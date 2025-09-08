2 órája
XXII. Bakonyi Krumpliszüreti, Művészeti és Gasztrofesztivál
Szeptember első szombatján a krumplié és a káposztáé volt a főszerep a kis bakonyi településen
A rendezvényt az olaszfalui művészeti csoportok ének- és táncprodukciói színesítették
Fotó: Lázár Valéria Anna
Megrendezésre került a XXII. Bakonyi Krumpliszüreti, Művészeti és Gasztrofesztivál melynek különleges feladata is volt. Törökné Ringl Krisztina polgármester asszony megnyitó beszédében elmondta, a kis település lakóira jellemző az egymás segítése, összefogás a mindennapokban, egy rendezvény lebonyolításban, vagy épp egy beteg gyermek megsegítésében.
Minden gasztrosátornál adománygyűjtő láda volt kihelyezve, így az ételek „megvásárlásával” egy olaszfalui kislány gyógykezelésének támogatására volt lehetőség. A polgármester asszony elmondta, hogy közös érdeke minden helyi lakosnak a település szépülése, fontosak a hagyományok.
A Gasztro kifejezés eddig nem szerepelt a rendezvény kiírásban, de idén úgy gondolták, hogy kiegészítik. Az érdeklődők kóstolják meg és vigyék hírét a nemzedékeken átívelő jellemző olaszfalui recepteknek.
A Köveskúti Kulturális Hagyományápoló és Természetvédő Egyesület standjánál kóstolni lehetett prézlis vagy sima buci nudlit mákkal és házi szilvalekvárral. Száz adagot készítettek reggel hattól fél tizenegyig.
XXII. Bakonyi Krumpliszüreti, Művészeti és GasztrofesztiválFotók: Ovádi Péter Facebook-oldala
A programok között minden korosztály megtalálta a számra megfelelőt. Délelőtt főzőversenyt rendeztek, ahol a káposzta és a krumpli kötelező alapanyag volt.
A kisebbeket csillámtetoválás, és karkötőkészítés várta a Hegyek Kapuja Ifjúsági Egyesület sátrában. Kipróbálhatták magukat tűzoltóként is. Bubibuli és interaktív bohóc-bűvész műsor.
A rendezvényt színesítették még az olaszfalui művészeti csoportok ének- és táncprodukcióik, illetve a környékbeli települések fellépői.