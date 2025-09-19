Magyar bor mindenkor

Az eseményen tizenhárom kiváló bort kóstoltak és bíráltak meg a jelenlévő borlovagok, hogy végül kiválasszák azt a bort, amely egy éven át a borrend szellemiségét, értékeit és a somlói borvidék hírnevét viszi tovább: a zászlósbort.

A zászlósbor kiválasztásakor a borlovagok vakon kóstoltak

Fotó: Haraszti Gábor

A zászlósbor megválasztása és közösségépítés

A közgyűlésen rangos hazai borrendek képviselői vettek részt. Jelen volt a Balatonvin Borlovagrend, a Brindisi Szent Lőrinc Borrend, az Enyingi Borkedvelők Rendje, az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje, a Kelet-Balatoni Borrend, a Pannon Császári és Királyi Borrend, a Pannonhalmi Szent Márton Borrend, a Somlói és Környéke Borút Egyesület, valamint a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borrend. Természetesen a házigazda Somlói Borrend tagjai is szép számmal képviseltették magukat. Az összejövetel nem csupán formális találkozó volt, hanem a magyar borvidékek közötti kapcsolat és barátság megerősítése is. A borlovagrendek ilyenkor tapasztalatot cserélnek, együtt ünneplik a szőlő- és borkultúra hagyományait, és közösen keresik azokat az utakat, amelyekkel a magyar bor népszerűsége tovább növelhető.

Győrfi Károly, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke méltatta a somlói borokat

Fotó: Haraszti Gábor

Az eseményen részt vett Győrfi Károly, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke is, aki beszédében hangsúlyozta: a borlovagrendek elsősorban a kulturált borfogyasztás népszerűsítésében és a magyar bor marketingjének erősítésében játszanak fontos szerepet.

Unger Tamás, a Somlói Borrend elnök-nagymestere a közgyűlés egyik legfontosabb eseményét emelte ki: a zászlósbor megválasztását.

– A zászlósbor egy borrend szimbóluma. Egy éven, sőt akár több esztendőn át képviseli közösségünk szellemiségét és a somlói borvidék hírnevét. Amikor társborrendekhez látogatunk, ez az a bor, amelyet ajándékként viszünk magunkkal, és saját rendezvényeinken is mindig kiemelt helyen szerepel. Egy borrend életében ez az egyik legfontosabb döntés, hiszen a zászlósbor által közvetítjük mindazt, amit a Somló jelent számunkra – hangsúlyozta Unger Tamás.

Unger Tamás (középen) kiemelte, a zászlósbor egy borrend szimbóluma

Fotó: Haraszti Gábor

A 2025-ös év zászlósborának a Somlói Apátsági Pincészet 2022-es Furmintját választották. A friss, ásványos karakterű furmint méltón képviseli a somlói borvidéket és a borrend hagyományait.