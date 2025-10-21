1 órája
A szabadság lángja a vár tövében – Ünnepi programok és megemlékezések
1956 október 23-án Veszprémben is fellobbant a szabadság lángja. A város polgárai, egyetemistái és munkásai egyaránt kiálltak a nemzeti függetlenségért, és az 1956-os forradalom napjaiban a Petőfi Színházban több mint 300 fő gyűlt össze, hogy közösen fejezzék ki tiltakozásukat és támogatásukat.
Az összejövetelen nemcsak a helyiek, hanem szegedi, miskolci és soproni egyetemi küldöttek is részt vesznek, így Veszprém az 1956-os forradalom egyik fontos helyszínévé válik. A demonstráción Brusznyai Árpád is felszólal, aki később mártírhalált hal a forradalomért, így személye a város történelmében örök emlékként él tovább.
A város hagyományosan több megemlékezést szervez az 1956-os hősök tiszteletére. A Brusznyai-emlékműnél és más fontos helyszíneken koszorúzások zajlanak, ahol a helyi közösség tagjai, oktatási intézmények képviselői és civil szervezetek egyaránt részt vesznek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc nem csupán történelmi esemény, hanem a magyar nemzeti öntudat és a szabadságvágy szimbóluma, amelyre minden évben lehetőség nyílik, hogy emlékezzünk azokra, akik bátran kiálltak a függetlenség mellett, és tiszteletet adjunk azoknak, akik életüket áldozták érte. A városi ünnepségek így nemcsak a múlt felidézését jelentik, hanem a közösség összetartozásának, valamint a generációk közötti párbeszédnek is fontos alkalmai.
1956. október 23-i megemlékezések városszerte
Az idei megemlékezések több napon át zajlanak. Október 22-én a program a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság emléktáblájánál tartott koszorúzással indul, majd Hegedűs Barbara országgyűlési képviselő tart ünnepi beszédet. A megemlékezés részeként Pintér Huba Csanád, a Lóczy Lajos Gimnázium tanulója szaval, méltó módon idézve fel a forradalom hőseinek bátorságát.
Október 23-án a városi ünnepség a Brusznyai-emlékműnél folytatódik, ahol Ovádi Péter országgyűlési képviselő mond ünnepi beszédet. A megemlékezést kulturális programok kísérik, többek között a Tarsoly zenekar, Keresztes János és a Magyar Honvédség Légierő Zenekara közreműködésével. A Hangvilla nagytermében „A szobor mögött” címmel felolvasóest zajlik a Brusznyai család részvételével, emlékezve Brusznyai Árpád mártírra és családjára, így személyesebb és megható módon idézik fel az 1956-os események tragikumát és hősiességét.
Az ünnepi programsorozat kiterjed az egyetemi és városrészi megemlékezésekre is. A Pannon Egyetemen október 22-én emlékmenet és koszorúzás zajlik az egyetemi épületeknél, Dr. Abonyi János rektor ünnepi beszédével. Gyulafirátóton a helyi Művelődési Ház ad otthont a városrész diákjainak és közösségének részvételével zajló eseményeknek. Október 23-án az Alsó Temetőben koszorúzzák az ismeretlen katona sírját, Varga Tamás alpolgármester beszédével.
Kiegészítő programok is színesítik az ünnepet, családbarát és ingyenes lehetőséget biztosítva a résztvevők számára. A Laczkó Dezső Múzeumban az „Emlékgép” kiállítás tárlatvezetése mellett a látogatók hőseinkre emlékező lapokat készítenek. Az Eötvös Károly Könyvtárban október 27-én Enn Uibo észt mártír költő emléktábláját avatják fel ünnepélyesen, emlékeztetve a szabadságért életüket áldozó más nemzetek hőseire is.
Veszprém városa is fontos szereplője volt az 1956-os forradalomnak
Veszprém városa számára az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke élő hagyomány. Az évforduló lehetőséget ad arra, hogy közösen emlékezzünk, tisztelegjünk a múlt hősei előtt, és erősítsük a közösségi összetartozást. A városban minden generáció számára világossá válik, hogy a szabadság és a függetlenség értékeiért mindig érdemes kiállni, és hogy a múlt hőseinek emléke mindannyiunk számára példaértékű marad.
