1956-os forradalom Veszprémben: sosem látott fotókon a bakonyi forradalmárok (+ galéria)

Az 1956-os forradalom veszprémi eseményei a Veszprémi Népújság (későbbi Veszprémi Napló) lapjain is nyomon követhető voltak. Október 23-án még a hivatalos pártközlemények uralták az újságot, néhány nap múlva azonban már a veszprémi egyetemisták kiáltványa és szabad hangvételű írások jelentek meg. A várost is áthatotta a remény és a felszabadulás légköre.

Az 1956-os forradalom veszprémi eseményei: harckocsik és felvonuló emberek a Szabadság téren. A fotó a Sétál a család Veszprémben c. kötetből származik

Forrás: Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Az 1956-os forradalom veszprémi eseményei

Az 1949-ben alapított Veszprémi Vegyipari Egyetem a szovjet mintájú pártállam szigorú ideológiai ellenőrzése alatt működött. Az oktatást politikai tárgyak és származási alapú megkülönböztetés jellemezte. 1956. október 15-én a Hazafias Népfront értelmiségi ankétján, vagyis nyilvános politikai vitafórumán dr. Brusznyai Árpád is felszólalt. Október 21-én megérkezett a Szabad Ifjúság friss száma a szegedi és budapesti MEFESZ – Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének felhívásával, és az egyetemen megkezdődött a szervezkedés. Másnap a hallgatói mozgalom megfogalmazta követeléseit:

demokratikus választásokat,

egyetemi autonómiát,

külföldi tanulmányutakat és

méltányos ösztöndíjakat kértek.

Október 23-án a Petőfi Színházban tartott nagygyűlésen hivatalosan is megalakult a veszprémi diákszövetség. A Népújság ekkor még párthű hangnemben tudósított, de már közölt egyetemi híreket is. Másnap az egyetem kimondta autonómiáját, és táviratban üdvözölte Nagy Imrét.

Üdvözöljük Nagy Imre elvtársat, elítéljük a vérontást, Gerő Ernő rádióbeszédével nem értünk egyet, követeljük a visszahívását, a statárium eltörlését, a közönséges bűnözők kivételével mindenkinek amnesztiát.

Október 25-én elindult a Szabad Veszprém Rádió Dobos Dezső vezetésével, este pedig 9–10 ezres tömeg vonult végig a városon. Levágták a Tűztoronyról is a vörös csillagot, és megalakult a Városi, majd a Megyei Forradalmi Tanács, amelyet később Brusznyai Árpád vezetett.

A Népújság eleinte még „fasiszta támadásról” írt, de hamarosan megjelentek a szabad hangvételű versek, köztük az Üzenet Budapestről. Október 26-án tömegtüntetés volt, Solymár Károly elszavalta a Nemzeti dalt. A Forradalmi Tanács kiáltványát október 28-án közölte a lap, az egyetemisták követelése pedig különkiadásban jelent meg.