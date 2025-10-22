Október 23-i megemlékezések a vármegyében

Koszorúzással, fáklyás felvonulással emlékeznek Veszprém vármegye számos településén idén is október 23-án és a megelőző napon 56 hőseire. Egy korábbi cikkünkben már olvashattak a veszprémi ünnepségekről, ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharcot felidéző vármegyei eseményeket gyűjtöttünk egy helyre cikkünkben.

Fotó: Magyar Örökség Intézet

1956-os forradalom és szabadságharc – október 22-i ünnepségek

Litéren október 22-én 16 órakor az Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtárban a Litéri Református Általános Iskola 7. osztályos tanulói ünnepi műsort adnak elő, majd 17 órakor koszorúzás a Hősi Emlékműnél. Ünnepi gondolatok Osváth Örs polgármestertől.

Lovason október 22-én 18 órakor a Templom téren beszédet mond Fenyvesi Ottó költő, író, képzőművész. Közreműködnek az Endrődi Sándor Általános Iskola diákjai és a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai. 18.30-kor koszorúzás, majd a megemlékezés zárásaként fáklyás felvonulás a Stefanovszky-házhoz.

Alsóörsön október 22-én 17 órakor az Eötvös Károly Művelődési Házban emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharcra. Ünnepi beszédet mond Hebling Zsolt polgármester ünnepi műsort adnak a Vetési Albert Gimnázium diákjai. Ezután fáklyás felvonulás a Művelődési Háztól a Szabadság térre, végül az emlékezés koszorúinak elhelyezése.

Csopakon október 22-én 17 órakor a Kultúrházban megemlékezést tartanak. Ünnepi beszédet mond Kontrát Károly országgyűlési képviselő. Közreműködnek a Csopaki Református Általános Iskola tanulói. A megemlékezés után felvonulás és koszorúzás az emlékműnél.

Pápateszéren október 22-én 17 órakor ünnepséget tartanak a Művelődési Házban. A műsort a Pápateszéri Általános Iskola tanulói adják.

1956-os forradalom és szabadságharc – megemlékezések október 23-án

Ábrahámhegyen október 23-án 17.30-kor az Ábrahámhegyi Művelődési Házban ünnepi megemlékezést szerveznek az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére, majd fáklyás felvonulás a Hősi Emlékműhöz – Koszorúzás és megemlékezés. Rendhagyó történelemóra: D. Fekete Balázs előadása. Kóstoló: 56-os esztendő ételei.