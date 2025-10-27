50 éves osztálytalálkozó az Erkel iskolában

Az 50 éves osztálytalálkozó főszervezője, Bolláné Cseh Gabriella meghatottan mesélt a kezdetekről: – Ez egy nagyon szuper osztály volt. 1967-ben kezdtünk, és 1975-ben végeztünk. Bár sokan elköltöztek, mindannyiunk életét meghatározta az itt töltött idő – zeneileg, néptáncban és emberileg is.

Az 50 éves osztálytalálkozóra 18-an tudtak eljönni

Forrás: Pápai Médiacentrum/Horváth Andrea

Az 50 éves osztálytalálkozó nem az utolsó alkalom volt

A csapat először a 25 éves jubileum alkalmával gyűlt össze, most pedig már az 50 éves osztálytalálkozót ünnepelték. A szervezők abban bíznak, hogy ez korántsem az utolsó alkalom.

– Nagyon jó közösség voltunk. Mindenkit fel tudok sorolni az osztályból, és a mai napig élnek az emlékek. Kiváló tanáraink voltak – Varjú Dezsőné, Sudár Imréné, Harsányi Erzsi néni – akiknek rengeteget köszönhetünk – mondta a szervező.

A rendezvény különleges pillanata volt, amikor Varjú Dezsőné, az iskola egykori igazgatója – aki már a 100. életévét tölti és nemrég az erkelesek fel is köszöntötték – is megjelent a találkozón. – Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ezen az alkalmon – mondta mosolyogva Pápai Médiacentrumnak.

A régi osztálykép is előkerült

Forrás: Pápai Médiacentrum/Horváth Andrea

Az osztály 24 egykori diákja közül 18-an tudtak eljönni. Három társuk már nincs közöttük, a többiek betegség vagy külföldi tartózkodás miatt nem tudtak részt venni. A program az iskolában kezdődött, ahol felidézték a régi történeteket, majd egy közös ebéd mellett folytatták az emlékezést és a baráti beszélgetéseket.