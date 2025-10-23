Méltósággal emlékeztek az ’56-os hősökre Sümegen

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából gyűltek össze a sümegiek, hogy közösen hajtsanak fejet a hősök előtt. Az 1956-os megemlékezésen dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint Végh László, Sümeg polgármestere mondott ünnepi beszédet.

A sümegi 1956-os megemlékezésen Navracsics Tibor mondott ünnepi beszédet

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Sümegen megtartották az 1956-os megemlékezést

A rendezvény elején az ünneplő közönséget a város vezetése köszöntötte, majd a Balansztánc Együttes duója, Bóna Jázmin és Tohor Ivett adott megható táncelőadást „Négylevelű lóhere” címmel, amely a szabadság és a remény jelképeként illeszkedett a megemlékezés hangulatához.

Dr. Navracsics Tibor beszédében az 1956-os forradalom üzenetéről és máig tartó jelentőségéről szólt. Mint mondta, október 23-a a legfiatalabb nemzeti ünnepünk, hiszen a kommunista hatalom évtizedekig tiltotta a megemlékezést. „Otthon, nappalikban, délutáni beszélgetések során hagyományozódtak át azok az emlékek, amelyek életben tartották a forradalom szellemét” – fogalmazott.

A miniszter kiemelte, hogy a forradalom központi üzenete ma is érvényes: a szabadság azt jelenti, hogy „az emberek, a közösségek, a nemzetek saját maguk dönthetnek sorsukról és jövőjükről”. Hozzátette: a mai kor felelőssége, hogy megteremtse azt a nemzeti közmegegyezést, amely 1956-ban a magyarokat egységbe kovácsolta. „Ez a legnagyobb adósságunk 1956 nemzedékével szemben a szabad Magyarország jövőjét közös akaraton és becsületességen kell alapoznunk” – hangsúlyozta.