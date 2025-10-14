Jó hír érkezett a 14. havi nyugdíj bevezetésének ügyében! (+ videó)

Az elmúlt években a 13. havi nyugdíj visszaépítésével és az inflációkövető emelésekkel igyekezett a kormány megerősíteni a nyugdíjasok helyzetét. Most a 14 havi nyugdíj lehetősége is napirendre került – derült ki Czomba Sándor, a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár parlamenti felszólalásából.

14 havi nyugdíj várható: a már meglévő 13. havi nyugdíj és a nyugdíjemelés 2025-ös intézkedések után

Forrás: MTI/Bruzák Noémi

A 13 havi nyugdíj után jöhet 14 havi nyugdíj bevezetése?

Czomba Sándor államtitkár hangsúlyozta, hogy az elmúlt 15 évben a nyugdíjasok számíthattak a kormányra, hiszen az inflációnak megfelelően emelték a nyugdíjakat, és több lépcsőben visszavezették a 13. havi nyugdíjat. Hozzátette, 2010-hez képest több mint duplájára nőtt a nyugdíjak összege, a vásárlóértékük pedig 25 százalékkal emelkedett. Azt is elmondta, a kabinet dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit 2–4 év alatt lehetne megtenni, de ehhez gazdasági erő kell, ami összefüggésben van a békével. Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány célja, hogy segítse a nyugdíjasok munkavállalását, és nyitott minden olyan eszközre, amely ezt támogatja.

Mennyi a nyugdíj 2025-ben?

2025-ben a teljes nyugdíjhoz legalább 20 év munkaviszony szükséges, 40 év után pedig a korábbi kereset mintegy 70 százaléka jár. Az országos átlagnyugdíj júniusban 244 557 forint volt, a 13. havi juttatás továbbra is minden jogosultnak jár, a következő évi emelés mértéke pedig várhatóan 3,2 százalék lesz.