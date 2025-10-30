október 30., csütörtök

Több Veszprém megyei kórházban is hiba van, ez miatt akadozhat a betegellátás

Nem csak a veszprémi kórházban akadnak gondok csütörtökön. Az akadozó betegellátás Veszprém vármegye több kórházát is érinti. Mondjuk, melyeket.

Veol.hu

Úgy tűnik több egészségügyi intézményben is hiba akasztja meg a betegellátást Veszprém megyében. Ahogy arról már beszámoltunk, a megyeszékhely intézményében, a Csolnoky Ferenc Kórházban informatikai hiba jelentkezett. Olvasóink jelezték, hogy nem ez ez egyetlen korház, ahol gond van a megyében. Az akadozó betegellátás Veszprém megyében több intézményt is érint. Mondjuk, melyek azok.

Forrás: Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet / Facebook

Informatikai hiba miatt van akadozó betegellátás Veszprém megye kórházaiban

Olvasóink jelzése után magunk is szétnéztünk a megyei egészségügyi intézmények közösségi oldalain. Valóban, ugyanazzal a kiírással találkoztunk több kórház esetében, nem csak a veszprémi kórháznál. 

Olvasónk közösségi oldalunkon jelezte kommentben, hogy Tapolcán és Ajkán is ezt tapasztalta. Ezért aztán megnéztük, mi a helyzet. A pápai Gróf Esterházy Kórház közösségi oldalán szintén informatikai hibáról tájékoztatta betegeket, ahogy az ajkai Magyar Imre kórház, a Tapolcai Deák Jenő Kórház, valamint a zirci Városi Erzsébet Kórház is.

A hiba jellege teljesen ugyanaz, egy informatika hiba okoz nagy fennakadásokat a betegfelvétel és a betegellátás tekintetében. A hiba fennállásáig hosszabb várakozási időre kell számolni a betegeknek. Az intézmények egységesen azt közölték, hogy már nagy erőkkel dolgoznak a probléma elhárításán.

 

