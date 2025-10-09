Kihagyhatatlan akciók október közepén – mutatjuk, hogyan spórolhatsz az élelmiszeren

A heti akciók keretében a boltok különböző termékei, az alapanyagoktól a készételekig, kedvezményes áron vihetők haza. A friss gyümölcsök, zöldségek és húsok mellett pékáruk, édességek és sajtok is szerepelnek az akciók között. Az ajánlatok nemcsak pénztárcakímélőek, hanem az ételötletekhez is inspirációt adnak: a heti kínálatból saláták, sült ételek és gyors desszertek egyaránt készíthetők.

Akciós sajtok a Lidl, az Aldi és a SPAR kínálatában – többféle sajt kedvezménnyel kapható

Forrás: pexels.hu

E heti akciók és finomságok az áruházak polcain

A Lidlben a friss banán 33%-kal olcsóbb, a piros szőlő pedig 699 forint akciósan, míg a japán szilva 23%-kal le van árazva, ezekből nagyon ízletes gyümölcssalátát készíthetünk. A friss sertéslapocka mínusz 10%-os kedvezménnyel vásárolható meg, ebből könnyen elkészíthető egy tartalmas sertéspörkölt vagy sült sertéslapocka.

A Lidl Plus akció részeként a Masadmer sajt 400 forintos kedvezménnyel 1299 forintba kerül, az ömlesztett sajt szeletek pedig 28%-kal olcsóbban vihetők haza; ezekből sajtos rácsánivalókat készíthetünk.

Az októberi ízekre hangolva a Pumpkin Spice ízű túrórudi 27%-os kedvezménnyel 649 forintba kerül, míg a Mizó kávé 25%-kal lett olcsóbb. A friss egész pisztráng 20%-os kedvezménnyel, a lazac pisztráng pedig 23%-kal olcsóbban kapható; ezekből finom sült vagy grillezett hal készíthető. A nosztalgia vekni kedvezménnyel 279 forintért kapható, ami tökéletes reggelihez vagy uzsonnára.

Az Aldiban a zöldborsó 17%-kal olcsóbb, 279 forintért kapható, a piros vagy kék szőlő 40%-os kedvezménnyel 899 forintba kerül, míg a Golden alma 39%-kal lett olcsóbb, 485 forintért. Ezekből finom gyümölcssalátát állíthatunk össze. A friss sertéscomb ára nincs külön leárazva, de a pulyka bécsi virsli 26%-os kedvezménnyel 1099 forintba kerül, a pulykasonka pedig 25%-kal olcsóbb, 299 forint; ezekből gyors virslis ételek készíthetők.

A trapista sajt 12%-kal olcsóbban 2490 forint, a kenhető friss sajt 22%-kal 349 forintért vihető haza, ezekből egyszerű sajttálak állíthatók össze. A Nutella 26%-kal olcsóbb, 1399 forintért kapható, a túrórudi csomag pedig 16%-kal lett kedvezményes, 999 forintért; ezekből gyors desszert készíthető. A zsíros cipó 33%-kal kedvezményes, 399 forint, tökéletes önálló reggeli.