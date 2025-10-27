1 órája
50 éves osztálytalálkozó az Erkel iskolában
Fél évszázad év telt el azóta, hogy az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola egyik osztálya elballagott, mégis olyan, mintha csak tegnap ültek volna együtt az iskolapadban. Az 50 éves osztálytalálkozón egykori tanulók és tanáraik ismét találkoztak, hogy felelevenítsék az együtt töltött éveket, a közös élményeket és a zene, a néptánc, valamint a barátság összekötő erejét.
Az 50 éves osztálytalálkozó főszervezője, Bolláné Cseh Gabriella meghatottan mesélt a kezdetekről: – Ez egy nagyon szuper osztály volt. 1967-ben kezdtünk, és 1975-ben végeztünk. Bár sokan elköltöztek, mindannyiunk életét meghatározta az itt töltött idő – zeneileg, néptáncban és emberileg is.
Az 50 éves osztálytalálkozó nem az utolsó alkalom volt
A csapat először a 25 éves jubileum alkalmával gyűlt össze, most pedig már az 50 éves osztálytalálkozót ünnepelték. A szervezők abban bíznak, hogy ez korántsem az utolsó alkalom.
– Nagyon jó közösség voltunk. Mindenkit fel tudok sorolni az osztályból, és a mai napig élnek az emlékek. Kiváló tanáraink voltak – Varjú Dezsőné, Sudár Imréné, Harsányi Erzsi néni – akiknek rengeteget köszönhetünk – mondta a szervező.
A rendezvény különleges pillanata volt, amikor Varjú Dezsőné, az iskola egykori igazgatója – aki már a 100. életévét tölti és nemrég az erkelesek fel is köszöntötték – is megjelent a találkozón. – Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ezen az alkalmon – mondta mosolyogva Pápai Médiacentrumnak.
Az osztály 24 egykori diákja közül 18-an tudtak eljönni. Három társuk már nincs közöttük, a többiek betegség vagy külföldi tartózkodás miatt nem tudtak részt venni. A program az iskolában kezdődött, ahol felidézték a régi történeteket, majd egy közös ebéd mellett folytatták az emlékezést és a baráti beszélgetéseket.