balaton szerkesztősége ítélte oda a balatoni vendéglátóhelyeknek, kulturális tereknek, strandbisztróknak és cukrászdáknak. Az idei lista több mint ötven helyet tartalmaz, így a látogatók garantáltan kiemelkedő élményre számíthatnak, legyen szó egy borozóról, bisztróról vagy egy egész évben nyitva tartó strandkávézóról.
A matricás helyek között szerepel például a Kistücsök Food and Room Balatonszemesen, a Pláne Badacsony borterasz, a Pavilon Balatonbogláron, a Helka Pub & Terasz Balatonföldváron, valamint a Buborék Csopak. A We Love Balaton szerkesztősége hangsúlyozza: ezek a helyek nemcsak kiváló kínálatukkal, hanem vendégbarát hozzáállásukkal is kitűnnek a régióban.
„A We Love Balaton-matricák azt jelzik, hogy a helyszínen minden apró részletre figyelnek, és minden látogatás pozitív élménnyel zárul" – olvasható a szerkesztőség közleményében. Az idei matricás egységek ablakán vagy ajtaján megtalálható kék logó segít a turistáknak abban, hogy mindig a legjobb balatoni helyeket keressék fel.
A We Love Balaton adatbázisa folyamatosan bővül: a látogatók nemcsak éttermek és borászatok, hanem kulturális terek, látogatóközpontok, strandok és kirándulóhelyek közül is válogathatnak. Az oldal szakértői minden helyszínt alaposan tesztelnek, így a matricás egységek biztosan hozzájárulnak a balatoni élmények tökéletesítéséhez.
Keressétek a matricát, fedezzétek fel a régió legjobb bisztróit, borászatát, cukrászdáit és szállásait, és élvezzétek a Balaton minden pillanatát. A We Love Balaton szerkesztősége idén is biztosítja, hogy minden látogatás felejthetetlen élménnyé váljon.
We Love Balaton: Fedezd fel az északi part legjobb bisztróit és cukrászdáit
Ha a Balaton északi partját szeretnéd felfedezni, idén sem kell csalódnod: a We Love Balaton szerkesztősége ismét összeállította azokat a helyeket, ahol garantáltan felejthetetlen élmények várnak. Legyen szó egy hangulatos bisztróról, borászatról, kávézóról vagy cukrászdáról, ezek a helyek a régió legjobbjaiból kerültek ki, és mind rendelkeznek a híres kék We Love Balaton-matricával.
Az alábbiakban a 2025-ben matricát kapott északi parti helyek következnek, ahol biztosan nem fogsz csalódni:
- A kis Bergmann – Balatonfüred
- Kredenc – Balatonfüred
- Pazar Coffee Company – Balatonfüred
- Magvető Pékség – Balatonfüred
- Bitang Burger & Coffee Shop – Alsóörs
- Y by Rácz Jenő – Alsóörs
- Fogas Bisztró – Alsóörs
- Buborék – Csopak
- Jásdi Borterasz – Csopak
- Csopaki Resti by Laurel – Csopak
- Smashed&Shore – Csopak
- Petrányi Pincészet – Csopak
- Kalóz Strandbisztró – Balatonudvari-Fövenyes
- Mónisüti – Gyenesdiás
- Kicsi Csóka Bisztró – Balatongyörök
- Jókai7 – Mindszentkálla
- Kő Fagyi? – Mindszentkálla
- Homola Borterasz – Paloznak
- Tagyon Birtok – Tagyon
- Káli Fecske – Salföld
- Bánya Kert – Salföld
- Skizo Borház – Nefelejcs / Badacsonytördemic
- Móló cukrászda – Révfülöp
- Villa Chez les Amis – Balatonszepezd
- Szászi Birtok – Hegymagas
- Pap Wines – Hegymagas
- Random Bagel Bar – Örvényes
- Mérce – Szigliget
- Kenyérbár – Szigliget
- Szigligeti Fagylaltozó – Szigliget