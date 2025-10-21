október 21., kedd

A kápolna javára jótékonykodnak

Címkék#Jézus Szíve Plébánia#Ajka#jótékonyság

Az ajkai Jézus Szíve Plébánia és a Csingervölgyi Egyházközség jótékonysági délutánra várja az érdeklődőket november 22-én 16 órakor a Nagy László Városi Művelődési Központban.

Tisler Anna

A délutánon bemutatkoznak az egyházközségek, majd vendéglátás és tánc várja az érdeklődőket. A belépőjegy vagy támogatói jegy megvásárlásával a csingeri kápolna fűtéskorszerűsítését támogatják.

 

