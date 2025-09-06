2 órája
Ön is segíthet: zaklatót és tolvajt keres a rendőrség
A hatóság szeptember 3-án adott ki elfogatóparancsot a debreceni születésű férfi ellen, miután elérhetetlenné vált a nyomozás során. A zaklatás az egyik leggyakrabban elkövetett bűncselekmény Magyarországon. Kérik a lakosságot, aki a Balaton-parton vagy Veszprém vármegyében látta a képen szereplő férfit, haladéktalanul jelentse a rendőrségnek.
Újabb nevek kerültek fel a legfrissebb Veszprém vármegyei körözési listára. A hatóság elfogatóparancsot adott ki Tóth Rómeó (1996, Debrecen) ellen, akit a bíróság zaklatás bűncselekményével gyanúsít, írja a police.hu.
A Balatonfüredi RK elfogatóparancsa alapján keresik a zaklatással vádolt férfit
A Büntető törvénykönyv 222. §-a szerint zaklatást követ el az, aki mást tartósan, rendszeresen háborgat, megfélemlít, vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel más életvitelét súlyosan megzavarja. A törvény alapesetben egy évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, minősített esetben – például hozzátartozó sérelmére – akár három év szabadságvesztés is kiszabható.
Másik név is feltűnt a friss körözési listán: Győrmárton Győző ellen lopás miatt adott ki elfogatóparancsot a Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja. A Btk. szerint a lopás alapesetben két évig, minősített esetben pedig akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Mindkét ügyben a Balatonfüredi Rendőrkapitányság jár el, a hatóság kéri a lakosság segítségét a képen látható férfiak felkutatásához.