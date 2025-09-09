szeptember 9., kedd

Egy teherautónyi zöldhulladék

1 órája

Egy lakó önkényesen visszavágta a közterületi díszcserjéket Veszprémben, ezzel súlyos rongálást követett el

Egy veszprémi lakos engedély nélkül visszavágta a közterületi díszcserjéket az ablakánál. Az önkényes akció következtében egy teherautónyi zöldhulladék keletkezett.

Balogh Rebeka

A Wartha Vince utcai játszótér közelében, a Csermák Antal utca 14. mögötti közterületen egy lakó engedély nélkül visszavágta a díszcserjéket az ablaka alatt. Az akció miatt a helyszínről egy teherautónyi zöldhulladékot kellett elszállítani – tette közzé a Veszprém Szolgáltató Város Facebook-oldala.

A helyszínről elszállított zöldhulladék Veszprém közterületéről. Forrás: Veszprém Szolgáltató Város
A helyszínen jelentős mennyiségű zöldhulladék keletkezett
Forrás: Veszprém Szolgáltató Város

A zöldhulladék kezelése és a közterületi szabályok

A közterületen található növényzet nem magántulajdon, ezért minden engedély nélküli beavatkozás közterületi rongálásnak és szabálysértésnek minősül. A Veszprém Szolgáltató Város kiemelte: a közterületen végzett munkákhoz mindig hivatalos engedély szükséges. Amennyiben valaki problémát észlel a környezetében, a szolgáltató azt kéri, ne önhatalmúlag cselekedjen. Hozzátették: a zöldhulladék kezelését és a közterületi beavatkozást mindig hivatalos formában kell jelezni, nem pedig Facebook-posztban. Ez segít elkerülni a szabálysértést, és biztosítja, hogy a közterület karbantartása a megfelelő módon történjen.

Közösségi felelősség

A közösségi terek rendben tartása mindenki érdeke. A Veszprém Szolgáltató Város kéri a lakosokat, hogy a közterületi növényzethez való hozzányúlás előtt mindig hivatalos csatornán érdeklődjenek, ezzel elkerülhető a jogsértés. Az önkényes beavatkozás nemcsak szabálysértés, hanem a közösség erőforrásait is feleslegesen terheli. A Veszprém Szolgáltató Város minden lakost arra ösztönöz, hogy a közterületi problémákat hivatalos úton jelezze.

 

