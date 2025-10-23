2 órája
Jó hír érkezett a 77-es főút fejlesztéséről, jöhet a négysávosítás
Kerékpárút, elkerülők és négysávos szakasz 16 km-en keresztül. Közel 1 milliárd forint értékű beruházás keretében valósulhat meg a 77-es főút fejlesztése Veszprém és Lesencetomaj között.
Új szakaszba lépett a Veszprém és Lesencetomaj közötti 77-es főút fejlesztése. A beruházás előkészítése zárószakaszhoz érkezett az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) nyilvántartása szerint. A döntés fontos mérföldkő a térség közlekedésében, hiszen az engedélyezés lezárultával megkezdődhet a kivitelezés előkészítése, amely várhatóan több ütemben valósul majd meg.
A 77-es főút fejlesztésének előkészítése lezárult
A Veszprém és Lesencetomaj közötti 77-es főút fejlesztésének előkészítése lezárult, a projekt minden szükséges engedéllyel és tervdokumentációval rendelkezik – derül ki az ÉKM nyilvántartásából.
A teljes, 830 millió forint értékű, állami finanszírozású beruházást az ÉKM irányítja, és a 345/2012. (XII. 6.) kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítették, ami gyorsított engedélyezési eljárást tesz lehetővé.
A beruházás célja és tartalma
A felújítás a veszprémi körgyűrű tapolcai csomópontjától kezdődően egészen a 84-es főútig tartó, mintegy 54 kilométeres szakaszra terjed ki. A 77-es főút fejlesztése két részben történik: az első, Veszprém–Monostorapáti közötti szakaszon kapacitásbővítést és elkerülőket terveztek, a második, Monostorapáti–Lesencetomaj közötti szakaszon pedig burkolaterősítés és kerékpárút-fejlesztés szerepel.
A projekt két szakaszban valósul meg
A 77-es út felújítása során mintegy 36 kilométeren kétsávos, és további 16 kilométeren négysávos szakasz kap 11,5 tonnás tengelyterhelésre megerősített burkolatot.
- szakasz: a Veszprém–Monostorapáti közötti rész kapacitásbővítést és elkerülőket tartalmaz,
- szakasz: a Monostorapáti–Lesencetomaj közötti szakasz pedig burkolaterősítést és párhuzamos kerékpárút-fejlesztést.
Döntés született a második szakaszról
A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal döntést hozott a Monostorapáti és Lesencetomaj közötti beruházás ügyében, amely a fejlesztés második szakaszát jelenti. A hivatal 2025. október 10. és 16. között közzétett útügyi hirdetménye alapján megszületett a döntés a szakasz építési engedélyezési ügyében. Ezzel a határozattal a projekt teljes, Veszprém és Lesencetomaj közötti szakaszának engedélyezése lezárult, és a fejlesztés a megvalósítás előkészítési szakaszába lépett.
Az útfejlesztés számos települést érint a Balaton-felvidéken – közvetlen vagy közvetett módon.
Elkerülővel érintett települések:
- Nagyvázsony – teljes értékű elkerülő szakaszt terveznek
- Pula – a főút új nyomvonalon kerüli ki a települést
- Kapolcs – a Művészetek Völgye forgalommentesítése a cél
- Monostorapáti – részleges elkerülő szakasz az átmenő forgalom kiváltására
Burkolaterősítés és kerékpárút-fejlesztés:
- Hegyesd
- Tapolca
- Lesencetomaj
Közvetett érintettség:
- Nemesvámos
- Tótvázsony
- Vigántpetend
- Vöröstó
- Barnag
Új híd épülhet Devecsernél: folytatódik a 8-as főút fejlesztése
Kulcsfontosságú lépés a Balaton-felvidéken
A négysávosítás és az elkerülő szakaszok biztonságosabbá tehetik a közlekedést, és csökkenthetik a balesetek kockázatát az áthaladó forgalom által érintett településeken. Az új nyomvonalak elkerülik a sűrűbben lakott településeket a 77-es főút mentén, így a kisebb forgalommal mérséklődhet a zajterhelés és a környezeti terhelés. A párhuzamosan épülő bicikliút pedig a fenntartható közlekedést támogatja, és hozzájárul a Balaton-felvidék településeinek élhetőbbé tételéhez. A 8-as főút fejlesztéséhez kapcsolódva a projekt várhatóan a térség gazdaságát is élénkíti, különösen a Bakony–Balaton régióban.
A beruházás koordinálását az Építési és Közlekedési Minisztérium végzi.