Kihagyhatatlan akciók október közepén – mutatjuk, hogyan spórolhatsz az élelmiszeren
Átnéztük a nagyobb boltok kínálatát, hogy a heti akciós termékekből válogathass. A friss gyümölcsök, zöldségek, húsok, pékáruk és sajtok kedvezményes áron érhetők el, íme a legjobb akciók október 9–15. között.
A heti akciók keretében a boltok különböző termékei, az alapanyagoktól a készételekig, kedvezményes áron vihetők haza. A friss gyümölcsök, zöldségek és húsok mellett pékáruk, édességek és sajtok is szerepelnek az akciók között. Az ajánlatok nemcsak pénztárcakímélőek, hanem az ételötletekhez is inspirációt adnak: a heti kínálatból saláták, sült ételek és gyors desszertek egyaránt készíthetők.
E heti akciók és finomságok az áruházak polcain
A Lidlben a friss banán 33%-kal olcsóbb, a piros szőlő pedig 699 forint akciósan, míg a japán szilva 23%-kal le van árazva, ezekből nagyon ízletes gyümölcssalátát készíthetünk. A friss sertéslapocka mínusz 10%-os kedvezménnyel vásárolható meg, ebből könnyen elkészíthető egy tartalmas sertéspörkölt vagy sült sertéslapocka.
A Lidl Plus akció részeként a Masadmer sajt 400 forintos kedvezménnyel 1299 forintba kerül, az ömlesztett sajt szeletek pedig 28%-kal olcsóbban vihetők haza; ezekből sajtos rácsánivalókat készíthetünk.
Az októberi ízekre hangolva a Pumpkin Spice ízű túrórudi 27%-os kedvezménnyel 649 forintba kerül, míg a Mizó kávé 25%-kal lett olcsóbb. A friss egész pisztráng 20%-os kedvezménnyel, a lazac pisztráng pedig 23%-kal olcsóbban kapható; ezekből finom sült vagy grillezett hal készíthető. A nosztalgia vekni kedvezménnyel 279 forintért kapható, ami tökéletes reggelihez vagy uzsonnára.
Az Aldiban a zöldborsó 17%-kal olcsóbb, 279 forintért kapható, a piros vagy kék szőlő 40%-os kedvezménnyel 899 forintba kerül, míg a Golden alma 39%-kal lett olcsóbb, 485 forintért. Ezekből finom gyümölcssalátát állíthatunk össze. A friss sertéscomb ára nincs külön leárazva, de a pulyka bécsi virsli 26%-os kedvezménnyel 1099 forintba kerül, a pulykasonka pedig 25%-kal olcsóbb, 299 forint; ezekből gyors virslis ételek készíthetők.
A trapista sajt 12%-kal olcsóbban 2490 forint, a kenhető friss sajt 22%-kal 349 forintért vihető haza, ezekből egyszerű sajttálak állíthatók össze. A Nutella 26%-kal olcsóbb, 1399 forintért kapható, a túrórudi csomag pedig 16%-kal lett kedvezményes, 999 forintért; ezekből gyors desszert készíthető. A zsíros cipó 33%-kal kedvezményes, 399 forint, tökéletes önálló reggeli.
Az energiaital 27%-kal olcsóbb, 399 forintba kerül, a friss afrikai harcsa filé 20%-os kedvezménnyel 1999 forint; ezekből ital és halétel készíthető. Kolbászokból és felvágottakból – gyulai vagy csabai kolbász 32%-kal 449 forint, Royal baromfisonka 27%-kal 619 forint – változatos reggeli vagy vacsora állítható össze. A laktózmentes kefir 30%-kal olcsóbb, 179 forint, a zabpehej 27%-kal kedvezményes, 269 forint, ezekből egyszerű italos desszerteket készíthetünk. A kenyérlepény 999 forint, a csiga tészta 27%-kal olcsóbb, 265 forint, tökéletes reggeli vagy uzsonna.
A Tescoban a magyar sütőtök 45%-kal olcsóbb, 219 forintért, a sárgarépa pedig 56%-kal kedvezményes, 175 forint, míg a magyar gála alma 52%-kal lett olcsóbb, 425 forintért; ezekből ízletes zöldség- és gyümölcssalátát készíthetünk. A banán 35%-kal olcsóbb, 699 forintért, a Tesco sertés darált hús 20%-kal kedvezményes, 949 forint, ezekből gyors darált húsos ételek vagy gyümölcssaláta kombináció készíthető.
A friss csontos csirkemell 22%-kal olcsóbban 1548 forint, a marha karpaccio 12%-kal lett kedvezményes, 1399 forint, ezekből sült csirkemell és marha karpaccio tálak készíthetők. A Nutella 11%-os kedvezménnyel 2299 forint, a magyar vaj 11%-kal olcsóbb, 509 forint, ezeket reggelikhez vagy desszertkiegészítőkhöz használhatjuk. A Halloween-es termékek 20%-kal kedvezményesek, 199 forintért; ezekből tematikus desszertek és snackek állíthatók össze.
A SPARban a füstölt csülök 26%-kal olcsóbb, 1399 forint, a parmezán sajt 18%-kal kedvezményes, 2199 forint, a gnocci szarvasgombás tészta pedig 20%-kal olcsóbb, 799 forint; ezekből füstölt húsos vagy sajtos tésztaétel készíthető. Az őrölt kávé 20%-kal olcsóbb, 1599 forint, a kávékapszulák 16%-kal kedvezményesek, 999 forint, ezekből kávés reggeli állítható össze. A tonhal törzs darabok 20%-kal olcsóbbak, 1599 forintért, a pisztáciakrém 20%-kal kedvezményes, 1990 forint; ezekből halétel vagy desszert készíthető.
A vöröshagyma 60%-kal kedvezményes, 199 forint, a tigris cipó 17%-kal olcsóbb, 329 forint, a retro kifli 20%-kal kedvezményes, 119 forint; ezekből zöldségköret és reggeli készíthető. A vágott magvas zsemle 24%-kal olcsóbb, 75 forint, a Pickolino virsli 47%-kal kedvezményes, 399 forint; ezekből reggeli vagy húsos étel állítható össze. A füstölt főtt tokaszalonna 25%-kal olcsóbb, 259 forint, a füstölt főtt préselt császárszalonna 20%-kal kedvezményes, 399 forint, a préselt disznósajt 20%-kal olcsóbb, 279 forint; ezekből füstölt húsos étel vagy sajttál készíthető.
A főző cserkészkolbász 25%-kal kedvezményes, 299 forint, a juhbeles virsli 30%-kal olcsóbb, 299 forint, a sertés sonka 20%-kal kedvezményes, 459 forint; ezekből kolbászos vagy sonkás étel készíthető. A Waldor gluténmentes csirkemell 13%-kal olcsóbb, 2499 forint, a Master Gold Royal csirkefalatok 20%-kal kedvezményes, 1999 forint; ezekből gyors csirkeétel készíthető.
A Riska vaj 14%-kal kedvezményes, 330 forint, a Riska OHT tej 12%-kal olcsóbb, 279 forint, a magyar rögös túró 12%-kal kedvezményes, 719 forint, a Pöttyös túrórudi 14%-kal olcsóbb, 999 forint; ezekből reggelihez vagy desszerthez kombinálható ételek állíthatók össze. A gyermelyi négy sajtos tészta 32%-kal olcsóbb, 569 forint; ebből sajtos tészta készíthető.
