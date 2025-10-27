október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örömkönnyek

1 órája

50 éves osztálytalálkozó az Erkel iskolában

Címkék#osztálytalálkozó#pápa#Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola

Fél évszázad év telt el azóta, hogy az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola egyik osztálya elballagott, mégis olyan, mintha csak tegnap ültek volna együtt az iskolapadban. Az 50 éves osztálytalálkozón egykori tanulók és tanáraik ismét találkoztak, hogy felelevenítsék az együtt töltött éveket, a közös élményeket és a zene, a néptánc, valamint a barátság összekötő erejét.

Veol.hu

Az 50 éves osztálytalálkozó főszervezője, Bolláné Cseh Gabriella meghatottan mesélt a kezdetekről: – Ez egy nagyon szuper osztály volt. 1967-ben kezdtünk, és 1975-ben végeztünk. Bár sokan elköltöztek, mindannyiunk életét meghatározta az itt töltött idő – zeneileg, néptáncban és emberileg is.

50 éves osztálytalálkozó a pápai Erkel-iskolában
Az 50 éves osztálytalálkozóra 18-an tudtak eljönni
Forrás: Pápai Médiacentrum/Horváth Andrea

Az 50 éves osztálytalálkozó nem az utolsó alkalom volt

A csapat először a 25 éves jubileum alkalmával gyűlt össze, most pedig már az 50 éves osztálytalálkozót ünnepelték. A szervezők abban bíznak, hogy ez korántsem az utolsó alkalom.

– Nagyon jó közösség voltunk. Mindenkit fel tudok sorolni az osztályból, és a mai napig élnek az emlékek. Kiváló tanáraink voltak – Varjú Dezsőné, Sudár Imréné, Harsányi Erzsi néni – akiknek rengeteget köszönhetünk – mondta a szervező.

A rendezvény különleges pillanata volt, amikor Varjú Dezsőné, az iskola egykori igazgatója – aki már a 100. életévét tölti és nemrég az erkelesek fel is köszöntötték – is megjelent a találkozón. – Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ezen az alkalmon – mondta mosolyogva Pápai Médiacentrumnak

A régi osztálykép is előkerült
Forrás: Pápai Médiacentrum/Horváth Andrea

Az osztály 24 egykori diákja közül 18-an tudtak eljönni. Három társuk már nincs közöttük, a többiek betegség vagy külföldi tartózkodás miatt nem tudtak részt venni. A program az iskolában kezdődött, ahol felidézték a régi történeteket, majd egy közös ebéd mellett folytatták az emlékezést és a baráti beszélgetéseket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu