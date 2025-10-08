október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megérkezett az ősz

1 órája

Csodás színek robbantak be a 8-as főút mentén, ezt látni kell! (+ galéria, videó)

Címkék#természet#galéria#látvány#Márkó#táj

A természet most mutatja meg igazi arcát, fotósunk pedig meg is örökítette a fantasztikus őszi színkavalkádot. A képek önmagukért beszélnek.

Csodás színek robbantak be a 8-as főút mentén, ezt látni kell! (+ galéria, videó)

Bár az ősz már sokfelé megérkezett, van egy szakasz, ahol most robbantak be igazán a színek. Fülöp Ildikó napok óta figyelte a környéket, és végre eljött a pillanat, a 8-as főút mentén igazi őszi tájra bukkant.

A természet most csúcsformában: így néz ki az ősz a 8-as főút mentén
A természet most csúcsformában van: így néz ki az ősz a 8-as főút mentén
Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

A természet most csúcsformában: így néz ki az ősz a 8-as főút mentén

A fotók a 8-as főút mentén, Márkó felé készültek. Fülöp Ildikó elárulta, napok óta figyelte, hogyan változik a táj, és most jött el az a pont, amikor nem lehetett nem megállni fotózni.

Elképesztően gyönyörű

– foglalta össze tömören a látványt.

Aki kirándulást tervez, annak ez a környék most kötelező célpont. A természet itt csodálatos színeket produkál.

Brutál színek robbantak be a 8-as mentén

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Őszi színkavalkád, vadregényes táj és egy kis nyugalom – most mindez együtt jár errefelé, és ha szemfülesek vagyunk, még vadmacskát (?) is láthatunk a környéken.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu