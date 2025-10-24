A hazaszeretet szándékaink tisztaságában mérhető (videó)

Bujtor Balázs önkormányzati képviselő beszédében kijelentette, ezen a napon fejét hajtunk mindazok előtt, akik 1956 október 23-án és az azt követő napokban kiálltak azért, amiben hittek, a szabadságért, a méltóságért, az igazságért. Magyarok százezrei léptek ki a fényre, hogy kimomdják, elég a diktatúrából, elég a félelemből. A magyar nép megmutatta a világnak, hogy még a legelnyomóbb rendszerrel szemben is képes felemelni a szavát.

Bujtor Balázs: A szabadság nem kiváltság, hanem jog

Fotó: Tisler Anna

A forradalom bátorsága a mai napig példaként áll előttünk. Ma, 2025-ben körülnézünk, fel kell tennünk a kérdést, hűek vagyunk azokhoz az értékekhez, amelyet 1956 hősei az életükkel védtek? A szabadság ma sem magától értetődő. A szabadság nem csak azt jelenti, hogy nincsenek tankok az utcán. A szabadság az, hogy mindenki, bármilyen közösséghez is tartozik, a nemzet egyenrangú tagjának érezheti magát. Emlékezünk kell arra is, hogy 1956 forradalmát nem egyetlen politikai oldal szülte, sokan voltak, akik nem eszméket, hanem a diktatúra embertelenségét utasították el. Voltak, akik hitték abban, hogy lehet igazságosabb, emberibb társadalmat építeni, nem félelemre és kényszerre, hanem szolidaritásra alapozva.

Ezért fájdalmas, ha a forradalom emlékét valaki kisajátítja. 1956 mindannyiunk közös öröksége. Az igazi nemzeti ünnep az, ha kiállunk egymásért, ha merjük felemelni a szavukat, ha nem hagyjuk, hogy a közöny elnyomja az összetartozást. A múlt azt tanítja, a szabadság és az emberi méltóság csak együtt, a közösségben teljes. Ajka is részese volt a forradalmi történéseknek. Voltak bányászok, akik röplapokat osztogattak, tanárok, akik a demokráciáról beszéltek, gyári munkások, akik sztrájkolnak, nem magukért, hanem a közösségért. Voltak, akik a megtorlás után sem hagyták el az országot, hanem újrakezdtek. A múlt erőt ad a jelenhez és irányt mutat a jövőhöz.

A beszédet követően megkoszorúzták az emlékművet, majd a Pannon Várszínház művészei adtak műsort.