Október 23-i megemlékezések a megyében
1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, melyet az 1990. évi XXVIII. törvény iktatott a nemzeti ünnepek sorába.
Fotó: Napló-archív
Koszorúzással, fáklyás felvonulással emlékeznek Veszprém vármegye számos településén idén is október 23-án és a megelőző napon 56 hőseire. Egy korábbi cikkünkben már olvashattak a veszprémi ünnepségekről, ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharcot felidéző vármegyei eseményeket gyűjtöttünk egy helyre cikkünkben.
1956-os forradalom és szabadságharc – október 22-i ünnepségek
Litéren október 22-én 16 órakor az Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtárban a Litéri Református Általános Iskola 7. osztályos tanulói ünnepi műsort adnak elő, majd 17 órakor koszorúzás a Hősi Emlékműnél. Ünnepi gondolatok Osváth Örs polgármestertől.
Lovason október 22-én 18 órakor a Templom téren beszédet mond Fenyvesi Ottó költő, író, képzőművész. Közreműködnek az Endrődi Sándor Általános Iskola diákjai és a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai. 18.30-kor koszorúzás, majd a megemlékezés zárásaként fáklyás felvonulás a Stefanovszky-házhoz.
Alsóörsön október 22-én 17 órakor az Eötvös Károly Művelődési Házban emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharcra. Ünnepi beszédet mond Hebling Zsolt polgármester ünnepi műsort adnak a Vetési Albert Gimnázium diákjai. Ezután fáklyás felvonulás a Művelődési Háztól a Szabadság térre, végül az emlékezés koszorúinak elhelyezése.
Csopakon október 22-én 17 órakor a Kultúrházban megemlékezést tartanak. Ünnepi beszédet mond Kontrát Károly országgyűlési képviselő. Közreműködnek a Csopaki Református Általános Iskola tanulói. A megemlékezés után felvonulás és koszorúzás az emlékműnél.
Pápateszéren október 22-én 17 órakor ünnepséget tartanak a Művelődési Házban. A műsort a Pápateszéri Általános Iskola tanulói adják.
1956-os forradalom és szabadságharc – megemlékezések október 23-án
Ábrahámhegyen október 23-án 17.30-kor az Ábrahámhegyi Művelődési Házban ünnepi megemlékezést szerveznek az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére, majd fáklyás felvonulás a Hősi Emlékműhöz – Koszorúzás és megemlékezés. Rendhagyó történelemóra: D. Fekete Balázs előadása. Kóstoló: 56-os esztendő ételei.
Balatonfüreden október 23-án megemlékezést tartanak
- 9.30-kor a Tagore sétány – Bibó szobornál,
- 10.30-kor a Kovászna parknál és
- 16.30-kor a Bata ligetben Balatonarácson.
18 órakor ökomenikus imát szerveznek a Bajcsy-Zsilinszky úti köztemetőbe.
Balatonfűzfőn október 23-án 10 órakor városi megemlékezést szerveznek a ’56-os áldozatok emlékterén.
Balatonalmádiban október 23-án 10.30-kor az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére városi megemlékezést szerveznek a Baross Gábor utcai Hősi emlékműhöz. Ünnepi beszéde mond Pandur Ferenc, Balatonalmádi város alpolgármestere. Közreműködnek a Lakatos Dór és R. Kárpáti Péter színművészek. Átadják a Dr. Óvári Ferenc és Váth János díjakat. A megemlékezés koszorúzással zárul.
Balatonkenesén október 23-án 10 órakor a nemzeti ünnep alkalmából megemlékezést szerveznek a Bakó-ligetbe, az 56-os emlékműhöz. Ünnepi beszédet mond Ambrus Gábor polgármester. Az ünnepi műsorban közreműködnek a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, Gaál Attila Csaba, a Petőfi Színház művésze, valamint Dávid Roland.
Balatonedericsen október 23-án 10 órakor a Művelődési Ház Hősök kertjében ünnepi köszönőt mond NémethLászló polgármeser és ünnepi beszédet mond Hangodi László történész-főmuzeológus. Átadják a Balatonedericsért-díjat, a koszorúzást követően pedig felavatják a Dr. Kiss Tamás emléktáblát.
Ajkán október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 18.30-kor fáklyás felvonulás indul a Kaszinótól. 18.45-kor ünnepi műsor és koszorúzás Illyés Antal: A forradalom születése című szobornál. Ünnepi beszédet mond Bujtor Balázs önkormányzati képviselő. Emlékműsort adnak a Pannon Várszínház művészei. Közreműködik az Ajka-Csingervölgyi Zeneegylet Bányász Fúvószenekara.
Berhidán október 23-án 10 órakor a Polgármesteri Hivatalban tartják az ünnepi megemlékezést. Az ünnepi műsort követően a Hősök terén koszorúzással zárják a megemlékezést. Ünnepi beszédet mond Kálmán-Nagy Zsanett, közreműködik a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói.
Nemesvámoson október 23-án 9 órakor koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, a tiszteletükre készült kopjfánál. Közreműködik a Petőfi Sándor Általános Iskola és Búzás Csaba.
Paloznakon október 23-án ünnepi megemlékezésre várják az érdeklődőket 10 órakor a Faluháznál. Az ünnepi műsor után koszorúzás a Hősök kútjánál.
Pápán október 23-án 15.30-kor Kiss Zoltán honvéd alezredes emléktáblájának koszorúzása, 16 órakor Dr. Katona István emléktáblájának koszorúzása az ünnepnap alkalmából. 17órakor ünnepi műsort szerveznek a Jókai Mór Művelődési Központba, amely tartalmaz emlékbeszédet, szavalatot, közreműködő művészek fellépéseit. A műsor során koszorúzás történik a Magyar Pieta 1956 szobornál is.
Sümegen október 23-án 10 órakor ünnepi megemlékezést szerveznek a Kisfaludy Sándor Művelődési Központba, ahol ünnepi beszédet mond Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Végh László polgármester.
Zircen október 23-án 10 órakor megemlékezést szerveznek az 56-os emlékkőnél, ahol ünnepi beszédet mond Völgyesi Zoltán történész, levéltáros. Ezt követi Hatás Andrea ünnepi műsora és a koszorúzás. Köreműködnek a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ díszőrei.