Mérföldkő

1 órája

Új szakaszba lépett a 8-as főút négysávosítása: Ajkánál csomópont épülhet

A tervek szerint Herend és Devecser között új nyomvonal, négysávosítás és elkerülők épülhetnek. A 8-as főút fejlesztése több ütemben valósul meg egészen Körmendig, a most érintett szakasz pedig annak a közlekedési tengelynek a része, amely a jövőben az M80-as autóút hálózatába kapcsolódik.

Mák Lilla

Újabb mérföldkőhöz érkezett a 8-as főút négysávosítása, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal október 21-én jóváhagyta a Herend és Devecser közötti szakaszhoz kapcsolódó tíz műtárgy kiviteli terveit. A projekt ezzel a kivitelezés előkészítésének új fázisába lépett. Az előkészítésre nettó 2,45 milliárd forintnyi állami forrás áll rendelkezésre, amely a tervezési és engedélyezési munkákat fedezi.

8-as főút fejlesztése: négysávosítás, elkerülők, csomópont Herend és Devecser között
A 8-as főút fejlesztésének jelenlegi ütemében négysávosítás, elkerülők és új csomópont valósulhat meg Herend és Devecser között
Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium/beruhazas.gov.hu

Több ütemben tervezik a 8-as főút fejlesztését

A 8-as főút Veszprém és Körmend közötti fejlesztése több ütemben, négysávosítással, elkerülőkkel és burkolatmegerősítéssel zajlik. A Herend–Devecser közötti ütem az országos közúti tengely része, amely már a 1222/2011. (VI. 29.) kormányhatározatban is szerepelt, és az Építési és Közlekedési Minisztérium 2035-ig szóló beruházási programjában is kiemelt helyet kapott. A Devecser–Szemenye és Szemenye–Körmend szakaszok négysávosítására 280 milliárd forintos keretösszeget határoztak meg.

A projektet az Építési és Közlekedési Minisztérium koordinálja. A beruházás gyorsított eljárással zajlik, nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszban halad.

Új nyomvonal, négysávosítás, elkerülők

Az útfejlesztés részeként új nyomvonal is épül, a meglévő főút pedig több mint 15 kilométeren négysávosra bővül. A projekt magában foglalja a különszintű csomópontok, pihenőhelyek és önkormányzati útkorrekciók kialakítását, valamint a városlődi völgyhíd átépítését is. A fejlesztés előkészíti Devecser nyugati elkerülő út és az Ajka–Bakonygyepes elkerülő megvalósítását, ezzel növelve a forgalombiztonságot és az ipari központok elérhetőségét.

Érintett települések:

  • Ajka, Borszörcsök, Devecser, Herend, Kislőd, Somlóvásárhely, Szentgál, Városlőd

A négysávosítás, az elkerülők és az új csomópont célja a forgalombiztonság növelése, az ipari központok gyorsabb elérhetősége és a térség tranzitforgalmának tehermentesítése.

Ajka-bakonygyepesi csomópont

A 8-as főút egyik legfontosabb kapcsolódási pontja az ajkai csomópont lesz, amely a 84101-es bekötőúton keresztül biztosítja Ajka, Bakonygyepes és Magyarpolány elérhetőségét. A fejlesztés tehermentesíti Ajka belterületét, és új, gyorsabb kapcsolatot teremt a főúttal. A csomópontnál komplex pihenőhely létesülhet, a mellékút pedig felüljárón halad majd a főút felett. A közeli buszmegállók biztonságos, aluljárón keresztül megközelíthető peronokat kapnak.

Az új csomópont megépítésével a városrész továbbra is kényelmesen elérhető marad a távolsági járatokkal.

A Herend–Devecser közötti négysávosítás a Balaton-felvidéki közlekedésfejlesztés egyik kulcseleme, amely hosszabb távon a 8-as főút teljes, Körmendig tartó korszerűsítésének része. A projekt a Dunántúl északi térségeit köti össze, és várhatóan Jánosháza térségén keresztül épül tovább nyugat felé, ahol az M80-as gyorsforgalmi úthoz csatlakozik majd.

A 77-es főút fejlesztése Veszprém és Lesencetomaj között

A Veszprém és Lesencetomaj közötti 77-es főút fejlesztése is előkészítési szakaszba lépett. A mintegy 830 millió forintos, állami finanszírozású projekt célja a közlekedés biztonságának növelése és a Balaton-felvidék elérhetőségének javítása. A két ütemben zajló beruházás keretében a Veszprém–Monostorapáti szakaszon elkerülők és kapacitásbővítés, míg a Monostorapáti–Lesencetomaj közötti útrészen burkolaterősítés és kerékpárút-fejlesztés valósul meg.

A 77-es főútvonal fejlesztése szorosan kapcsolódik a 8-as főút négysávosításához, és várhatóan hozzájárul a Bakony–Balaton régió gazdasági élénküléséhez.

 

