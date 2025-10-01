Ilyen lesz a Pál utcai fiúk 300. jubileumi előadása a Veszprém Arénában (galéria)

A Pál utcai fiúk jubileumi bemutatójával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Vándorfi László, a Pannon Várszínház színházigazgatója és egyben a darab rendezője elmondta, hogy a musical Vígszínházban bemutatott premiere után felkereste Dés Lászlót, hogy a Pannon Várszínház szeretne lenni az első vidéki színház, ahol a bemutatót létrehozzák. 2017-ben mutatta be a társulat először közönség előtt a darabot, amit azóta is töretlen sikerrel játszanak. Vándorfi László elmondta, hogy amiatt tartják a Veszprém Arénában a 300. előadást, mivel ez a helyszín a görög színházak koncentráltságát meg tudja valósítani. Kivetítőket is fognak alkalmazni, hogy a közönség közelebbről lássa a történéseket, illetve utána is több meglepetéssel fognak szolgálni. Az igazgató szerint vannak olyan nézők, akik már több mint ötvenszer látták az előadást.

Vezér Dávid, Szelle Dávid, Geszti Péter, Dés László, Vándorfi László és Cezglédi Dóra A Pál utcai fiúk 300. előadásának sajtótájékoztatóján

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Dés László, aki A Pál utcai fiúk zenéjét írta úgy fogalmazott a musicalről mindenki azt gondolja, hogy egy szórakoztató műfaj, ami a komoly műveket felhígítja. Ők nem ezt szerették volna elérni. Szerettek volna hűek maradni a Molnár Ferenc által írt tartalomhoz és megtartani azt a mélységet, amilyen a történet is. A jogörökösök zöld utat adtak a musicalnek, ezután kereste fel Marton Lászlót, aki szívesen elvállata a darab rendezését. Dés László azt is elmondta, hogy Molnár Ferenc eredetileg a művet egy pedagógiai lapnak írta sorozat formájában 1907-ben. Az író a saját iskolai élményeiből merítette az ötleteket a történthez. A két világháború közt már elkezdték játszani a belőle készült darabot, de az sose volt akkora sikert, mint a mostani előadás. Dés László szerint a mostani darabnak amiatt van nagyobb sikere, mert a ma nézőinek akarják elmondani. Vagyis nem az eredeti 19. század végi időszakba helyezték az előadást és a dialógusokon is alakítottak. További változásokat is bevezettek, például

kivették az összes női szereplőt a zeneiség miatt;

a 14 éves gyerekek helyett 17 évesek lettek a szereplők, akiket főiskolás korúak játszanak; illetve

a darabban Gerébnek nem bocsájtanak meg, mert idősebben máshogy gondolkodnak a szereplők, komolyabban veszik az árulást.

A Pál utcai fiúk 300. előadása

Geszti Péter, aki a musical dalszövegeit írta, a sajtótájékoztatón azt mondta az ő érdemeik eltörpülnek a szerző, Molnár Ferencé mellett. „A Pál utcai fiúk a magyar irodalom szívcsakrájának a közepén helyezkedik el” – fogalmazott a dalszövegíró. Az ő feladatuk szerinte az volt, hogy egy kötelező irodalomból egy szabadon választott előadást csináljanak. A zene és a színház ereje abban mutatkozik meg, hogy a tragikus történetből egy inspiráló darabot tudtak létrehozni.