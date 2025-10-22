október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

5 órája

Október 23-i megemlékezések a vármegyében

Címkék#1956-os forradalom#ünnepi műsor#koszorúzás#megemlékezés

1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, melyet az 1990. évi XXVIII. törvény iktatott a nemzeti ünnepek sorába.

Szilas Lilla

Koszorúzással, fáklyás felvonulással emlékeznek Veszprém vármegye számos településén idén is október 23-án és a megelőző napon 56 hőseire. Egy korábbi cikkünkben már olvashattak a veszprémi ünnepségekről, ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharcot felidéző vármegyei eseményeket gyűjtöttünk egy helyre cikkünkben.

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeznek
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeznek 
Fotó: Magyar Örökség Intézet

1956-os forradalom és szabadságharc – október 22-i ünnepségek

Litéren október 22-én 16 órakor az Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtárban a Litéri Református Általános Iskola 7. osztályos tanulói ünnepi műsort adnak elő, majd 17 órakor koszorúzás a Hősi Emlékműnél. Ünnepi gondolatok Osváth Örs polgármestertől. 

Lovason október 22-én 18 órakor a Templom téren beszédet mond Fenyvesi Ottó költő, író, képzőművész. Közreműködnek az Endrődi Sándor Általános Iskola diákjai és a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai. 18.30-kor koszorúzás, majd a megemlékezés zárásaként fáklyás felvonulás a Stefanovszky-házhoz. 

Alsóörsön október 22-én 17 órakor az Eötvös Károly Művelődési Házban emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharcra. Ünnepi beszédet mond Hebling Zsolt polgármester ünnepi műsort adnak a Vetési Albert Gimnázium diákjai. Ezután fáklyás felvonulás a Művelődési Háztól a Szabadság térre, végül az emlékezés koszorúinak elhelyezése.

Csopakon október 22-én 17 órakor a Kultúrházban megemlékezést tartanak. Ünnepi beszédet mond Kontrát Károly országgyűlési képviselő. Közreműködnek a Csopaki Református Általános Iskola tanulói. A megemlékezés után felvonulás és koszorúzás az emlékműnél. 

Pápateszéren október 22-én 17 órakor ünnepséget tartanak a Művelődési Házban. A műsort a Pápateszéri Általános Iskola tanulói adják. 

1956-os forradalom és szabadságharc – megemlékezések október 23-án

Ábrahámhegyen október 23-án 17.30-kor az Ábrahámhegyi Művelődési Házban ünnepi megemlékezést szerveznek az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére, majd fáklyás felvonulás a Hősi Emlékműhöz – Koszorúzás és megemlékezés. Rendhagyó történelemóra: D. Fekete Balázs előadása. Kóstoló: 56-os esztendő ételei.

Balatonfüreden október 23-án megemlékezést tartanak 

  • 9.30-kor a Tagore sétány – Bibó szobornál, 
  • 10.30-kor a Kovászna parknál és 
  • 16.30-kor a Bata ligetben Balatonarácson. 

18 órakor ökomenikus imát szerveznek a Bajcsy-Zsilinszky úti köztemetőbe. 

Balatonfűzfőn október 23-án 10 órakor városi megemlékezést szerveznek a ’56-os áldozatok emlékterén. 

Balatonalmádiban október 23-án 10.30-kor az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére városi megemlékezést szerveznek a Baross Gábor utcai Hősi emlékműhöz. Ünnepi beszéde mond Pandur Ferenc, Balatonalmádi város alpolgármestere. Közreműködnek a Lakatos Dór és R. Kárpáti Péter színművészek. Átadják a Dr. Óvári Ferenc és Váth János díjakat. A megemlékezés koszorúzással zárul. 

Balatonkenesén október 23-án 10 órakor a nemzeti ünnep alkalmából megemlékezést szerveznek a Bakó-ligetbe, az 56-os emlékműhöz. Ünnepi beszédet mond Ambrus Gábor polgármester. Az ünnepi műsorban közreműködnek a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, Gaál Attila Csaba, a Petőfi Színház művésze, valamint Dávid Roland. 

Balatonedericsen október 23-án 10 órakor a Művelődési Ház Hősök kertjében ünnepi köszönőt mond NémethLászló polgármeser és ünnepi beszédet mond Hangodi László történész-főmuzeológus. Átadják a Balatonedericsért-díjat, a koszorúzást követően pedig felavatják a Dr. Kiss Tamás emléktáblát. 

Ajkán október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 18.30-kor fáklyás felvonulás indul a Kaszinótól. 18.45-kor ünnepi műsor és koszorúzás Illyés Antal: A forradalom születése című szobornál. Ünnepi beszédet mond Bujtor Balázs önkormányzati képviselő. Emlékműsort adnak a Pannon Várszínház művészei. Közreműködik az Ajka-Csingervölgyi Zeneegylet Bányász Fúvószenekara.

Berhidán október 23-án 10 órakor a Polgármesteri Hivatalban tartják az ünnepi megemlékezést. Az ünnepi műsort követően a Hősök terén koszorúzással zárják a megemlékezést. Ünnepi beszédet mond Kálmán-Nagy Zsanett, közreműködik a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói.

Nemesvámoson október 23-án 9 órakor koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, a tiszteletükre készült kopjfánál. Közreműködik a Petőfi Sándor Általános Iskola és Búzás Csaba. 

Paloznakon október 23-án ünnepi megemlékezésre várják az érdeklődőket 10 órakor a Faluháznál. Az ünnepi műsor után koszorúzás a Hősök kútjánál.

Pápán október 23-án 15.30-kor Kiss Zoltán honvéd alezredes emléktáblájának koszorúzása, 16 órakor Dr. Katona István emléktáblájának koszorúzása az ünnepnap alkalmából. 17órakor ünnepi műsort szerveznek a Jókai Mór Művelődési Központba, amely tartalmaz emlékbeszédet, szavalatot, közreműködő művészek fellépéseit. A műsor során koszorúzás történik a Magyar Pieta 1956 szobornál is.

Sümegen október 23-án 10 órakor ünnepi megemlékezést szerveznek a Kisfaludy Sándor Művelődési Központba, ahol ünnepi beszédet mond Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Végh László polgármester. 

Zircen október 23-án 10 órakor megemlékezést szerveznek az 56-os emlékkőnél, ahol ünnepi beszédet mond Völgyesi Zoltán történész, levéltáros. Ezt követi Hatás Andrea ünnepi műsora és a koszorúzás. Köreműködnek a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ díszőrei. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu