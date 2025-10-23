Az 1956-os forradalom Veszprém szívében: a szabadság lángjától a pufajkás bosszúig

Október 23-án Veszprémben a Petőfi Színházban tartották a forradalom első nagygyűlését, ahol a helyi egyetemisták megalakították az ellenállás veszprémi szervezetét. Húszpontos követelésükben szerepelt a sajtószabadság, a szovjet csapatok kivonulása és a Kossuth-címer visszaállítása is.

Levéltári források alapján mutatjuk meg az 1956-os forradalom veszprémi hullámait – a Tűztorony csillagának lefűrészelésétől a Balaton-parti megtorlások keserű nyaráig.

Hűségtorony – az 1956-os forradalom veszprémi jelképe (1933-ban és 2020-ban)

Fotó: Fortepan/Széman György és Varga Richárd

Pillanatképek az 1956-os forradalom veszprémi emlékezetéből

Október 25-én nagyszabású tüntetés zajlott: a város lakói és diákjai az 1848-as emlékműhöz, majd az Óváros térre vonultak, ahol megpróbálták ledönteni a szovjet emlékművet. A forradalom veszprémi jelképévé a Tűztorony vörös csillagának eltávolítása vált – Nagy László ácsmester, aki korábban pénzért tette fel, most fogadalmát betartva ingyen fűrészelte le a jelképet.

A csillag letaszítása a város felszabadulásának pillanatát jelentette – a szabadság szimbóluma a város horizontja felett

1957-ben, a torony helyreállításakor három iratot rejtettek a toronygömbbe – köztük Fejes László és társai vallomását, akik megírták, hogy a koronás címer levétele tévedés volt, és hogy Nagy László a forradalom napjaiban esett el, amikor Molotov-koktélt dobott egy szovjet tankra. A dokumentumokat csak 1982-ben találták meg, így a vörös csillag eltávolítása nemcsak a hatalom jelképének ledöntése, hanem egy veszprémi polgár utolsó tette is.