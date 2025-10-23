október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mérföldkő

2 órája

Jó hír érkezett a 77-es főút fejlesztéséről, jöhet a négysávosítás

Címkék#Veszprém#beruházás#Lesencetomaj#77-es főút

Kerékpárút, elkerülők és négysávos szakasz 16 km-en keresztül. Közel 1 milliárd forint értékű beruházás keretében valósulhat meg a 77-es főút fejlesztése Veszprém és Lesencetomaj között.

Mák Lilla

Új szakaszba lépett a Veszprém és Lesencetomaj közötti 77-es főút fejlesztése. A beruházás előkészítése zárószakaszhoz érkezett az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) nyilvántartása szerint. A döntés fontos mérföldkő a térség közlekedésében, hiszen az engedélyezés lezárultával megkezdődhet a kivitelezés előkészítése, amely várhatóan több ütemben valósul majd meg.

77-es főút fejlesztése Veszprém és Lesencetomaj között
Az érintett szakasz, itt valósulhat meg a 77-es főút fejlesztése Veszprém és Lesencetomaj között
Forrás: NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.)

A 77-es főút fejlesztésének előkészítése lezárult

A Veszprém és Lesencetomaj közötti 77-es főút fejlesztésének előkészítése lezárult, a projekt minden szükséges engedéllyel és tervdokumentációval rendelkezik – derül ki az ÉKM nyilvántartásából.

A teljes, 830 millió forint értékű, állami finanszírozású beruházást az ÉKM irányítja, és a 345/2012. (XII. 6.) kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítették, ami gyorsított engedélyezési eljárást tesz lehetővé.

A beruházás célja és tartalma

A felújítás a veszprémi körgyűrű tapolcai csomópontjától kezdődően egészen a 84-es főútig tartó, mintegy 54 kilométeres szakaszra terjed ki. A 77-es főút fejlesztése két részben történik: az első, Veszprém–Monostorapáti közötti szakaszon kapacitásbővítést és elkerülőket terveztek, a második, Monostorapáti–Lesencetomaj közötti szakaszon pedig burkolaterősítés és kerékpárút-fejlesztés szerepel.

77-es főút fejlesztése: Lesencetomaj és Veszprém között beruházás
A 77-es főút, háttérben a Szent György-heggyel – itt is számíthatunk útépítésre
Forrás: Wikimedia

A projekt két szakaszban valósul meg

A 77-es út felújítása során mintegy 36 kilométeren kétsávos, és további 16 kilométeren négysávos szakasz kap 11,5 tonnás tengelyterhelésre megerősített burkolatot.

  1. szakasz: a Veszprém–Monostorapáti közötti rész kapacitásbővítést és elkerülőket tartalmaz,
  2. szakasz: a Monostorapáti–Lesencetomaj közötti szakasz pedig burkolaterősítést és párhuzamos kerékpárút-fejlesztést.

Döntés született a második szakaszról

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal döntést hozott a Monostorapáti és Lesencetomaj közötti beruházás ügyében, amely a fejlesztés második szakaszát jelenti. A hivatal 2025. október 10. és 16. között közzétett útügyi hirdetménye alapján megszületett a döntés a szakasz építési engedélyezési ügyében. Ezzel a határozattal a projekt teljes, Veszprém és Lesencetomaj közötti szakaszának engedélyezése lezárult, és a fejlesztés a megvalósítás előkészítési szakaszába lépett.

Az útfejlesztés számos települést érint a Balaton-felvidéken – közvetlen vagy közvetett módon.

Elkerülővel érintett települések:

  • Nagyvázsony – teljes értékű elkerülő szakaszt terveznek
  • Pula – a főút új nyomvonalon kerüli ki a települést
  • Kapolcs – a Művészetek Völgye forgalommentesítése a cél
  • Monostorapáti – részleges elkerülő szakasz az átmenő forgalom kiváltására
77-es főút fejlesztése: Lesencetomaj és Veszprém között beruházás
Elkészült kerékpárút a 77-es főút mellett Tapolca-Diszelnél
Forrás: Wikimedia

Burkolaterősítés és kerékpárút-fejlesztés:

  • Hegyesd
  • Tapolca
  • Lesencetomaj

Közvetett érintettség:

  • Nemesvámos
  • Tótvázsony
  • Vigántpetend
  • Vöröstó
  • Barnag

Kulcsfontosságú lépés a Balaton-felvidéken

A négysávosítás és az elkerülő szakaszok biztonságosabbá tehetik a közlekedést, és csökkenthetik a balesetek kockázatát az áthaladó forgalom által érintett településeken. Az új nyomvonalak elkerülik a sűrűbben lakott településeket a 77-es főút mentén, így a kisebb forgalommal mérséklődhet a zajterhelés és a környezeti terhelés. A párhuzamosan épülő bicikliút pedig a fenntartható közlekedést támogatja, és hozzájárul a Balaton-felvidék településeinek élhetőbbé tételéhez. A 8-as főút fejlesztéséhez kapcsolódva a projekt várhatóan a térség gazdaságát is élénkíti, különösen a Bakony–Balaton régióban.

A beruházás koordinálását az Építési és Közlekedési Minisztérium végzi.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu