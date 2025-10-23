7 órája
Az 1956-os forradalom Veszprém szívében: a szabadság lángjától a pufajkás bosszúig
A Tűztorony csillaga lehullott, a város fellélegzett – de a szabadság rövid volt. Az 1956-os forradalom Veszprém utcáit is lángra lobbantotta, majd elérte a Bakonyt és a Balaton partját is. A hősök után pufajkások jöttek, és a bosszú nyara sötét árnyékot vetett a tó tükrére.
Október 23-án Veszprémben a Petőfi Színházban tartották a forradalom első nagygyűlését, ahol a helyi egyetemisták megalakították az ellenállás veszprémi szervezetét. Húszpontos követelésükben szerepelt a sajtószabadság, a szovjet csapatok kivonulása és a Kossuth-címer visszaállítása is.
Levéltári források alapján mutatjuk meg az 1956-os forradalom veszprémi hullámait – a Tűztorony csillagának lefűrészelésétől a Balaton-parti megtorlások keserű nyaráig.
Pillanatképek az 1956-os forradalom veszprémi emlékezetéből
Október 25-én nagyszabású tüntetés zajlott: a város lakói és diákjai az 1848-as emlékműhöz, majd az Óváros térre vonultak, ahol megpróbálták ledönteni a szovjet emlékművet. A forradalom veszprémi jelképévé a Tűztorony vörös csillagának eltávolítása vált – Nagy László ácsmester, aki korábban pénzért tette fel, most fogadalmát betartva ingyen fűrészelte le a jelképet.
A csillag letaszítása a város felszabadulásának pillanatát jelentette – a szabadság szimbóluma a város horizontja felett
1957-ben, a torony helyreállításakor három iratot rejtettek a toronygömbbe – köztük Fejes László és társai vallomását, akik megírták, hogy a koronás címer levétele tévedés volt, és hogy Nagy László a forradalom napjaiban esett el, amikor Molotov-koktélt dobott egy szovjet tankra. A dokumentumokat csak 1982-ben találták meg, így a vörös csillag eltávolítása nemcsak a hatalom jelképének ledöntése, hanem egy veszprémi polgár utolsó tette is.
1956-os forradalom Veszprémben: sosem látott fotókon a bakonyi forradalmárok (+ galéria)
Zirc és a bakonyi bányászok felkelése (október 26.)
A forradalom a Bakony mélyére is eljutott: a szén- és ércbányák munkásai adták a mozgalom vidéki erejét.
Október 26-án Dudar, Nagyesztergár és Zirc bányászai közös felvonulást tartottak, a zászlókról kivágták a kommunista címert, és a „Talpra magyar” elszavalása után felolvasták a Dudari bányászok követeléseit, amelyek eljutottak a környék falvaiba és Budapestre is.
Zircen még aznap megalakult az Ideiglenes Forradalmi Tanács, amely részben lefegyverezte a rendőrséget és átvette a helyi irányítást. Bár a tanács később átalakult, a bányászok szolidaritása példát mutatott: Dudarról teherautónyi élelmiszert küldtek Budapestre a harcolók megsegítésére. A forradalom hatása az iskolákban is érződött: a dudari általános iskolában lazult a fegyelem, a gyerekek „bunkert” építettek és „géppisztolyt” fabrikáltak halkrémes dobozból – olvashattuk a levéltári anyagokból.
A veszprémi iskolákban is megmozdult az élet (október vége – 1957 eleje)
A veszprémi Vegyipari Technikum tanévét még a „szocialista fejlődés új szakaszának” jegyében kezdték, de október végére a politikai vihar a tantermekbe is betört. Október 26-án megszűnt a tanítás, a diákokat hazaküldték, csak decemberben tértek vissza. A tanulók gyászszertartást rendeztek a mosonmagyaróvári sortűz áldozatául esett volt társuk, Szalai István emlékére. Rövid időre a tankönyvekből eltűntek a szovjet vonatkozású fejezetek, a vallásoktatás szabaddá vált, az orosz nyelv oktatását eltörölték. 1957-re azonban minden visszarendeződött: az orosz újra kötelező lett, a hitoktatás korlátozottá vált, és az eseményeket hivatalosan „ellenforradalomnak” minősítették. Az iskolákban ideológiai továbbképzéseket vezettek be, a megbízhatatlannak tartott pedagógusokat eltávolították.
Balatoni megtorlás és a pufajkások kora (1957 nyara)
A forradalom leverése után a Balaton-felvidéken is megjelent az önkényes megtorlás: 1957 nyarán hat fiatal karhatalmista – a későbbi Munkásőrség emberei – házak elé hívott civileket vertek meg, a feljegyzések szerint ezen a három településen:
- Dörgicsén
- Balatonakaliban
- Csopakon
Az áldozatokat puszta szóbeszédek alapján bélyegezték „ellenforradalminak”. A támadók pufajkát viseltek, fegyvert hordtak, és akcióikhoz a helyi pártvezetők hallgatólagos beleegyezése is társult. A vizsgálat végül pártfegyelmi eljárásban zárult, dorgálással és megrovással, büntetőjogi következmény nélkül. 1963-ban ezeket is törölték az aktákból – éppen abban az évben, amikor az 1956-os politikai foglyokat is amnesztiával szabadították.
A hatalom visszarendezése – a Péti Nitrogénművek és Kardos Ferenc esete (1957 tavasza)
A forradalom leverése után a Kádár-rendszernek újra kellett építenie saját káderrendszerét. A Péti Nitrogénművek igazgatója, korábban hithű kommunista volt, de 1956-ban a forradalom mellé állt, levetette a vörös csillagot, és megalapította a munkástanácsot. A rendszer megerősödésekor azonban ő már nem volt hajlandó újra pártszervezést kezdeményezni. 1957 tavaszán a megyei pártvezető jelentése alapján alkalmatlanság miatt menesztették. Az ügy jól példázta a korai Kádár-korszak ellentmondását: a hatalom megbízható kádereket keresett, de sokan, a forradalom tapasztalatai után már nem voltak hajlandók újra visszaállni.