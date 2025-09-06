Ön is segíthet: zaklatót és tolvajt keres a rendőrség

Újabb nevek kerültek fel a legfrissebb Veszprém vármegyei körözési listára. A hatóság elfogatóparancsot adott ki Tóth Rómeó (1996, Debrecen) ellen, akit a bíróság zaklatás bűncselekményével gyanúsít, írja a police.hu.

Tóth Rómeó közel 30 éves, a zaklatás ügyében körözött férfit a bilincs várja csak a Balaton partján

Fotó: police.hu

A Balatonfüredi RK elfogatóparancsa alapján keresik a zaklatással vádolt férfit

A Büntető törvénykönyv 222. §-a szerint zaklatást követ el az, aki mást tartósan, rendszeresen háborgat, megfélemlít, vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel más életvitelét súlyosan megzavarja. A törvény alapesetben egy évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, minősített esetben – például hozzátartozó sérelmére – akár három év szabadságvesztés is kiszabható.

Másik név is feltűnt a friss körözési listán: Győrmárton Győző ellen lopás miatt adott ki elfogatóparancsot a Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja. A Btk. szerint a lopás alapesetben két évig, minősített esetben pedig akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Győrmárton Győzőt lopás miatt keresik

Fotó: police.hu

Mindkét ügyben a Balatonfüredi Rendőrkapitányság jár el, a hatóság kéri a lakosság segítségét a képen látható férfiak felkutatásához.