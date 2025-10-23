Jó hír érkezett a 77-es főút fejlesztéséről, jöhet a négysávosítás

Új szakaszba lépett a Veszprém és Lesencetomaj közötti 77-es főút fejlesztése. A beruházás előkészítése zárószakaszhoz érkezett az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) nyilvántartása szerint. A döntés fontos mérföldkő a térség közlekedésében, hiszen az engedélyezés lezárultával megkezdődhet a kivitelezés előkészítése, amely várhatóan több ütemben valósul majd meg.

Az érintett szakasz, itt valósulhat meg a 77-es főút fejlesztése Veszprém és Lesencetomaj között

A 77-es főút fejlesztésének előkészítése lezárult

A Veszprém és Lesencetomaj közötti 77-es főút fejlesztésének előkészítése lezárult, a projekt minden szükséges engedéllyel és tervdokumentációval rendelkezik – derül ki az ÉKM nyilvántartásából.

A teljes, 830 millió forint értékű, állami finanszírozású beruházást az ÉKM irányítja, és a 345/2012. (XII. 6.) kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítették, ami gyorsított engedélyezési eljárást tesz lehetővé.

A beruházás célja és tartalma

A felújítás a veszprémi körgyűrű tapolcai csomópontjától kezdődően egészen a 84-es főútig tartó, mintegy 54 kilométeres szakaszra terjed ki. A 77-es főút fejlesztése két részben történik: az első, Veszprém–Monostorapáti közötti szakaszon kapacitásbővítést és elkerülőket terveztek, a második, Monostorapáti–Lesencetomaj közötti szakaszon pedig burkolaterősítés és kerékpárút-fejlesztés szerepel.

A 77-es főút, háttérben a Szent György-heggyel – itt is számíthatunk útépítésre

A projekt két szakaszban valósul meg

A 77-es út felújítása során mintegy 36 kilométeren kétsávos, és további 16 kilométeren négysávos szakasz kap 11,5 tonnás tengelyterhelésre megerősített burkolatot.

szakasz: a Veszprém–Monostorapáti közötti rész kapacitásbővítést és elkerülőket tartalmaz, szakasz: a Monostorapáti–Lesencetomaj közötti szakasz pedig burkolaterősítést és párhuzamos kerékpárút-fejlesztést.

Döntés született a második szakaszról

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal döntést hozott a Monostorapáti és Lesencetomaj közötti beruházás ügyében, amely a fejlesztés második szakaszát jelenti. A hivatal 2025. október 10. és 16. között közzétett útügyi hirdetménye alapján megszületett a döntés a szakasz építési engedélyezési ügyében. Ezzel a határozattal a projekt teljes, Veszprém és Lesencetomaj közötti szakaszának engedélyezése lezárult, és a fejlesztés a megvalósítás előkészítési szakaszába lépett.

Az útfejlesztés számos települést érint a Balaton-felvidéken – közvetlen vagy közvetett módon.

Elkerülővel érintett települések: