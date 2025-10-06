100 éves születésnapját ünnepelte a Bakony legendás igazgatója, megható köszöntést kapott

Kató nénit 100 éves születésnapja alkalmából családtagjai, az Erkel egykori és jelenlegi igazgatója, valamint Grőber Attila polgármester köszöntötte. Az ünnepeltnek már kisgyermek korában megmutatkozott tanulás iránti szeretete: első osztályban már tudott olvasni.

A 100 éves születésnapi köszöntő meglepte és meghatotta az ünnepeltet

Fotó: Haraszti Gábor

100 éves születésnap - Kató néni mindig pedagógus szeretett volna lenni

Tanítója felismerte tehetségét, és javasolta szüleinek, hogy tanuljon tovább, ám a család szerény körülményei miatt – negyedik gyermek lévén – erre akkor nem volt lehetőség. 1945-ben, a háború idején édesapját elveszítette. A család helyzete nehezebbé vált, így édesanyja és testvérei úgy döntöttek, olyan pályát kell választania, ahol hamar el tud helyezkedni. Pápára indult iskolát keresni – gyalog tette meg a 12 kilométeres utat. A Pápa Városi Női Kereskedelmi Szaktanfolyamon az első év után a négyéves kereskedelmi középiskolában folytatta tanulmányait, ahol tandíjat nem kellett fizetnie, és kiváló eredményeket ért el. Érettségi után Ajkán, a bauxitbányánál kapott könyvelői állást, de hamar rájött, hogy nem ez az út való neki.

Az Erkel-iskola diákjai rövid műsorral készültek

Fotó: Haraszti Gábor

Tanítói pályáját Somlójenőn kezdte, majd Külsővaton folytatta, később pedig a tanítóképző gyakorló iskolájában dolgozott egészen 1956-ig. Ugyanebben az évben alakult meg Pápán az ország harmadik Kodály-rendszerű ének-zenei általános iskolája, ahol kezdetben osztályfőnökként, majd 1962-től 1981-ig igazgatóként tevékenykedett. Igazgatói munkája idején vették fel az Erkel Ferenc Általános Iskola nevet. Az iskola a magas színvonalú oktatás, a következetesség és az emberi értékek közvetítése révén országos hírnévre tett szert. Tanítványai közül sokan választották a pedagógusi pályát. Férjével, Dezső bácsival, aki történelemtanár volt, még diákkorában ismerkedett meg. Mindketten Kupról származtak, a családban rajtuk kívül senki nem dolgozott pedagógusként, gyermekeik jogi pályán helyezkedtek el.

Varju Dezsőné Boros Katalin pályája során több alkalommal találkozhatott Kodály Zoltánnal is, amit életének egyik legnagyobb megtiszteltetésének tart. 55 évesen vonult nyugdíjba, de továbbra is aktívan foglalkozott az oktatással: unokái tanulásában segített, és sok volt tanítványával tartotta a kapcsolatot.