Bűnügy

2 órája

Ön is segíthet: zaklatót és tolvajt keres a rendőrség

Címkék#Balatonfüredi Rendőrkapitányság#zaklatás#körözés#lopás

A hatóság szeptember 3-án adott ki elfogatóparancsot a debreceni születésű férfi ellen, miután elérhetetlenné vált a nyomozás során. A zaklatás az egyik leggyakrabban elkövetett bűncselekmény Magyarországon. Kérik a lakosságot, aki a Balaton-parton vagy Veszprém vármegyében látta a képen szereplő férfit, haladéktalanul jelentse a rendőrségnek.

Veol.hu

Újabb nevek kerültek fel a legfrissebb Veszprém vármegyei körözési listára. A hatóság elfogatóparancsot adott ki Tóth Rómeó (1996, Debrecen) ellen, akit a bíróság zaklatás bűncselekményével gyanúsít, írja a police.hu.

Tóth Rómeó közel 30 éves, a zaklatás ügyében körözött férfit a bilincs várja a balaton partján
 Tóth Rómeó közel 30 éves, a zaklatás ügyében körözött férfit a bilincs várja csak a Balaton partján
Fotó: police.hu

A Balatonfüredi RK elfogatóparancsa alapján keresik a zaklatással vádolt férfit

A Büntető törvénykönyv 222. §-a szerint zaklatást követ el az, aki mást tartósan, rendszeresen háborgat, megfélemlít, vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel más életvitelét súlyosan megzavarja. A törvény alapesetben egy évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, minősített esetben – például hozzátartozó sérelmére – akár három év szabadságvesztés is kiszabható.

Másik név is feltűnt a friss körözési listán: Győrmárton Győző ellen lopás miatt adott ki elfogatóparancsot a Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja. A Btk. szerint a lopás alapesetben két évig, minősített esetben pedig akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Győrmárton Győzőt lopás miatt keresik
Fotó: police.hu

 Mindkét ügyben a Balatonfüredi Rendőrkapitányság jár el, a hatóság kéri a lakosság segítségét a képen látható férfiak felkutatásához.

 

