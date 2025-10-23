Újságégetés és tankkilövés - Korabeli felvételek a Bakonyból (galéria)

Veszprém vármegye több településén is fellángolt a forradalom, az utcákon október végén megmozdult a nép. Szobrokat döntöttek, követeléseket fogalmaztak. Várpalota, Zirc és Pápa története a remény, az ellenállás és a megtorlás történetét meséli el 1956 bakonyi eseményein keresztül.

Forradalmárok által használt mentőautó a Zirc határában lévő útelágazásnál áll 1956 bakonyi eseményei során

Forrás: Fóti István örökösei/Fortepan

1956 bakonyi eseményei

A várpalotai tanárnő, Urbán Margit kéziratos naplója, a Tapolcai Forradalmi Katonai Tanács röplapja, valamint a pápai forradalmi bizottság 17 pontos követelése és a korabeli levéltári vádiratok mind hitelesen idézik fel, miként bontakoztak ki a népfelkelés napjai a Bakony városaiban.

Itt még gyerekek játszanak 1 évvel azelőtt, hogy tankok robogtak át Várpalotán – Szabadság tér, jobbra a vájáriskola, háttérben a Thury-vár

Forrás: VÁTI/Fortepan

Várpalotán véres harcok dúltak

Október 23-án Várpalotára megérkeztek a budapesti hírek. Este tankok indultak a főváros felé, másnap pedig már a forradalom kitöréséről is tudtak. Eljutottak a veszprémi egyetemisták követelései is a város polgáraihoz. Október 26-án délután a felkelkelők ledöntötték a Vörös Katona szobrát, eltávolították a vörös zászlókat, és összetűzésbe kerültek a pártbizottság embereivel. A lövöldözés után egy szovjet tank a tüntetők közé lőtt. A harckocsit Várpalota forradalmárai hatástalanították, a harckocsi porrá égett. Néhány napig tartott csak a lelkesedés, november 4-én – a szovjet támadás hírére – minden remény szertefoszlott.