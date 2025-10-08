Új szakaszba lépett a 8-as főút négysávosítása: Ajkánál csomópont épülhet

Újabb mérföldkőhöz érkezett a 8-as főút négysávosítása, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal október 21-én jóváhagyta a Herend és Devecser közötti szakaszhoz kapcsolódó tíz műtárgy kiviteli terveit. A projekt ezzel a kivitelezés előkészítésének új fázisába lépett. Az előkészítésre nettó 2,45 milliárd forintnyi állami forrás áll rendelkezésre, amely a tervezési és engedélyezési munkákat fedezi.

A 8-as főút fejlesztésének jelenlegi ütemében négysávosítás, elkerülők és új csomópont valósulhat meg Herend és Devecser között

Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium/beruhazas.gov.hu

Több ütemben tervezik a 8-as főút fejlesztését

A 8-as főút Veszprém és Körmend közötti fejlesztése több ütemben, négysávosítással, elkerülőkkel és burkolatmegerősítéssel zajlik. A Herend–Devecser közötti ütem az országos közúti tengely része, amely már a 1222/2011. (VI. 29.) kormányhatározatban is szerepelt, és az Építési és Közlekedési Minisztérium 2035-ig szóló beruházási programjában is kiemelt helyet kapott. A Devecser–Szemenye és Szemenye–Körmend szakaszok négysávosítására 280 milliárd forintos keretösszeget határoztak meg.

A projektet az Építési és Közlekedési Minisztérium koordinálja. A beruházás gyorsított eljárással zajlik, nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszban halad.

Új nyomvonal, négysávosítás, elkerülők

Az útfejlesztés részeként új nyomvonal is épül, a meglévő főút pedig több mint 15 kilométeren négysávosra bővül. A projekt magában foglalja a különszintű csomópontok, pihenőhelyek és önkormányzati útkorrekciók kialakítását, valamint a városlődi völgyhíd átépítését is. A fejlesztés előkészíti Devecser nyugati elkerülő út és az Ajka–Bakonygyepes elkerülő megvalósítását, ezzel növelve a forgalombiztonságot és az ipari központok elérhetőségét.

Érintett települések:

Ajka, Borszörcsök, Devecser, Herend, Kislőd, Somlóvásárhely, Szentgál, Városlőd