1 órája
Jó hír érkezett a 14. havi nyugdíj bevezetésének ügyében! (+ videó)
A magyar kormány 2025-ben több módon is segítette a nyugdíjasok helyzetét. A már meglévő 13. havi nyugdíj, az őszi nyugdíjemelés, a nyugdíjas élelmiszer-utalvány és más bónuszok után kiderült, mikorra várható a 14 havi nyugdíj bevezetése.
Az elmúlt években a 13. havi nyugdíj visszaépítésével és az inflációkövető emelésekkel igyekezett a kormány megerősíteni a nyugdíjasok helyzetét. Most a 14 havi nyugdíj lehetősége is napirendre került – derült ki Czomba Sándor, a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár parlamenti felszólalásából.
A 13 havi nyugdíj után jöhet 14 havi nyugdíj bevezetése?
Czomba Sándor államtitkár hangsúlyozta, hogy az elmúlt 15 évben a nyugdíjasok számíthattak a kormányra, hiszen az inflációnak megfelelően emelték a nyugdíjakat, és több lépcsőben visszavezették a 13. havi nyugdíjat. Hozzátette, 2010-hez képest több mint duplájára nőtt a nyugdíjak összege, a vásárlóértékük pedig 25 százalékkal emelkedett. Azt is elmondta, a kabinet dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit 2–4 év alatt lehetne megtenni, de ehhez gazdasági erő kell, ami összefüggésben van a békével. Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány célja, hogy segítse a nyugdíjasok munkavállalását, és nyitott minden olyan eszközre, amely ezt támogatja.
Mennyi a nyugdíj 2025-ben?
2025-ben a teljes nyugdíjhoz legalább 20 év munkaviszony szükséges, 40 év után pedig a korábbi kereset mintegy 70 százaléka jár. Az országos átlagnyugdíj júniusban 244 557 forint volt, a 13. havi juttatás továbbra is minden jogosultnak jár, a következő évi emelés mértéke pedig várhatóan 3,2 százalék lesz.
Nyugdíjak 2025-ben: mennyi jár 15, 20 vagy 40 év munkaviszony után?Tervezd előre a jövőbeli nyugdíjadat.
13. havi nyugdíj visszavezetése és nyugdíjkorrekció
2010 óta a nyugdíjak összege több mint a kétszeresére emelkedett, miközben a vásárlóerejük mintegy 25 százalékkal nőtt. A 13. havi nyugdíj visszavezetése 2021-ben kezdődött, majd 2024-re teljes egészében helyreállt. Mindezek összessége a nyugdíjak reálértékének megőrzését mutatja.
A Magyar Kormány a mindenkori infláció mértékéhez igazítja az éves nyugdíjemelést, idén januárban 6 százalékos korrekciót hajtottak végre, ősszel pedig újabb emelés várható.
A nyugdíjas egyesület elnöke a nyugdíjkorrekcióról
Nyugdíjemelés összege, egyéb bónuszok
A szeptember 17-i bejelentés alapján novemberben és decemberben átlagosan 51 100 forint kiegészítő nyugdíjkorrekciót kapnak a nyugdíjasok az infláció miatt. Emellett 2025-ben is jár a 13. havi nyugdíj, és több támogatás, például:
- élelmiszer-utalvány,
- közgyógyellátás,
- kedvezményes utazás és
- spórolási program segíti az idősek mindennapjait.
Miközben az emelések és bónuszok a nyugdíjasok vásárlóerejét növelik, az intézkedések közvetve a gazdaság élénküléséhez is hozzájárulhatnak.
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány 2025. december 31-ig váltható be, és pluszkedvemények is járhatnak mellé.
Meglepő lehetőség: többet ér a nyugdíjas utalványNyugdíjasok számára extra kedvezmények az ALDI-ban.
Mikor érkezik a 13. havi nyugdíj?
A 13. havi nyugdíj minden évben februárban érkezik, a nyugdíj kifizetése minden évben ugyanúgy történik. Azoknak, akik bankszámlára kérik, a szokásos havi nyugdíjjal együtt, február elején utalják az összeget, míg a postai kézbesítést választók február első felében kapják kézhez.
A juttatást minden jogosult automatikusan megkapja, külön igényelni nem szükséges.
Érkezik a 13. havi nyugdíj
A 14. havi nyugdíj bevezetése jelentős lépés lenne. A kormányzati szándék világos, és a cél, hogy a gazdasági helyzet stabilizálódásával újabb támogatásokat kaphassanak az idősek. A tervezett intézkedés egyszerre jelképezi a társadalmi megbecsülést és a nyugdíjasok helyzetének javítását. A 13. havi nyugdíj és a rendszeres emelések biztosítják a nyugdíjasok számára a kiszámíthatóságot, miközben a 14. havi juttatás lehetősége egyre kézzelfoghatóbb intézkedéssé válik.