Csodás színek robbantak be a 8-as főút mentén, ezt látni kell! (+ galéria, videó)

Bár az ősz már sokfelé megérkezett, van egy szakasz, ahol most robbantak be igazán a színek. Fülöp Ildikó napok óta figyelte a környéket, és végre eljött a pillanat, a 8-as főút mentén igazi őszi tájra bukkant.

A természet most csúcsformában van: így néz ki az ősz a 8-as főút mentén

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

A fotók a 8-as főút mentén, Márkó felé készültek. Fülöp Ildikó elárulta, napok óta figyelte, hogyan változik a táj, és most jött el az a pont, amikor nem lehetett nem megállni fotózni.

Elképesztően gyönyörű

– foglalta össze tömören a látványt.

Aki kirándulást tervez, annak ez a környék most kötelező célpont. A természet itt csodálatos színeket produkál.