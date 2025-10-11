Ajándékba adott egy autót egy rászoruló családnak a nagylelkű nyugdíjas

Egy idős férfi nagylelkű gesztusa és egy édesanya kitartása találkozott nemrégiben. Tapolcán egy váratlan felajánlás indított el egy szép történetet, amelyben Dolgos József és Molnár Imola sorsa fonódott össze, megmutatva, hogy egy egyszerű autó is képes reményt, barátságot és összetartozást adni.

Tapolca egyik idős lakója felajánlott egy autót, ami teljesen megváltoztatta egy anyuka életét

Fotó: Megbecsülés Idősek Otthona

Tapolca új reményt kapott

Dolgos József, a város szülötte hosszú évtizedek után tért vissza Tapolcára, és egy éve költözött be a Megbecsülés Idősek Otthonába. Felesége halála óta egyedül élt, lánya külföldön lakik, ezért döntött úgy, hogy idős éveire közösségben keresi a nyugalmat. Amikor rájött, hogy szeretett Skoda Feliciájára már nincs szüksége, úgy határozott: egy olyan családnak ajándékozza, ahol nagy segítséget jelent.

Az intézmény vezetője, Nagy Judit segített megtalálni az új gazdát. Hosszas keresgélés után akadtak rá Molnár Imola bejegyzésére, aki három kislányát neveli egyedül. A legkisebb, hároméves gyermeke súlyos fogyatékkal él, rendszeres fejlesztésekre szorul, amelyekre autó nélkül szinte lehetetlen volt eljutni. Amikor megkeresték a felajánlással, az édesanya szinte el sem hitte, hogy valóra válhat, amiben addig csak reménykedett.

Imola története is küzdelmes. Erdélyből érkezett, diplomás művészetpedagógus és festő, aki a járvány idején elvesztette tanári állását. Nem adta fel, új utat keresett: megalapította a Művészház a Művészetért Egyesületet, és a művészetet most közösségépítő erőként szeretné átadni másoknak. Már a tapolcai idősek otthonában is felmerült, hogy kézműves-foglalkozásokat tartson, ami új lehetőséget adhat számára.

Otthonában közben fejlesztőszobát épít legkisebb lányának, amelynek téliesítésén dolgozik. Bár nap mint nap szembe kell néznie nehézségekkel, kitartása és ereje példaértékű. A felajánlott autó számára nem csupán a mindennapok könnyebb megszervezését jelenti, hanem lelki támaszt is: Jóska bácsi személyében gyermekeinek jelképes nagyapát, saját maga számára pedig barátot kapott.

A kapcsolat kölcsönös: az idős férfi számára is sokat ad, hogy része lehet a család életének, találkozhat a gyerekekkel, és élményekben gazdagítja mindennapjait. Az otthonban rendszeres programok és közösségi események zajlanak, ahol Imola a jövőben aktív szerepet vállalhat.