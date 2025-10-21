október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
1956. október 23.

1 órája

A szabadság lángja a vár tövében – Ünnepi programok és megemlékezések

Címkék#1956-os forradalom#Október 23#október 23. nemzeti ünnep#koszorúzás#megemlékezés#Brusznyai Árpád

1956 október 23-án Veszprémben is fellobbant a szabadság lángja. A város polgárai, egyetemistái és munkásai egyaránt kiálltak a nemzeti függetlenségért, és az 1956-os forradalom napjaiban a Petőfi Színházban több mint 300 fő gyűlt össze, hogy közösen fejezzék ki tiltakozásukat és támogatásukat.

Titzl Vivien

Az összejövetelen nemcsak a helyiek, hanem szegedi, miskolci és soproni egyetemi küldöttek is részt vesznek, így Veszprém az 1956-os forradalom egyik fontos helyszínévé válik. A demonstráción Brusznyai Árpád is felszólal, aki később mártírhalált hal a forradalomért, így személye a város történelmében örök emlékként él tovább. 

Veszprém városa is fontos szereplője volt az 1956-os forradalomnak (A képen:Tüntetők az Óváros téren, 1956. október 25.)
Veszprém városa is fontos szereplője volt az 1956-os forradalomnak – Tüntetők az Óváros téren, 1956. október 25.
Fotó: Végh Endre / Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár

A város hagyományosan több megemlékezést szervez az 1956-os hősök tiszteletére. A Brusznyai-emlékműnél és más fontos helyszíneken koszorúzások zajlanak, ahol a helyi közösség tagjai, oktatási intézmények képviselői és civil szervezetek egyaránt részt vesznek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc nem csupán történelmi esemény, hanem a magyar nemzeti öntudat és a szabadságvágy szimbóluma, amelyre minden évben lehetőség nyílik, hogy emlékezzünk azokra, akik bátran kiálltak a függetlenség mellett, és tiszteletet adjunk azoknak, akik életüket áldozták érte. A városi ünnepségek így nemcsak a múlt felidézését jelentik, hanem a közösség összetartozásának, valamint a generációk közötti párbeszédnek is fontos alkalmai. 

1956. október 23-i megemlékezések városszerte

Az idei megemlékezések több napon át zajlanak. Október 22-én a program a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság emléktáblájánál tartott koszorúzással indul, majd Hegedűs Barbara országgyűlési képviselő tart ünnepi beszédet. A megemlékezés részeként Pintér Huba Csanád, a Lóczy Lajos Gimnázium tanulója szaval, méltó módon idézve fel a forradalom hőseinek bátorságát.

Október 23-án a városi ünnepség a Brusznyai-emlékműnél folytatódik, ahol Ovádi Péter országgyűlési képviselő mond ünnepi beszédet. A megemlékezést kulturális programok kísérik, többek között a Tarsoly zenekar, Keresztes János és a Magyar Honvédség Légierő Zenekara közreműködésével. A Hangvilla nagytermében „A szobor mögött” címmel felolvasóest zajlik a Brusznyai család részvételével, emlékezve Brusznyai Árpád mártírra és családjára, így személyesebb és megható módon idézik fel az 1956-os események tragikumát és hősiességét.

Az ünnepi programsorozat kiterjed az egyetemi és városrészi megemlékezésekre is. A Pannon Egyetemen október 22-én emlékmenet és koszorúzás zajlik az egyetemi épületeknél, Dr. Abonyi János rektor ünnepi beszédével. Gyulafirátóton a helyi Művelődési Ház ad otthont a városrész diákjainak és közösségének részvételével zajló eseményeknek. Október 23-án az Alsó Temetőben koszorúzzák az ismeretlen katona sírját, Varga Tamás alpolgármester beszédével.

Kiegészítő programok is színesítik az ünnepet, családbarát és ingyenes lehetőséget biztosítva a résztvevők számára. A Laczkó Dezső Múzeumban az „Emlékgép” kiállítás tárlatvezetése mellett a látogatók hőseinkre emlékező lapokat készítenek. Az Eötvös Károly Könyvtárban október 27-én Enn Uibo észt mártír költő emléktábláját avatják fel ünnepélyesen, emlékeztetve a szabadságért életüket áldozó más nemzetek hőseire is.

Veszprém városa is fontos szereplője volt az 1956-os forradalomnak 

Veszprém városa számára az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke élő hagyomány. Az évforduló lehetőséget ad arra, hogy közösen emlékezzünk, tisztelegjünk a múlt hősei előtt, és erősítsük a közösségi összetartozást. A városban minden generáció számára világossá válik, hogy a szabadság és a függetlenség értékeiért mindig érdemes kiállni, és hogy a múlt hőseinek emléke mindannyiunk számára példaértékű marad.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu