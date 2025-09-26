szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi pihenés

1 órája

Wellnesstitkok: így hozd ki belőle a legtöbbet!

Címkék#szervezet#regenerációra#szauna#program

A mindennapok rohanása közben egyre nagyobb szükségünk van a tudatos pihenésre. A wellness segít lelassulni, feltöltődni és új energiát meríteni.

Seres Elizabeth

A rohanó hétköznapokban egyre többen keresnek olyan kikapcsolódási formát, amely egyszerre nyugtatja a testet és a lelket. A wellness pontosan ezt kínálja: a pihenés, a feltöltődés és az egészségmegőrzés harmóniáját. Legyen szó fürdőről, masszázsról vagy szaunáról, a hatások nemcsak rövid, hanem hosszabb távon is érezhetők.

A wellness program során testünk és lelkünk egyaránt megújul, miközben a stressz szinte eltűnik Fotó: pexels.com
A wellnessprogram során testünk és lelkünk egyaránt megújul, miközben a stressz szinte eltűnik
Fotó: pexels.com

A wellness feltölt és ellazít

A meleg víz és a szauna serkenti a vérkeringést, lazítja az izmokat és erősíti az immunrendszert. Egy kellemes masszázs oldja a stresszt, segít megszabadulni a feszültségtől, és javítja az alvás minőségét. A relaxáció során csökken a szervezetben a stresszhormon szintje, így kiegyensúlyozottabbnak, frissebbnek érezhetjük magunkat.

A felkészülés is fontos része a wellnessélménynek. Érdemes könnyű ételt fogyasztani előtte, bőségesen inni vizet, és ha szaunázni készülünk, vigyünk magunkkal fürdőlepedőt, papucsot. A zuhanyzás ilyenkor nemcsak higiéniai okokból lényeges, hanem azért is, mert segíti a bőr pórusainak megnyílását. Fontos, hogy ne rohanjunk egyik szolgáltatásról a másikra, hiszen a wellness lényege éppen a lassítás és a nyugalom.

A program végeztével sem ér véget a pihenés. A szervezet ilyenkor is igényli a kíméletes bánásmódot, ezért érdemes könnyű ételeket fogyasztani, sok folyadékot inni, és ha tehetjük, egy rövid szundítással megkoronázni a napot. Így a test hálás lesz érte, és a jótékony hatások is tovább tartanak.

A wellness nem csupán luxus, hanem valódi befektetés az egészségünkbe. Ha tudatosan készülünk rá, és a program után is figyelünk a regenerációra, akkor teljes élményt nyújthat, amelynek pozitív hatásait még napokkal később is érezhetjük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu