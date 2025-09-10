szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Ősz van újra

2 órája

Záróra a strandokon – de a természet most hív igazán

#levegő#Bakony#túrák#erdő

Veol.hu

Szeptember 1-jével hivatalosan is elkezdődött a meteorológiai ősz, és ezt az időjárás is hamar igazolja: a strandok sorra zárnak, a víz hűvös, az esték pedig egyre hidegebbek és szelesebbek. A nyári fürdőzés helyett így ideje új mozgásformák után nézni. A hűvösebb idő kifejezetten kedvez a kerékpározásnak: nincs hőség, könnyebb hosszabb túrákat tenni akár a Bakony lankáin, akár a Balaton körül. Ugyanígy népszerű ilyenkor a kirándulás és a nordic walking, hiszen az erdők lassan őszi színekbe borulnak, a friss levegő pedig feltölt energiával. A futás is jó választás, sokaknak a szeptember jelenti az új edzésciklus kezdetét. Akik inkább fedett helyen mozognának, azok számára a helyi uszodák, sportcsarnokok, edzőtermek kínálnak alternatívát. Az ősz tehát nem a bezárkózásról szól: érdemes kihasználni az évszak sajátosságait, és megtalálni azokat a sportokat, amelyek testet-lelket felkészítenek a közelgő télre, nem beszélve a fotózás szerelmesei ilyenkor remek képeket készíthetnek.

Néhány hete még fürdőzők töltötték meg a nagyteveli víztükröt is
Kép: Csizi Péter /veol.hu

 

