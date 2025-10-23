54 perce
Ritka felvételek 1956-ból, a korszak Balaton-felvidékéről (galéria, videó)
Előkerültek elfeledett pillanatok: arcok, utcák, események a magyar tenger körül, ahogy kevesen látták. 1956 Balatonja – a forradalom és a megtorlás emlékei új megvilágításban.
Ritkán látott felvételek az 1950-es és 1960-as évekből Tapolcáról, Balatonalmádiból, Balatonfüredről, Balatonfűzfőről és környékükről összeállításunkban. Végigvettük 1956 Balaton-felvidéki településeinek mozzanatait a forradalom, és az azt követő megtorlás időszakából.
1956 balaton-felvidéki forrásai
A levéltári források – köztük a Tapolcai Forradalmi Katonai Tanács röplapja és a Nyirád községi tanács 1957-es jelentése – hitelesen idézik fel a forradalom helyi eseményeit. Mészáros Gyula diákmozgalmi krónikája, Horváth József Vörösberény története című kötete, és benne Sarusi Mihály ’56 a Balatonnál írása, valamint vitéz nemes Náray Antal altábornagy Füredi hősök és emlékeik című visszaemlékezése egyaránt értékes forrásai a Balaton-felvidék 1956-os történetének és az azt követő megtorlás időszakának.
Tapolca bátor diákjai
Október 27-én megalakult a Tapolcai Forradalmi Katonai Tanács, amely a rend és a járási tanácsok megszervezését tűzte ki célul. Elfogadták a keszthelyi követeléseket, két saját ponttal kiegészítve. A városban röplapok terjedtek, sorra alakultak a munkástanácsok, a gimnáziumban létrejött a Forradalmi Bizottság. A környező településeken eltávolították a kommunista jelképeket. A tapolcai diákok 1957 elejéig folytatták a szervezkedést, de végül letartóztatások zárták le a mozgalmat.
Almádi és Balatonfűzfő népfelkelése
Október 27-én Balatonalmádiban megalakult a forradalmi tanács és a nemzetőrség Birkus Hubert vezetésével. November 4-én a szovjet támadás hírére a fegyvereket letették, majd megkezdődtek a letartóztatások. Birkus két és fél év börtönt kapott, a környéket pedig a pesti segélyszállítmány tragédiája és a fűzfői nemzetőrök kivégzése rázta meg, közülük három forradalmi hőst a vörösberényi temetőben helyeztek örök nyugalomra.
Lyukas zászló Balatonfüred szakiskolájából
Balatonfüreden az 1956-os forradalom emlékét egy különleges ereklye őrzi: a balatonarácsi Mezőgazdasági Szakiskola diákjainak forradalmi jelképe. A zászlót 50 évvel a népfelkelés után találták meg. Az 1956. október 26-án kivágott címerű lyukas nemzeti lobogót a tanulók Tihanyon, Aszófőn, Pécselyen és Szőlősön vitték végig.
Balatonfüreden az 1956-os események idején nem zajlott fegyveres harc, de sokan segítették a menekülteket és a sebesülteket. Vitéz Náray Antal altábornagy, aki ekkor mérnökként dolgozott a városban, nem hagyta el az országot, mondván:
ha öregen, megtörten és gyógyíthatatlan betegen is, magyar vagyok – itt élek és itt halok meg.
