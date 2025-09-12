1 órája
Zenével teli völgy a Bakony szívében
A bakonybéli bencés monostor évek óta az egyházzenei előadások egyik kiemelt hazai helyszíne. Idén is változatos programokkal várják az érdeklődőket szeptember 25-27-e között: az ünnepi istentiszteletek mellett könyvbemutató és zenei workshopok gazdagítják a rendezvényt.
Az eseményre rangos hazai és nemzetközi művészek érkeznek, akik nemcsak előadóművészként, hanem tapasztalt oktatóként is elismertek, így a műhelymunkák vezetését is örömmel vállalják.
Baán Izsák perjel így fogalmaz az eseménnyel kapcsolatban: „Az immár hagyománnyá váló bakonybéli Szent Gellért-ünnepre idén is Itáliából érkeznek kiváló zenészek, a La Reverdie együttes tagjai. Ők találkozásra hívnak Észak-Itália középkori zenéjével, Gellért szellemiségével és az olaszországi régi zene egyik legkiválóbb formációjával.”
Kiemelt programok
Szeptember 27., szombat 15 óra: Csönd neked – Csend és szavak határán egy bencés monostorban
Könyvbemutató egy különleges fotóalbumról, amely a csendben Istent kereső Szent Gellért lelkületét őrző bakonybéli monostor mindennapjait tárja az olvasó elé.
Szeptember 27., szombat 18 óra: Középkori áhítat a La Reverdie előadásában
Az 1986-ban alapított olasz együttes a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet az ének és a sokféle hangszer közös megszólaltatására, hogy életre keltse a középkori zenei hagyomány sokszínűségét.
Szeptember 25–27. között műhelymunkák is várják a résztvevőket, ahol az olasz lauda és más vallásos zenei műfajok világába nyerhetnek betekintést. A workshopok résztvevői közreműködhetnek a La Reverdie szombati koncertjén elhangzó, kiválasztott művek előadásában is. (A műhelymunkákon való részvétel regisztrációhoz kötött.)
A programok megtekintése ingyenes.