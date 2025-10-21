A szabadság lángja a vár tövében – Ünnepi programok és megemlékezések

Az összejövetelen nemcsak a helyiek, hanem szegedi, miskolci és soproni egyetemi küldöttek is részt vesznek, így Veszprém az 1956-os forradalom egyik fontos helyszínévé válik. A demonstráción Brusznyai Árpád is felszólal, aki később mártírhalált hal a forradalomért, így személye a város történelmében örök emlékként él tovább.

Veszprém városa is fontos szereplője volt az 1956-os forradalomnak – Tüntetők az Óváros téren, 1956. október 25.

Fotó: Végh Endre / Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár

A város hagyományosan több megemlékezést szervez az 1956-os hősök tiszteletére. A Brusznyai-emlékműnél és más fontos helyszíneken koszorúzások zajlanak, ahol a helyi közösség tagjai, oktatási intézmények képviselői és civil szervezetek egyaránt részt vesznek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc nem csupán történelmi esemény, hanem a magyar nemzeti öntudat és a szabadságvágy szimbóluma, amelyre minden évben lehetőség nyílik, hogy emlékezzünk azokra, akik bátran kiálltak a függetlenség mellett, és tiszteletet adjunk azoknak, akik életüket áldozták érte. A városi ünnepségek így nemcsak a múlt felidézését jelentik, hanem a közösség összetartozásának, valamint a generációk közötti párbeszédnek is fontos alkalmai.

1956. október 23-i megemlékezések városszerte

Az idei megemlékezések több napon át zajlanak. Október 22-én a program a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság emléktáblájánál tartott koszorúzással indul, majd Hegedűs Barbara országgyűlési képviselő tart ünnepi beszédet. A megemlékezés részeként Pintér Huba Csanád, a Lóczy Lajos Gimnázium tanulója szaval, méltó módon idézve fel a forradalom hőseinek bátorságát.

Október 23-án a városi ünnepség a Brusznyai-emlékműnél folytatódik, ahol Ovádi Péter országgyűlési képviselő mond ünnepi beszédet. A megemlékezést kulturális programok kísérik, többek között a Tarsoly zenekar, Keresztes János és a Magyar Honvédség Légierő Zenekara közreműködésével. A Hangvilla nagytermében „A szobor mögött” címmel felolvasóest zajlik a Brusznyai család részvételével, emlékezve Brusznyai Árpád mártírra és családjára, így személyesebb és megható módon idézik fel az 1956-os események tragikumát és hősiességét.