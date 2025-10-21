Program
1 órája
A kápolna javára jótékonykodnak
Az ajkai Jézus Szíve Plébánia és a Csingervölgyi Egyházközség jótékonysági délutánra várja az érdeklődőket november 22-én 16 órakor a Nagy László Városi Művelődési Központban.
A délutánon bemutatkoznak az egyházközségek, majd vendéglátás és tánc várja az érdeklődőket. A belépőjegy vagy támogatói jegy megvásárlásával a csingeri kápolna fűtéskorszerűsítését támogatják.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre