Múltidéző

1 órája

Ritka felvételek 1956-ból, a korszak Balaton-felvidékéről (galéria, videó)

Előkerültek elfeledett pillanatok: arcok, utcák, események a magyar tenger körül, ahogy kevesen látták. 1956 Balatonja – a forradalom és a megtorlás emlékei új megvilágításban.

Mák Lilla

Ritkán látott felvételek az 1950-es és 1960-as évekből Tapolcáról, Balatonalmádiból, Balatonfüredről, Balatonfűzfőről és környékükről összeállításunkban. Végigvettük 1956 Balaton-felvidéki településeinek mozzanatait a forradalom, és az azt követő megtorlás időszakából.

1956 balatoni forradalom és megtorlás Balatonalmádi vitorláskikötő archív felvétel
Almádi nő a vitorláskikötő mólóján, 1956 balatoni forradalmainak évében
Forrás: Kieselbach Tamás/Fortepan

1956 balaton-felvidéki forrásai

A levéltári források – köztük a Tapolcai Forradalmi Katonai Tanács röplapja és a Nyirád községi tanács 1957-es jelentése – hitelesen idézik fel a forradalom helyi eseményeit. Mészáros Gyula diákmozgalmi krónikája, Horváth József Vörösberény története című kötete, és benne Sarusi Mihály ’56 a Balatonnál írása, valamint vitéz nemes Náray Antal altábornagy Füredi hősök és emlékeik című visszaemlékezése egyaránt értékes forrásai a Balaton-felvidék 1956-os történetének és az azt követő megtorlás időszakának.

Szigligeti alkotóház írói 1956 őszén segítették a tapolcai forradalmi tanácsot
1956 őszén írók is segítették a tapolcai forradalmat – Az Írók Alkotóházának otthont adó Esterházy-kastély kapuja 1955-ben, középen rövid nadrágban Ungvári Tamás író
Fotó: Hires Tibor / Forrás: Kotnyek Antal/Fortepan

Tapolca bátor diákjai

Október 27-én megalakult a Tapolcai Forradalmi Katonai Tanács, amely a rend és a járási tanácsok megszervezését tűzte ki célul. Elfogadták a keszthelyi követeléseket, két saját ponttal kiegészítve. A városban röplapok terjedtek, sorra alakultak a munkástanácsok, a gimnáziumban létrejött a Forradalmi Bizottság. A környező településeken eltávolították a kommunista jelképeket. A tapolcai diákok 1957 elejéig folytatták a szervezkedést, de végül letartóztatások zárták le a mozgalmat. 

1956 Balaton képekben: balatonalmádi szerelmespár 1954-ben, a forradalom előtt
Szerelmespár Balatalonalmádi hajókikötőjében – Két évvel 1956 balatoni forradalmi eseményeit megelőzően
Forrás: Fortepan

Almádi és Balatonfűzfő népfelkelése

Október 27-én Balatonalmádiban megalakult a forradalmi tanács és a nemzetőrség Birkus Hubert vezetésével. November 4-én a szovjet támadás hírére a fegyvereket letették, majd megkezdődtek a letartóztatások. Birkus két és fél év börtönt kapott, a környéket pedig a pesti segélyszállítmány tragédiája és a fűzfői nemzetőrök kivégzése rázta meg, közülük három forradalmi hőst a vörösberényi temetőben helyeztek örök nyugalomra.

Balatonfüredi táj látképe, szemben a tihanyi-félszigettel, 1956-ból – A forradalom és megtorlás évéből
Forrás: Fortepan

Lyukas zászló Balatonfüred szakiskolájából

Balatonfüreden az 1956-os forradalom emlékét egy különleges ereklye őrzi: a balatonarácsi Mezőgazdasági Szakiskola diákjainak forradalmi jelképe. A zászlót 50 évvel a népfelkelés után találták meg. Az 1956. október 26-án kivágott címerű lyukas nemzeti lobogót a tanulók Tihanyon, Aszófőn, Pécselyen és Szőlősön vitték végig.

Balatonfüreden az 1956-os események idején nem zajlott fegyveres harc, de sokan segítették a menekülteket és a sebesülteket. Vitéz Náray Antal altábornagy, aki ekkor mérnökként dolgozott a városban, nem hagyta el az országot, mondván: 

ha öregen, megtörten és gyógyíthatatlan betegen is, magyar vagyok – itt élek és itt halok meg.

Ritka felvételek 1956-ból, a korszak Balaton-felvidékéről

Fotók: fortepan

 

