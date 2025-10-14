október 31., péntek

Nyugdíjak

37 perce

Keresik a megoldást a nyugdíjasok megélhetésére – Friss infók a 14. havi nyugdíjról

A kormányülésen fontos döntés született olyan kérdésben is, ami jelentősen érintheti a nyugdíjasok mindennapjait. A 14 havi nyugdíj bevezetési rendjén dolgozik a kormány. Ovádi Péter országgyűlési képviselő is írt erről, és megkérdeztünk a témában egy veszprémi nyugdíjast. 

Veol.hu

A döntés megszületett, az intézkedés bevezetésének rendjén dolgozik a kormány – erről nemrégiben írtunk. Ugyanis Orbán Viktor a közösségi médiában tett közzé információkat a 14 havi nyugdíj kapcsán.

Simon Gyula Mátyás, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke, megkérdeztük a 14 havi nyugdíj kapcsán.
A 14 havi nyugdíj kapcsán megkérdeztük Simon Gyula Mátyást, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnökét 
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz

– jelentette ki Orbán Viktor a közösségi médiában közzétett videójában. A kormányülés után készült a felvétel a miniszterelnök nyilatkozatáról.

Több téma is volt a kormányülésen. Szó esett

  • a szociális ágazatról, a kulturális ágazatról, 
  • a 15 százalékos béremelésről,
  • az eddig alulfizetett nevelőszülőknek járó pénz megduplázásáról. 
  • Összeraktak egy akciótervet az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítására.

Az árrésstopot meghosszabbította a kormány és 14 új élelmiszerre kiterjesztette.

Ez szintén érinti a nyugdíjasokat, az időseket, akárcsak a nyugdíj utalása, mértéke. Hosszú vita volt a kormányülésen a 14. havi nyugdíjról. Az eldőlt, hogy lesz, a bevezetési rendjén dolgoznak most.

14 havi nyugdíj a napirenden

Lesz 14. havi nyugdíj – ezt Ovádi Péter országgyűlési képviselő is leszögezte friss posztjában közösségi oldalán.

Veszprémi nyugdíjast kérdeztünk

Megkérdeztük a témában a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnökét. Simon Gyula Mátyás elmondta, hogy a nyugdíjasok – figyelembe véve a megélhetési lehetőségeiket – nagy örömmel fogadják, hogy a kormány foglalkozik ezzel a kérdéssel, keresi a megoldást. Ennek egyik módja lehet szerinte a 14. havi nyugdíj. Úgy véli, sokban segítheti a nyugdíjasok mindennapjait. 

Az elmúlt években a 13. havi nyugdíj visszaépítésével és az inflációkövető emelésekkel igyekezett a kormány megerősíteni a nyugdíjasok helyzetét. 2010 óta a nyugdíjak összege több mint a kétszeresére emelkedett, miközben a vásárlóerejük mintegy 25 százalékkal nőtt. A 13. havi nyugdíj visszavezetése 2021-ben kezdődött, majd 2024-re teljes egészében helyreállt. Mindezek összessége a nyugdíjak reálértékének megőrzését mutatja. A szeptember 17-i bejelentés alapján novemberben és decemberben átlagosan 51 100 forint kiegészítő nyugdíjkorrekciót kapnak a nyugdíjasok az infláció miatt. Emellett 2025-ben is jár a 13. havi nyugdíj, és több támogatás, például: élelmiszer-utalvány, közgyógyellátás, kedvezményes utazás és spórolási program segíti az idősek mindennapjait. A 13. havi nyugdíj és a rendszeres emelések biztosítják a nyugdíjasok számára a kiszámíthatóságot, a 14. havi juttatás bevezetésének rendjén pedig már dolgoznak.

 

 

