1 órája
Méltósággal emlékeztek az ’56-os hősökre Sümegen
Sümegen a város lakói közösen hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei előtt. Az eseményen zajlott az 1956-os megemlékezés, amely a szabadság és a nemzeti összetartozás értékeire emlékeztette a résztvevőket.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából gyűltek össze a sümegiek, hogy közösen hajtsanak fejet a hősök előtt. Az 1956-os megemlékezésen dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint Végh László, Sümeg polgármestere mondott ünnepi beszédet.
A rendezvény elején az ünneplő közönséget a város vezetése köszöntötte, majd a Balansztánc Együttes duója, Bóna Jázmin és Tohor Ivett adott megható táncelőadást „Négylevelű lóhere” címmel, amely a szabadság és a remény jelképeként illeszkedett a megemlékezés hangulatához.
Dr. Navracsics Tibor beszédében az 1956-os forradalom üzenetéről és máig tartó jelentőségéről szólt. Mint mondta, október 23-a a legfiatalabb nemzeti ünnepünk, hiszen a kommunista hatalom évtizedekig tiltotta a megemlékezést. „Otthon, nappalikban, délutáni beszélgetések során hagyományozódtak át azok az emlékek, amelyek életben tartották a forradalom szellemét” – fogalmazott.
A miniszter kiemelte, hogy a forradalom központi üzenete ma is érvényes: a szabadság azt jelenti, hogy „az emberek, a közösségek, a nemzetek saját maguk dönthetnek sorsukról és jövőjükről”. Hozzátette: a mai kor felelőssége, hogy megteremtse azt a nemzeti közmegegyezést, amely 1956-ban a magyarokat egységbe kovácsolta. „Ez a legnagyobb adósságunk 1956 nemzedékével szemben a szabad Magyarország jövőjét közös akaraton és becsületességen kell alapoznunk” – hangsúlyozta.
A megemlékezésen Végh László polgármester is megszólalt, aki a forradalom helyi vonatkozásait idézte fel. Mint elmondta, a forradalom híre 1956. október 27-én érte el Sümeget. „Az emberek a rádiók köré gyűltek, izgatottan hallgatták, mi történik Budapesten, és Sümegről is segítették a harcolókat” – mondta. Hozzátette, hogy a Népkert lépcsőin tartott gyűlésen megalakították a forradalmi tanácsot, amelyről korabeli fényképek is fennmaradtak.
Az ünnepség méltóságteljes hangulatban zajlott, a résztvevők figyelemmel kísérték a beszédeket. A tánc, a zene és a szavak együtt idézték fel az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemét, emlékeztetve mindenkit a szabadság értékére.