Négyszáz diák énekelt a zene világnapján Pápán

Pápán immár több mint húsz éve hagyomány, hogy az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola diákjai dalra fakadnak a város különböző pontjain. A zene világnapja apropóján idén 396 diák énekelt együtt a közönségnek a város hat helyszínén: a református templom előtt, a sétálóutcán, a Városházánál, a Fő téren - ahol csatlakoztak hozzájuk az ovisok -, a Huszár óvodánál és a tankerület épületénél.

A zene világnapja alkalmából a Fő téren is énekeltek az erkelesek

Fotó: Haraszti Gábor

A zene világnapja Pápán is ünnep

– Ének-zenei általános iskolaként nekünk az ének a mindenünk. Intézményünk számára ez egy kiemelt ünnep, amikor kicsik, nagyok és pedagógusok együtt énekelnek a város különböző pontjain, hogy megörvendeztessük a pápaiakat, szülőket és nagyszülőket – fogalmazott Heizer Zoltánné, az iskola igazgatója. Hozzátette: immár harmadik éve óvodások is csatlakoznak az Erkel iskola kezdeményezéséhez.

- Idén saját dalcsokorral készültek, melyet a takácsi óvodapedagógusok állítottak össze. A közös énekléshez hat intézmény csatlakozott: a Takácsi Bóbita Óvoda, a Vaszari Napsugár Óvoda, a Pápai Csodavár Evangélikus Óvoda, a Magyargencsi Óvoda, a Nagygyimóti Mesevilág Óvoda és a Nemesgörzsönyi Református Óvoda.

A diákok népdalokkal készültek

Fotó: Haraszti Gábor

Bartók Béla népdalai szóltak

Az idei műsor összeállításában különleges szempont is érvényesült: szeptemberben volt Bartók Béla halálának 80. évfordulója.

– A programra szeptember óta készültünk. Olyan népdalokat válogattam, amelyeket Bartók Béla gyűjtött, hiszen ezekben minden korosztály megtalálhatja az értéket – mondta Magyar Zoltánné, az iskola ének-zene pedagógusa.

A közös éneklés során felcsendült a Megyen már a hajnalcsillag lefelé, a Béreslegény jól megrakd a szekeret, a Vargáék ablaka, az Erdő, erdő, marosszéki kerekerdő és a Házasodik a tücsök.