Konyhai praktika

Zöldségfogyasztás egyszeregy: ezeket vétek azonnal megmosni, ha jót akarsz magadnak

Címkék#egészségesen#zöldség#tipp#vitamin

Az egészséges életmód alapja a friss zöldségek rendszeres beiktatása, mégis sokan elkövetnek egy apró hibát: azonnal megmossák a frissen vásárolt terményeket. A zöldségfogyasztás azonban akkor a leghasznosabb, ha tudjuk, melyik növénynek árt a mosás, mert így nemcsak tovább eláll, hanem több értékes anyagot is megőriz. Mutatjuk, mikor jobb szárazon a kamrába tenni, és mikor elengedhetetlen a tisztítás.

Sabjanics-Somlai Petra

A zöldségfogyasztás az egészséges életmód egyik alappillére, mégis sok apró hibát elkövetünk vele kapcsolatban. Az egyik legnagyobb meglepetés: nem minden zöldség mosása szükséges azonnal! Nemcsak a tárolás miatt, hanem azért sem, mert a földben lévő természetes anyagok bizonyos esetekben jót tehetnek az immunrendszernek.

zöldségfogyasztás földes zöldségekkel
A zöldségfogyasztás akkor a legegészségesebb, ha okosan döntesz: nem minden zöldséget érdemes azonnal megmosni.
Forrás: Pexels-illusztráció

Zöldségfogyasztás és a mosás dilemmája

Amikor friss répát, krumplit vagy hagymát veszünk, a legtöbben azonnal a csap alá tartjuk. Ez logikus lépés - hiszen senki sem szeretne bacilusokat vagy vegyszermaradványokat enni. Csakhogy ezzel néha épp a zöldségfogyasztás előnyeiből veszítünk. A Femina egyik írása szerint a földben élő mikroorganizmusok, például a lipopoliszacharidok, serkenthetik az immunrendszer működését. Ha minden gyökérzöldséget sterilre pucolunk, ezekből a jótékony hatásokból is kevesebb jut a szervezetünknek.

Itt nem kell kapkodni a zoldség mosásával

  • Gyökérzöldségek (répa, cékla, retek)
    Földesen hagyva sokkal tovább frissek maradnak, ráadásul a földben lévő anyagok hozzájárulhatnak az immunvédelemhez.
  • Burgonya
    Mosatlanul a spájzban hetekig, akár hónapokig eláll. A víz csak elősegíti a csírázást és a rothadást.
  • Hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma)
    Külső, száraz héjuk természetes pajzs. Ha vizesen kerülnek a kamrába, gyorsan penészednek.
  • Tökfélék (sütőtök, cukkini, padlizsán)
    A héjra tapadó nedvesség megrövidíti az eltarthatóságot, így érdemes csak felhasználás előtt tisztítani.

Amikor mégis jobb, ha leöblíted

Ha a zöldségfogyasztás közvetlenül történik - salátába, ropogtatnivalónak, főzés vagy párolás előtt -, akkor mindig alaposan mosd át hideg vízzel. A Mindmegette gyakorlati útmutatói is hangsúlyozzák: a mosás nélküli fogyasztás kockázatos lehet, mert baktériumok és növényvédő szer-maradványok maradhatnak a felületen.

 

