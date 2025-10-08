50 perce
Csodás színek robbantak be a 8-as főút mentén, ezt látni kell! (+ galéria, videó)
A természet most mutatja meg igazi arcát, fotósunk pedig meg is örökítette a fantasztikus őszi színkavalkádot. A képek önmagukért beszélnek.
Bár az ősz már sokfelé megérkezett, van egy szakasz, ahol most robbantak be igazán a színek. Fülöp Ildikó napok óta figyelte a környéket, és végre eljött a pillanat, a 8-as főút mentén igazi őszi tájra bukkant.
A természet most csúcsformában: így néz ki az ősz a 8-as főút mentén
A fotók a 8-as főút mentén, Márkó felé készültek. Fülöp Ildikó elárulta, napok óta figyelte, hogyan változik a táj, és most jött el az a pont, amikor nem lehetett nem megállni fotózni.
Elképesztően gyönyörű
– foglalta össze tömören a látványt.
Aki kirándulást tervez, annak ez a környék most kötelező célpont. A természet itt csodálatos színeket produkál.
Brutál színek robbantak be a 8-as menténFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Őszi színkavalkád, vadregényes táj és egy kis nyugalom – most mindez együtt jár errefelé, és ha szemfülesek vagyunk, még vadmacskát (?) is láthatunk a környéken.
Vadmacska bukkant fel a Bakonyban?! Fotón a kihalásra ítélt ragadozó (+ videó!)Vadmacskát vagy házi macskát láttak Veszprém vármegyében?