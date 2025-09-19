szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi találkozó

16 perce

Magyar bor mindenkor

Címkék#zászlósborverseny#Somlói Borrend#Unger Tamás#borvidék#borlovagrend

Ünnepi közgyűlésre és zászlósbor-avatóra gyűltek össze a hazai borlovagrendek képviselői Pápán. A rendezvény házigazdája a Somlói Borrend volt, amely hosszú évek óta kiemelt szereplője a magyar borkultúra és hagyományőrzés világának.

Haraszti Gábor

Az eseményen tizenhárom kiváló bort kóstoltak és bíráltak meg a jelenlévő borlovagok, hogy végül kiválasszák azt a bort, amely egy éven át a borrend szellemiségét, értékeit és a somlói borvidék hírnevét viszi tovább: a zászlósbort.

Zászlósbor avatás Pápán a Somlói Borrend szervezésében
A zászlósbor kiválasztásakor a borlovagok vakon kóstoltak
Fotó: Haraszti Gábor

A zászlósbor megválasztása és közösségépítés

A közgyűlésen rangos hazai borrendek képviselői vettek részt. Jelen volt a Balatonvin Borlovagrend, a Brindisi Szent Lőrinc Borrend, az Enyingi Borkedvelők Rendje, az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje, a Kelet-Balatoni Borrend, a Pannon Császári és Királyi Borrend, a Pannonhalmi Szent Márton Borrend, a Somlói és Környéke Borút Egyesület, valamint a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borrend. Természetesen a házigazda Somlói Borrend tagjai is szép számmal képviseltették magukat. Az összejövetel nem csupán formális találkozó volt, hanem a magyar borvidékek közötti kapcsolat és barátság megerősítése is. A borlovagrendek ilyenkor tapasztalatot cserélnek, együtt ünneplik a szőlő- és borkultúra hagyományait, és közösen keresik azokat az utakat, amelyekkel a magyar bor népszerűsége tovább növelhető.

Győrfi Károly, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke méltatta a somlói borokat
Fotó: Haraszti Gábor

Az eseményen részt vett Győrfi Károly, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke is, aki beszédében hangsúlyozta: a borlovagrendek elsősorban a kulturált borfogyasztás népszerűsítésében és a magyar bor marketingjének erősítésében játszanak fontos szerepet.
Unger Tamás, a Somlói Borrend elnök-nagymestere a közgyűlés egyik legfontosabb eseményét emelte ki: a zászlósbor megválasztását.
– A zászlósbor egy borrend szimbóluma. Egy éven, sőt akár több esztendőn át képviseli közösségünk szellemiségét és a somlói borvidék hírnevét. Amikor társborrendekhez látogatunk, ez az a bor, amelyet ajándékként viszünk magunkkal, és saját rendezvényeinken is mindig kiemelt helyen szerepel. Egy borrend életében ez az egyik legfontosabb döntés, hiszen a zászlósbor által közvetítjük mindazt, amit a Somló jelent számunkra – hangsúlyozta Unger Tamás.

Unger Tamás (középen) kiemelte, a zászlósbor egy borrend szimbóluma
Fotó: Haraszti Gábor

A 2025-ös év zászlósborának a Somlói Apátsági Pincészet 2022-es Furmintját választották. A friss, ásványos karakterű furmint méltón képviseli a somlói borvidéket és a borrend hagyományait.

A bírálat több szempont szerint zajlott
Fotó: Haraszti Gábor

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu