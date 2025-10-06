október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boldog születésnapot!

37 perce

100 éves születésnapját ünnepelte a Bakony legendás igazgatója, megható köszöntést kapott

Címkék#Pápa Város Önkormányzat#100 éves#pedagógus#születésnapi köszöntés

Meghitt ünnepség keretében köszöntötték a pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola jelenlegi diákjai az intézmény egykori igazgatóját, Varju Dezsőné Boros Katalint. Kató néni 1925-ben született, azaz most ünnepelte 100 éves születésnapját.

Haraszti Gábor

Kató nénit 100 éves születésnapja alkalmából családtagjai, az Erkel egykori és jelenlegi igazgatója, valamint Grőber Attila polgármester köszöntötte. Az ünnepeltnek már kisgyermek korában megmutatkozott tanulás iránti szeretete: első osztályban már tudott olvasni.

100 éves születésnap - Kató nénit köszöntötte az Erkel-iskola Pápán
A 100 éves születésnapi köszöntő meglepte és meghatotta az ünnepeltet
Fotó: Haraszti Gábor

100 éves születésnap - Kató néni mindig pedagógus szeretett volna lenni

Tanítója felismerte tehetségét, és javasolta szüleinek, hogy tanuljon tovább, ám a család szerény körülményei miatt – negyedik gyermek lévén – erre akkor nem volt lehetőség. 1945-ben, a háború idején édesapját elveszítette. A család helyzete nehezebbé vált, így édesanyja és testvérei úgy döntöttek, olyan pályát kell választania, ahol hamar el tud helyezkedni. Pápára indult iskolát keresni – gyalog tette meg a 12 kilométeres utat. A Pápa Városi Női Kereskedelmi Szaktanfolyamon az első év után a négyéves kereskedelmi középiskolában folytatta tanulmányait, ahol tandíjat nem kellett fizetnie, és kiváló eredményeket ért el. Érettségi után Ajkán, a bauxitbányánál kapott könyvelői állást, de hamar rájött, hogy nem ez az út való neki.

Az Erkel-iskola diákjai rövid műsorral készültek
Fotó: Haraszti Gábor

Tanítói pályáját Somlójenőn kezdte, majd Külsővaton folytatta, később pedig a tanítóképző gyakorló iskolájában dolgozott egészen 1956-ig. Ugyanebben az évben alakult meg Pápán az ország harmadik Kodály-rendszerű ének-zenei általános iskolája, ahol kezdetben osztályfőnökként, majd 1962-től 1981-ig igazgatóként tevékenykedett. Igazgatói munkája idején vették fel az Erkel Ferenc Általános Iskola nevet. Az iskola a magas színvonalú oktatás, a következetesség és az emberi értékek közvetítése révén országos hírnévre tett szert. Tanítványai közül sokan választották a pedagógusi pályát. Férjével, Dezső bácsival, aki történelemtanár volt, még diákkorában ismerkedett meg. Mindketten Kupról származtak, a családban rajtuk kívül senki nem dolgozott pedagógusként, gyermekeik jogi pályán helyezkedtek el.

Varju Dezsőné Boros Katalin pályája során több alkalommal találkozhatott Kodály Zoltánnal is, amit életének egyik legnagyobb megtiszteltetésének tart. 55 évesen vonult nyugdíjba, de továbbra is aktívan foglalkozott az oktatással: unokái tanulásában segített, és sok volt tanítványával tartotta a kapcsolatot.

Kató néni boldogan beszélgetett a gyerekekkel
Fotó: Haraszti Gábor

Kató néni a kerek születésnap kapcsán rendezett köszöntésen nehezen találta a szavakat, mint mondta, nagyon meglepődött. – Szép volt ez a 100 év – fogalmazott Kató néni. – Nem emlékszem olyanra, hogy Pápán egy 100 éves igazgató találkozhatott volna 75 éves tanítványaival, nekem ez néhány napja megadatott. Hálás vagyok a Teremtőnek, nem tudom, mivel érdemeltem ki.

S hogy mi a hosszú élet titka? Természetesen ezt is megkérdeztük Kató nénitől. – Talán az, hogy minden dologhoz, az örömhöz és a bántásokhoz is, szeretettel fordultam. Ha bántottak, sosem vágtam vissza, úgy éreztem, a legnagyobb ereje a szeretetnek van – mesélte az 1925-ben született pedagógus.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu