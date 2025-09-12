szeptember 12., péntek

Vallis Musicalis

Zenével teli völgy a Bakony szívében

Címkék#Szent Gellért#La Reverdie#hagyomány#Izsák

A bakonybéli bencés monostor évek óta az egyházzenei előadások egyik kiemelt hazai helyszíne. Idén is változatos programokkal várják az érdeklődőket szeptember 25-27-e között: az ünnepi istentiszteletek mellett könyvbemutató és zenei workshopok gazdagítják a rendezvényt.

Lázár Valéria Anna

Az eseményre rangos hazai és nemzetközi művészek érkeznek, akik nemcsak előadóművészként, hanem tapasztalt oktatóként is elismertek, így a műhelymunkák vezetését is örömmel vállalják.

A La Reverdie együttes tagjai
Fotó: szervezők

Baán Izsák perjel így fogalmaz az eseménnyel kapcsolatban: „Az immár hagyománnyá váló bakonybéli Szent Gellért-ünnepre idén is Itáliából érkeznek kiváló zenészek, a La Reverdie együttes tagjai. Ők találkozásra hívnak Észak-Itália középkori zenéjével, Gellért szellemiségével és az olaszországi régi zene egyik legkiválóbb formációjával.”

Kiemelt programok

Szeptember 27., szombat 15 óra: Csönd neked – Csend és szavak határán egy bencés monostorban
Könyvbemutató egy különleges fotóalbumról, amely a csendben Istent kereső Szent Gellért lelkületét őrző bakonybéli monostor mindennapjait tárja az olvasó elé.

Szeptember 27., szombat 18 óra: Középkori áhítat a La Reverdie előadásában
Az 1986-ban alapított olasz együttes a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet az ének és a sokféle hangszer közös megszólaltatására, hogy életre keltse a középkori zenei hagyomány sokszínűségét.

Szeptember 25–27. között műhelymunkák is várják a résztvevőket, ahol az olasz lauda és más vallásos zenei műfajok világába nyerhetnek betekintést. A workshopok résztvevői közreműködhetnek a La Reverdie szombati koncertjén elhangzó, kiválasztott művek előadásában is. (A műhelymunkákon való részvétel regisztrációhoz kötött.)

A programok megtekintése ingyenes.

 

