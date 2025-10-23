október 23., csütörtök

1956

10 perce

Újságégetés és tankkilövés - Korabeli felvételek a Bakonyból (galéria)

Címkék#1956-os forradalom#bakonyi#megtorlás#események#remény

Békés tüntetésből tankégetés, bevonuló bányászok és nyílt újságégetés. Ezek voltak 1956 bakonyi eseményeinek főbb mozzanatai Veszprém megyében a forradalom és a megtorlás idején.

Mák Lilla

Veszprém vármegye több településén is fellángolt a forradalom, az utcákon október végén megmozdult a nép. Szobrokat döntöttek, követeléseket fogalmaztak. Várpalota, Zirc és Pápa története a remény, az ellenállás és a megtorlás történetét meséli el 1956 bakonyi eseményein keresztül.

1956 bakonyi eseményei: forradalmárok mentőautója Zirc határában
Forradalmárok által használt mentőautó a Zirc határában lévő útelágazásnál áll 1956 bakonyi eseményei során
Forrás: Fóti István örökösei/Fortepan

1956 bakonyi eseményei

A várpalotai tanárnő, Urbán Margit kéziratos naplója, a Tapolcai Forradalmi Katonai Tanács röplapja, valamint a pápai forradalmi bizottság 17 pontos követelése és a korabeli levéltári vádiratok mind hitelesen idézik fel, miként bontakoztak ki a népfelkelés napjai a Bakony városaiban.

1956 Bakonyi eseményei: Várpalota korabeli képeken
Itt még gyerekek játszanak 1 évvel azelőtt, hogy tankok robogtak át Várpalotán – Szabadság tér, jobbra a vájáriskola, háttérben a Thury-vár
Forrás: VÁTI/Fortepan

Várpalotán véres harcok dúltak

Október 23-án Várpalotára megérkeztek a budapesti hírek. Este tankok indultak a főváros felé, másnap pedig már a forradalom kitöréséről is tudtak. Eljutottak a veszprémi egyetemisták követelései is a város polgáraihoz. Október 26-án délután a felkelkelők ledöntötték a Vörös Katona szobrát, eltávolították a vörös zászlókat, és összetűzésbe kerültek a pártbizottság embereivel. A lövöldözés után egy szovjet tank a tüntetők közé lőtt. A harckocsit Várpalota forradalmárai hatástalanították, a harckocsi porrá égett. Néhány napig tartott csak a lelkesedés, november 4-én – a szovjet támadás hírére – minden remény szertefoszlott. 

1956 bakonyi eseményei: forradalmárok mentőautója Zirc határában
Korabeli felvétel Zirc határárán, Kardosrétnél 1956-ból, a forradalom napjaiban
Forrás: Fóti István örökösei/Fortepan

Zircre vonultak a dudari bányászok

A zirci események október 26-án bontakoztak ki. A dudari és nagyesztergári bányászok mintegy kétezer fős tömege nemzeti zászlókkal vonult Zircre, Kossuth-nótákat énekelve. A Hősök szobránál elszavalták a Talpra magyart, és felolvasták a dudari bányászok követeléseit. Délután a járási tanácsban munkások, parasztok és iparosok fogalmazták meg közös követeléseiket, amelyeket stencilgépen sokszorosítottak. Bár a rendőrséggel vita alakult ki a fegyverekről, vérontás nem történt. A nap végére a tömeg békésen oszlott fel, remélve, hogy a kormány teljesíti kéréseiket.

1956 eseményei előtti korabeli felvétel Tapolcafőről (ekkor önálló, ma Pápa része), hátérben a református templom
Forrás: Magyar Pál/Fortepan

Pápán újságégetéssel tiltakoztak

Október 26-án a budapesti hírek hatására a pápai fiatalok is az utcára vonultak, másnap megalakult a Forradalmi Katonai Tanács. A szovjet csapatok kivonulása miatt a városban végül helyreállt a rend. November 13-án a szovjet helyőrség parancsnoka kijárási tilalmat és fegyverbeszolgáltatást rendelt el, ezzel véget vetve a forradalmi időszaknak. Decemberben három férfi többszáz újságot égetett el tiltakozásul, tettük a forradalom leverése utáni ellenállás kivételes cselekedeteként maradt fenn.

Újságégetés és tankkilövés - Korabeli felvételek a Bakonyból

Fotók: Fortepan

 

 

 

