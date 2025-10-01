2 órája
Ilyen lesz a Pál utcai fiúk 300. jubileumi előadása a Veszprém Arénában (galéria)
A Pál utcai fiúk, Molnár Ferenc azonos című ifjúsági regénye alapján, Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián által írt musical. A Pannon Várszínház A Pál utcai fiúk musicalt 300. alkalommal mutatja be december 30-án a Veszprém Arénában.
A Pál utcai fiúk jubileumi bemutatójával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Vándorfi László, a Pannon Várszínház színházigazgatója és egyben a darab rendezője elmondta, hogy a musical Vígszínházban bemutatott premiere után felkereste Dés Lászlót, hogy a Pannon Várszínház szeretne lenni az első vidéki színház, ahol a bemutatót létrehozzák. 2017-ben mutatta be a társulat először közönség előtt a darabot, amit azóta is töretlen sikerrel játszanak. Vándorfi László elmondta, hogy amiatt tartják a Veszprém Arénában a 300. előadást, mivel ez a helyszín a görög színházak koncentráltságát meg tudja valósítani. Kivetítőket is fognak alkalmazni, hogy a közönség közelebbről lássa a történéseket, illetve utána is több meglepetéssel fognak szolgálni. Az igazgató szerint vannak olyan nézők, akik már több mint ötvenszer látták az előadást.
Dés László, aki A Pál utcai fiúk zenéjét írta úgy fogalmazott a musicalről mindenki azt gondolja, hogy egy szórakoztató műfaj, ami a komoly műveket felhígítja. Ők nem ezt szerették volna elérni. Szerettek volna hűek maradni a Molnár Ferenc által írt tartalomhoz és megtartani azt a mélységet, amilyen a történet is. A jogörökösök zöld utat adtak a musicalnek, ezután kereste fel Marton Lászlót, aki szívesen elvállata a darab rendezését. Dés László azt is elmondta, hogy Molnár Ferenc eredetileg a művet egy pedagógiai lapnak írta sorozat formájában 1907-ben. Az író a saját iskolai élményeiből merítette az ötleteket a történthez. A két világháború közt már elkezdték játszani a belőle készült darabot, de az sose volt akkora sikert, mint a mostani előadás. Dés László szerint a mostani darabnak amiatt van nagyobb sikere, mert a ma nézőinek akarják elmondani. Vagyis nem az eredeti 19. század végi időszakba helyezték az előadást és a dialógusokon is alakítottak. További változásokat is bevezettek, például
- kivették az összes női szereplőt a zeneiség miatt;
- a 14 éves gyerekek helyett 17 évesek lettek a szereplők, akiket főiskolás korúak játszanak; illetve
- a darabban Gerébnek nem bocsájtanak meg, mert idősebben máshogy gondolkodnak a szereplők, komolyabban veszik az árulást.
A Pál utcai fiúk 300. előadása
Geszti Péter, aki a musical dalszövegeit írta, a sajtótájékoztatón azt mondta az ő érdemeik eltörpülnek a szerző, Molnár Ferencé mellett. „A Pál utcai fiúk a magyar irodalom szívcsakrájának a közepén helyezkedik el” – fogalmazott a dalszövegíró. Az ő feladatuk szerinte az volt, hogy egy kötelező irodalomból egy szabadon választott előadást csináljanak. A zene és a színház ereje abban mutatkozik meg, hogy a tragikus történetből egy inspiráló darabot tudtak létrehozni.
Ilyen lesz a Pál utcai fiúk 300. jubileumi előadása a Veszprém ArénábanFotók: Fülöp Ildikó/ Napló
Szelle Dávid, aki a Pannon Várszínház színészeként eddig 296 alkalommal alakította Boka szerepét, úgy fogalmazott nem csak ő ad egy picit magából a karakternek, hanem ő is tud tanulni Bokától. Szerinte a darab amiatt is lehetett ennyire sikeres, mert egyszerűen szól olyan emberi tulajdonságokról, ami miatt kortól, nemtől függetlenül bárki tud azonosulni a szituációkkal, karakterekkel. Még egyszer ugyanennyi előadást kívánt maguknak.
Vezér Dávid, az Art Média regionális ügynökségi vezetője és a 300. előadás társszervezője, a sajtótájékoztatón elmondta, hogy saját gyermekén is tapasztalta, hogy az általános iskolás korosztályt is magával tudja ragadni a darab, ami ebben a korban nagy erény. Szerinte a Veszprém Aréna még különlegesebb élményt fog adni az amúgy is közönség kedvenc darabnak, emellett meglepetésekre és közönségtalálkozókra is számíthatnak a nézők. A jegyértékesítés már elkezdődött és az első sorba szóló jegyek már el is fogytak, ezért mindenkit arra biztat még időben foglalja le ülőhelyét a jubileumi előadásra.