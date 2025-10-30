Több Veszprém megyei kórházban is hiba van, ez miatt akadozhat a betegellátás

Úgy tűnik több egészségügyi intézményben is hiba akasztja meg a betegellátást Veszprém megyében. Ahogy arról már beszámoltunk, a megyeszékhely intézményében, a Csolnoky Ferenc Kórházban informatikai hiba jelentkezett. Olvasóink jelezték, hogy nem ez ez egyetlen korház, ahol gond van a megyében. Az akadozó betegellátás Veszprém megyében több intézményt is érint. Mondjuk, melyek azok.

Forrás: Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet / Facebook

Olvasóink jelzése után magunk is szétnéztünk a megyei egészségügyi intézmények közösségi oldalain. Valóban, ugyanazzal a kiírással találkoztunk több kórház esetében, nem csak a veszprémi kórháznál.