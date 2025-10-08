1 órája
Új szakaszba lépett a 8-as főút négysávosítása: Ajkánál csomópont épülhet
A tervek szerint Herend és Devecser között új nyomvonal, négysávosítás és elkerülők épülhetnek. A 8-as főút fejlesztése több ütemben valósul meg egészen Körmendig, a most érintett szakasz pedig annak a közlekedési tengelynek a része, amely a jövőben az M80-as autóút hálózatába kapcsolódik.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a 8-as főút négysávosítása, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal október 21-én jóváhagyta a Herend és Devecser közötti szakaszhoz kapcsolódó tíz műtárgy kiviteli terveit. A projekt ezzel a kivitelezés előkészítésének új fázisába lépett. Az előkészítésre nettó 2,45 milliárd forintnyi állami forrás áll rendelkezésre, amely a tervezési és engedélyezési munkákat fedezi.
Több ütemben tervezik a 8-as főút fejlesztését
A 8-as főút Veszprém és Körmend közötti fejlesztése több ütemben, négysávosítással, elkerülőkkel és burkolatmegerősítéssel zajlik. A Herend–Devecser közötti ütem az országos közúti tengely része, amely már a 1222/2011. (VI. 29.) kormányhatározatban is szerepelt, és az Építési és Közlekedési Minisztérium 2035-ig szóló beruházási programjában is kiemelt helyet kapott. A Devecser–Szemenye és Szemenye–Körmend szakaszok négysávosítására 280 milliárd forintos keretösszeget határoztak meg.
A projektet az Építési és Közlekedési Minisztérium koordinálja. A beruházás gyorsított eljárással zajlik, nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszban halad.
Új nyomvonal, négysávosítás, elkerülők
Az útfejlesztés részeként új nyomvonal is épül, a meglévő főút pedig több mint 15 kilométeren négysávosra bővül. A projekt magában foglalja a különszintű csomópontok, pihenőhelyek és önkormányzati útkorrekciók kialakítását, valamint a városlődi völgyhíd átépítését is. A fejlesztés előkészíti Devecser nyugati elkerülő út és az Ajka–Bakonygyepes elkerülő megvalósítását, ezzel növelve a forgalombiztonságot és az ipari központok elérhetőségét.
Érintett települések:
- Ajka, Borszörcsök, Devecser, Herend, Kislőd, Somlóvásárhely, Szentgál, Városlőd
A négysávosítás, az elkerülők és az új csomópont célja a forgalombiztonság növelése, az ipari központok gyorsabb elérhetősége és a térség tranzitforgalmának tehermentesítése.
Új híd épülhet Devecsernél: folytatódik a 8-as főút fejlesztése
Ajka-bakonygyepesi csomópont
A 8-as főút egyik legfontosabb kapcsolódási pontja az ajkai csomópont lesz, amely a 84101-es bekötőúton keresztül biztosítja Ajka, Bakonygyepes és Magyarpolány elérhetőségét. A fejlesztés tehermentesíti Ajka belterületét, és új, gyorsabb kapcsolatot teremt a főúttal. A csomópontnál komplex pihenőhely létesülhet, a mellékút pedig felüljárón halad majd a főút felett. A közeli buszmegállók biztonságos, aluljárón keresztül megközelíthető peronokat kapnak.
Az új csomópont megépítésével a városrész továbbra is kényelmesen elérhető marad a távolsági járatokkal.
A Herend–Devecser közötti négysávosítás a Balaton-felvidéki közlekedésfejlesztés egyik kulcseleme, amely hosszabb távon a 8-as főút teljes, Körmendig tartó korszerűsítésének része. A projekt a Dunántúl északi térségeit köti össze, és várhatóan Jánosháza térségén keresztül épül tovább nyugat felé, ahol az M80-as gyorsforgalmi úthoz csatlakozik majd.
Jó hír érkezett a 77-es főút fejlesztéséről, jöhet a négysávosítás
A 77-es főút fejlesztése Veszprém és Lesencetomaj között
A Veszprém és Lesencetomaj közötti 77-es főút fejlesztése is előkészítési szakaszba lépett. A mintegy 830 millió forintos, állami finanszírozású projekt célja a közlekedés biztonságának növelése és a Balaton-felvidék elérhetőségének javítása. A két ütemben zajló beruházás keretében a Veszprém–Monostorapáti szakaszon elkerülők és kapacitásbővítés, míg a Monostorapáti–Lesencetomaj közötti útrészen burkolaterősítés és kerékpárút-fejlesztés valósul meg.
A 77-es főútvonal fejlesztése szorosan kapcsolódik a 8-as főút négysávosításához, és várhatóan hozzájárul a Bakony–Balaton régió gazdasági élénküléséhez.