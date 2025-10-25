A röplabda fűz köréjük köteléket

A sikerek mulandók, a barátság ellenben örök. A hajdanán az Extra Ligában vitézkedett csapat tagjai néhány éve újra elkezdtek röplabdázni, mert az még mindig sokat jelent nekik. Azóta hetente egyszer találkoznak, mikor is bizonyítják, hogy a tehetség olyan dolog, ami nem képes csak úgy megkopni. A gyakorlásokon azért kiderül, hogy fiatalabbak nem lettek, ám a játékszeretetük és a barátságuk az idő múlásával még jobban elmélyült.

Az évek múlnak, de a fiúk a játékszeretete és a barátságuk örök

Fotó: Veszprémi RK

Az örök röplabdacimborák idén is úgy voltak vele, hogy a maguk szórakoztatására játszanak egy jót a legmagasabb hazai sorozatban szereplő szolnokiakkal. Az MK-mérkőzésen persze kiütközött a feleket elválasztó tudás- és korkülönbség, ám volt úgy, hogy a hazaiaknál egy időben háromszáz év volt a pályán. A 46 év átlagéletkorú gárda végül három–nulla arányban kapott ki. Noha a küzdelemsorozattól ilyenformán elbúcsúzott veszprémiek a küzdőtéren nem voltak olyan fittek, mint anno, a mozdulataik is lassabbak lettek, az állóképességük sem tűnt a réginek, a parketten mégsem kerestek kifogásokat. Mert a röplabda alól sosem adnak maguknak felmentést.

Veszprémi RK–Szolnoki FRKSI 0-3 (-16, -18, -18)

Veszprém: Seck György, Bolvári Dániel, Varga Jácint, Bertók Csaba, Klausz Csaba, Veisz Péter, Szalai Balázs, Horváth Szabolcs, Németh László Péter. Edző: Fenyvesi Norbert.