1 órája
1956-os forradalom Veszprémben: sosem látott fotókon a bakonyi forradalmárok (+ galéria)
Veszprém forradalmi napjait követjük végig, kezdve az előzményektől, a harcokon át egészen a megtorlásokig. Az 1956-os forradalom veszprémi eseményei nemcsak az utcákon, hanem a korabeli Veszprémi Népújság, a Veszprémi Napló elődjének hasábjain is testet öltöttek.
Az 1956-os forradalom veszprémi eseményei a Veszprémi Népújság (későbbi Veszprémi Napló) lapjain is nyomon követhető voltak. Október 23-án még a hivatalos pártközlemények uralták az újságot, néhány nap múlva azonban már a veszprémi egyetemisták kiáltványa és szabad hangvételű írások jelentek meg. A várost is áthatotta a remény és a felszabadulás légköre.
Az 1956-os forradalom veszprémi eseményei
Az 1949-ben alapított Veszprémi Vegyipari Egyetem a szovjet mintájú pártállam szigorú ideológiai ellenőrzése alatt működött. Az oktatást politikai tárgyak és származási alapú megkülönböztetés jellemezte. 1956. október 15-én a Hazafias Népfront értelmiségi ankétján, vagyis nyilvános politikai vitafórumán dr. Brusznyai Árpád is felszólalt. Október 21-én megérkezett a Szabad Ifjúság friss száma a szegedi és budapesti MEFESZ – Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének felhívásával, és az egyetemen megkezdődött a szervezkedés. Másnap a hallgatói mozgalom megfogalmazta követeléseit:
- demokratikus választásokat,
- egyetemi autonómiát,
- külföldi tanulmányutakat és
- méltányos ösztöndíjakat kértek.
Október 23-án a Petőfi Színházban tartott nagygyűlésen hivatalosan is megalakult a veszprémi diákszövetség. A Népújság ekkor még párthű hangnemben tudósított, de már közölt egyetemi híreket is. Másnap az egyetem kimondta autonómiáját, és táviratban üdvözölte Nagy Imrét.
Üdvözöljük Nagy Imre elvtársat, elítéljük a vérontást, Gerő Ernő rádióbeszédével nem értünk egyet, követeljük a visszahívását, a statárium eltörlését, a közönséges bűnözők kivételével mindenkinek amnesztiát.
Október 25-én elindult a Szabad Veszprém Rádió Dobos Dezső vezetésével, este pedig 9–10 ezres tömeg vonult végig a városon. Levágták a Tűztoronyról is a vörös csillagot, és megalakult a Városi, majd a Megyei Forradalmi Tanács, amelyet később Brusznyai Árpád vezetett.
A Népújság eleinte még „fasiszta támadásról” írt, de hamarosan megjelentek a szabad hangvételű versek, köztük az Üzenet Budapestről. Október 26-án tömegtüntetés volt, Solymár Károly elszavalta a Nemzeti dalt. A Forradalmi Tanács kiáltványát október 28-án közölte a lap, az egyetemisták követelése pedig különkiadásban jelent meg.
Október 27-én veszprémi küldöttség a szentkirályszabadjai szovjet repülőtérre ment, hogy megelőzze a támadást. Másnap megkezdődött a pártfunkcionáriusok lefegyverzése, az egyetemisták pedig élelmiszert szállítottak Budapestre. Október 29-én eltemették Szalai Istvánt, a mosonmagyaróvári sortűz áldozatát, és felmerült, hogy Veszprém legyen a dunántúli katonai központ. Október 30-án megszervezték a nemzetőrséget, 31-ére pedig viszonylagos nyugalom állt helyre, az ÁVH vezetőit őrizetbe vették.
Az 1956-os forradalom Veszprémben
November 1-jén Brusznyai Árpád lett a Megyei Forradalmi Tanács elnöke. Fegyverosztást továbbra sem engedett, miközben grazi diákok gyógyszert és élelmiszert hoztak. November 3-án veszprémi hallgatók felderítésre indultak, de ketten szovjet fogságba estek. Másnap hajnalban megindult a támadás: harcok dúltak a Rákóczi téren, a Nagyposta, a Megyeháza és a Vár környékén. A Tűztoronyról a csillagot levágó ácsmester, Nagy László itt esett el, a kórház előtt pedig Schermann Elek mentőautóját találat érte.
November 5–6-ára a harcok elültek. A forradalmárokat letartóztatták, 92 veszprémit – köztük 61 hallgatót és 3 oktatót – deportáltak a Szovjetunióba. November végére térhettek haza. A hónap második felében megalakult a Veszprém Megyei Központi Munkástanács Adamecz Béla vezetésével, amely sztrájkkal követelte a deportáltak visszatérését és a szovjet csapatok kivonását.
December 5–6-án mintegy 1500 feketébe öltözött nő vonult némán az Óváros tértől a temetőig, virággal a kezükben. A szervezőket, Kudelka Károlynét és Horváth Margitot, letartóztatták.
1957 elején megkezdődtek a megtorlások: elbocsátások, kihallgatások és egyetemi kizárások követték egymást. 1958. január 9-én dr. Brusznyai Árpádot, a Megyei Forradalmi Tanács elnökét koholt vádak alapján kivégezték Győrben. A forradalom résztvevőinek erkölcsi rehabilitációja csak 1990–1991-ben történt meg, köztük a veszprémi egyetemistáké is.