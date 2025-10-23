10 perce
Újságégetés és tankkilövés - Korabeli felvételek a Bakonyból (galéria)
Békés tüntetésből tankégetés, bevonuló bányászok és nyílt újságégetés. Ezek voltak 1956 bakonyi eseményeinek főbb mozzanatai Veszprém megyében a forradalom és a megtorlás idején.
Veszprém vármegye több településén is fellángolt a forradalom, az utcákon október végén megmozdult a nép. Szobrokat döntöttek, követeléseket fogalmaztak. Várpalota, Zirc és Pápa története a remény, az ellenállás és a megtorlás történetét meséli el 1956 bakonyi eseményein keresztül.
1956 bakonyi eseményei
A várpalotai tanárnő, Urbán Margit kéziratos naplója, a Tapolcai Forradalmi Katonai Tanács röplapja, valamint a pápai forradalmi bizottság 17 pontos követelése és a korabeli levéltári vádiratok mind hitelesen idézik fel, miként bontakoztak ki a népfelkelés napjai a Bakony városaiban.
Várpalotán véres harcok dúltak
Október 23-án Várpalotára megérkeztek a budapesti hírek. Este tankok indultak a főváros felé, másnap pedig már a forradalom kitöréséről is tudtak. Eljutottak a veszprémi egyetemisták követelései is a város polgáraihoz. Október 26-án délután a felkelkelők ledöntötték a Vörös Katona szobrát, eltávolították a vörös zászlókat, és összetűzésbe kerültek a pártbizottság embereivel. A lövöldözés után egy szovjet tank a tüntetők közé lőtt. A harckocsit Várpalota forradalmárai hatástalanították, a harckocsi porrá égett. Néhány napig tartott csak a lelkesedés, november 4-én – a szovjet támadás hírére – minden remény szertefoszlott.
1956-os forradalom Veszprémben: sosem látott fotókon a bakonyi forradalmárok (+ galéria)
Zircre vonultak a dudari bányászok
A zirci események október 26-án bontakoztak ki. A dudari és nagyesztergári bányászok mintegy kétezer fős tömege nemzeti zászlókkal vonult Zircre, Kossuth-nótákat énekelve. A Hősök szobránál elszavalták a Talpra magyart, és felolvasták a dudari bányászok követeléseit. Délután a járási tanácsban munkások, parasztok és iparosok fogalmazták meg közös követeléseiket, amelyeket stencilgépen sokszorosítottak. Bár a rendőrséggel vita alakult ki a fegyverekről, vérontás nem történt. A nap végére a tömeg békésen oszlott fel, remélve, hogy a kormány teljesíti kéréseiket.
A szabadság lángja a vár tövében – Ünnepi programok és megemlékezések
Pápán újságégetéssel tiltakoztak
Október 26-án a budapesti hírek hatására a pápai fiatalok is az utcára vonultak, másnap megalakult a Forradalmi Katonai Tanács. A szovjet csapatok kivonulása miatt a városban végül helyreállt a rend. November 13-án a szovjet helyőrség parancsnoka kijárási tilalmat és fegyverbeszolgáltatást rendelt el, ezzel véget vetve a forradalmi időszaknak. Decemberben három férfi többszáz újságot égetett el tiltakozásul, tettük a forradalom leverése utáni ellenállás kivételes cselekedeteként maradt fenn.
Újságégetés és tankkilövés - Korabeli felvételek a BakonybólFotók: Fortepan