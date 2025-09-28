Zirci apátság: a Bakony kihagyhatatlan látnivalója

A zirci apátság nemcsak a ciszterci rend magyarországi központja, hanem a Bakony egyik legfontosabb történelmi és kulturális látnivalója. A III. Béla király által 1182-ben alapított apátság ma is őrzi a rend szellemiségét, miközben a látogatók számára különleges élményt kínál.

Zirci Ciszterci Apátság barokk temploma

Az apátsági templom barokk stílusban épült a 18. században, és impozáns homlokzatával, gazdagon díszített belső terével a zirci látnivalók közül az egyik legnépszerűbb. Az épületegyütteshez tartozik a rendtörténeti kiállítás, a könyvtár és a gyönyörű arborétum is, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a zirci apátság az egész Bakony egyik legkedveltebb úti célja legyen.

A templom különleges atmoszférája, a barokk építészet szépsége és a ciszterci hagyományok bemutatása miatt a zirci apátsági templom felfedezése minden turistának ajánlott, aki a térségben jár. Nem véletlen, hogy a bakonyi látnivalók között mindig előkelő helyen szerepel.

