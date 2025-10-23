október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
56'-os forradalom

3 órája

Méltósággal emlékeztek az ’56-os hősökre Sümegen

Címkék#Sümeg#forradalom#otthon#beszéd

Sümegen a város lakói közösen hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei előtt. A megemlékezés a szabadság és a nemzeti összetartozás értékeire emlékeztette a résztvevőket.

Seres Elizabeth

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából gyűltek össze a sümegiek, hogy közösen hajtsanak fejet a hősök előtt. Az 1956-os megemlékezésen dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint Végh László, Sümeg polgármestere mondott ünnepi beszédet.

A sümegi 1956-os megemlékezésen Navracsics Tibor mondott ünnepi beszédet Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
A sümegi 1956-os megemlékezésen Navracsics Tibor mondott ünnepi beszédet
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Sümegen megtartották az 1956-os megemlékezést

A rendezvény elején az ünneplő közönséget a város vezetése köszöntötte, majd a Balansztánc Együttes duója, Bóna Jázmin és Tohor Ivett adott megható táncelőadást „Négylevelű lóhere” címmel, amely a szabadság és a remény jelképeként illeszkedett a megemlékezés hangulatához.

Dr. Navracsics Tibor beszédében az 1956-os forradalom üzenetéről és máig tartó jelentőségéről szólt. Mint mondta, október 23-a a legfiatalabb nemzeti ünnepünk, hiszen a kommunista hatalom évtizedekig tiltotta a megemlékezést. „Otthon, nappalikban, délutáni beszélgetések során hagyományozódtak át azok az emlékek, amelyek életben tartották a forradalom szellemét” – fogalmazott.

A miniszter kiemelte, hogy a forradalom központi üzenete ma is érvényes: a szabadság azt jelenti, hogy „az emberek, a közösségek, a nemzetek saját maguk dönthetnek sorsukról és jövőjükről”. Hozzátette: a mai kor felelőssége, hogy megteremtse azt a nemzeti közmegegyezést, amely 1956-ban a magyarokat egységbe kovácsolta. „Ez a legnagyobb adósságunk 1956 nemzedékével szemben a szabad Magyarország jövőjét közös akaraton és becsületességen kell alapoznunk” – hangsúlyozta.

Méltósággal emlékeztek az 56-os hősökre Sümegen

A megemlékezésen Végh László polgármester is megszólalt, aki a forradalom helyi vonatkozásait idézte fel. Mint elmondta, a forradalom híre 1956. október 27-én érte el Sümeget. „Az emberek a rádiók köré gyűltek, izgatottan hallgatták, mi történik Budapesten, és Sümegről is segítették a harcolókat” – mondta. Hozzátette, hogy a Népkert lépcsőin tartott gyűlésen megalakították a forradalmi tanácsot, amelyről korabeli fényképek is fennmaradtak.

Az ünnepség méltóságteljes hangulatban zajlott, a résztvevők figyelemmel kísérték a beszédeket. A tánc, a zene és a szavak együtt idézték fel az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemét, emlékeztetve mindenkit a szabadság értékére.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu