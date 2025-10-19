82-es főút: motorosok (is) életveszélyben (videó)

Sok motoros számára ismerős útvonal Győr és Veszprém között, ám különösen veszélyes szakaszokat tartogat. A 82-es főút Cseszneki szerpentinjei és a jelentős teherautó-forgalom miatt a balesetek száma sajnos folyamatosan magas. Bár a rendőrség rendszeres ellenőrzéseket tart, valamint baleset-megelőzési programokat szervez, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyorshajtás és a felelőtlen előzések miatt továbbra is történnek tragédiák.

A 82-es főút Cseszneki szerpentinjein a szabályok betartása minden közlekedő számára létfontosságú

Fotó: Rimányi Zita/Napló

82-es főút – A balesetek elkerülése életbevágó

A motorosok elmondása szerint a szerpentinen hetente akár 1–2 alkalommal is közlekednek, és a problémát elsősorban azok okozzák, akik jelentősen túllépik a sebességhatárt, illetve előzésnél a másik sávba kapcsolnak. A Veszprém Vármegyei Rendőrség ezért egy figyelemfelhívó videót tett közzé, amelyben hangsúlyozzák: a megoldás egyszerű, de életmentő – be kell tartani a sebességhatárokat. A hozzászólásokból kiderül, hogy a közlekedők többsége egyetért: a szabályok betartása a legfontosabb, ugyanakkor felmerül a kérdés, mi történjen azokkal, akik a megengedett sebességnél lassabban tudnak haladni. Sokan úgy vélik, az eltérő tempó önmagában is kockázatot jelent, mert előzéskor gyorshajtóvá válhat a gyorsabb járművezető, ha 10–20 km/h a különbség.

A rendőrség és a közlekedésbiztonsági szakértők üzenete világos: mindenkit haza várnak, ne lépjük túl a sebességhatárokat! A szabályok betartása nem bürokratikus követelmény, hanem életmentő eszköz, különösen egy kanyargós, teherautókkal és motorosokkal forgalmas főúton.