Megrendezésre került a XXII. Bakonyi Krumpliszüreti, Művészeti és Gasztrofesztivál melynek különleges feladata is volt. Törökné Ringl Krisztina polgármester asszony megnyitó beszédében elmondta, a kis település lakóira jellemző az egymás segítése, összefogás a mindennapokban, egy rendezvény lebonyolításban, vagy épp egy beteg gyermek megsegítésében.

Minden gasztrosátornál adománygyűjtő láda volt kihelyezve, így az ételek „megvásárlásával” egy olaszfalui kislány gyógykezelésének támogatására volt lehetőség. A polgármester asszony elmondta, hogy közös érdeke minden helyi lakosnak a település szépülése, fontosak a hagyományok.

A színpad előtt ládákban több burgonyafajtát is megcsodálhatták az arra járók

Fotó: Lázár Valéria Anna

A Gasztro kifejezés eddig nem szerepelt a rendezvény kiírásban, de idén úgy gondolták, hogy kiegészítik. Az érdeklődők kóstolják meg és vigyék hírét a nemzedékeken átívelő jellemző olaszfalui recepteknek.

A Köveskúti Kulturális Hagyományápoló és Természetvédő Egyesület standjánál kóstolni lehetett prézlis vagy sima buci nudlit mákkal és házi szilvalekvárral. Száz adagot készítettek reggel hattól fél tizenegyig.