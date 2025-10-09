október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítünk takarékoskodni

1 órája

Kihagyhatatlan akciók október közepén – mutatjuk, hogyan spórolhatsz az élelmiszeren

Címkék#áruház#Tesco Áruház#Aldi Magyarország#akció#akciós újság#Spar#Lidl Magyarország

Átnéztük a nagyobb boltok kínálatát, hogy a heti akciós termékekből válogathass. A friss gyümölcsök, zöldségek, húsok, pékáruk és sajtok kedvezményes áron érhetők el, íme a legjobb akciók október 9–15. között.

Balogh Rebeka

A heti akciók keretében a boltok különböző termékei, az alapanyagoktól a készételekig, kedvezményes áron vihetők haza. A friss gyümölcsök, zöldségek és húsok mellett pékáruk, édességek és sajtok is szerepelnek az akciók között. Az ajánlatok nemcsak pénztárcakímélőek, hanem az ételötletekhez is inspirációt adnak: a heti kínálatból saláták, sült ételek és gyors desszertek egyaránt készíthetők.

Akciós sajtok a Lidl, ALDI és SPAR kínálatában – többféle sajt kedvezménnyel kapható. Forrás: pexels.hu
Akciós sajtok a Lidl, az Aldi és a SPAR kínálatában – többféle sajt kedvezménnyel kapható
Forrás: pexels.hu

E heti akciók és finomságok az áruházak polcain

A Lidlben a friss banán 33%-kal olcsóbb, a piros szőlő pedig 699 forint akciósan, míg a japán szilva 23%-kal le van árazva, ezekből nagyon ízletes gyümölcssalátát készíthetünk. A friss sertéslapocka mínusz 10%-os kedvezménnyel vásárolható meg, ebből könnyen elkészíthető egy tartalmas sertéspörkölt vagy sült sertéslapocka. 

A Lidl Plus akció részeként a Masadmer sajt 400 forintos kedvezménnyel 1299 forintba kerül, az ömlesztett sajt szeletek pedig 28%-kal olcsóbban vihetők haza; ezekből sajtos rácsánivalókat készíthetünk. 

Az októberi ízekre hangolva a Pumpkin Spice ízű túrórudi 27%-os kedvezménnyel 649 forintba kerül, míg a Mizó kávé 25%-kal lett olcsóbb. A friss egész pisztráng 20%-os kedvezménnyel, a lazac pisztráng pedig 23%-kal olcsóbban kapható; ezekből finom sült vagy grillezett hal készíthető. A nosztalgia vekni kedvezménnyel 279 forintért kapható, ami tökéletes reggelihez vagy uzsonnára.

Az Aldiban a zöldborsó 17%-kal olcsóbb, 279 forintért kapható, a piros vagy kék szőlő 40%-os kedvezménnyel 899 forintba kerül, míg a Golden alma 39%-kal lett olcsóbb, 485 forintért. Ezekből finom gyümölcssalátát állíthatunk össze. A friss sertéscomb ára nincs külön leárazva, de a pulyka bécsi virsli 26%-os kedvezménnyel 1099 forintba kerül, a pulykasonka pedig 25%-kal olcsóbb, 299 forint; ezekből gyors virslis ételek készíthetők. 

A trapista sajt 12%-kal olcsóbban 2490 forint, a kenhető friss sajt 22%-kal 349 forintért vihető haza, ezekből egyszerű sajttálak állíthatók össze. A Nutella 26%-kal olcsóbb, 1399 forintért kapható, a túrórudi csomag pedig 16%-kal lett kedvezményes, 999 forintért; ezekből gyors desszert készíthető. A zsíros cipó 33%-kal kedvezményes, 399 forint, tökéletes önálló reggeli. 

Az energiaital 27%-kal olcsóbb, 399 forintba kerül, a friss afrikai harcsa filé 20%-os kedvezménnyel 1999 forint; ezekből ital és halétel készíthető. Kolbászokból és felvágottakból – gyulai vagy csabai kolbász 32%-kal 449 forint, Royal baromfisonka 27%-kal 619 forint – változatos reggeli vagy vacsora állítható össze. A laktózmentes kefir 30%-kal olcsóbb, 179 forint, a zabpehej 27%-kal kedvezményes, 269 forint, ezekből egyszerű italos desszerteket készíthetünk. A kenyérlepény 999 forint, a csiga tészta 27%-kal olcsóbb, 265 forint, tökéletes reggeli vagy uzsonna.

A Tescoban a magyar sütőtök 45%-kal olcsóbb, 219 forintért, a sárgarépa pedig 56%-kal kedvezményes, 175 forint, míg a magyar gála alma 52%-kal lett olcsóbb, 425 forintért; ezekből ízletes zöldség- és gyümölcssalátát készíthetünk. A banán 35%-kal olcsóbb, 699 forintért, a Tesco sertés darált hús 20%-kal kedvezményes, 949 forint, ezekből gyors darált húsos ételek vagy gyümölcssaláta kombináció készíthető. 

A friss csontos csirkemell 22%-kal olcsóbban 1548 forint, a marha karpaccio 12%-kal lett kedvezményes, 1399 forint, ezekből sült csirkemell és marha karpaccio tálak készíthetők. A Nutella 11%-os kedvezménnyel 2299 forint, a magyar vaj 11%-kal olcsóbb, 509 forint, ezeket reggelikhez vagy desszertkiegészítőkhöz használhatjuk. A Halloween-es termékek 20%-kal kedvezményesek, 199 forintért; ezekből tematikus desszertek és snackek állíthatók össze.

A SPARban a füstölt csülök 26%-kal olcsóbb, 1399 forint, a parmezán sajt 18%-kal kedvezményes, 2199 forint, a gnocci szarvasgombás tészta pedig 20%-kal olcsóbb, 799 forint; ezekből füstölt húsos vagy sajtos tésztaétel készíthető. Az őrölt kávé 20%-kal olcsóbb, 1599 forint, a kávékapszulák 16%-kal kedvezményesek, 999 forint, ezekből kávés reggeli állítható össze. A tonhal törzs darabok 20%-kal olcsóbbak, 1599 forintért, a pisztáciakrém 20%-kal kedvezményes, 1990 forint; ezekből halétel vagy desszert készíthető. 

A vöröshagyma 60%-kal kedvezményes, 199 forint, a tigris cipó 17%-kal olcsóbb, 329 forint, a retro kifli 20%-kal kedvezményes, 119 forint; ezekből zöldségköret és reggeli készíthető. A vágott magvas zsemle 24%-kal olcsóbb, 75 forint, a Pickolino virsli 47%-kal kedvezményes, 399 forint; ezekből reggeli vagy húsos étel állítható össze. A füstölt főtt tokaszalonna 25%-kal olcsóbb, 259 forint, a füstölt főtt préselt császárszalonna 20%-kal kedvezményes, 399 forint, a préselt disznósajt 20%-kal olcsóbb, 279 forint; ezekből füstölt húsos étel vagy sajttál készíthető. 

A főző cserkészkolbász 25%-kal kedvezményes, 299 forint, a juhbeles virsli 30%-kal olcsóbb, 299 forint, a sertés sonka 20%-kal kedvezményes, 459 forint; ezekből kolbászos vagy sonkás étel készíthető. A Waldor gluténmentes csirkemell 13%-kal olcsóbb, 2499 forint, a Master Gold Royal csirkefalatok 20%-kal kedvezményes, 1999 forint; ezekből gyors csirkeétel készíthető. 

A Riska vaj 14%-kal kedvezményes, 330 forint, a Riska OHT tej 12%-kal olcsóbb, 279 forint, a magyar rögös túró 12%-kal kedvezményes, 719 forint, a Pöttyös túrórudi 14%-kal olcsóbb, 999 forint; ezekből reggelihez vagy desszerthez kombinálható ételek állíthatók össze. A gyermelyi négy sajtos tészta 32%-kal olcsóbb, 569 forint; ebből sajtos tészta készíthető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu