Árleszállítás

25 perce

Ezek az akciók várnak rád október első hetében

Címkék#áruház#Lidl#Aldi#Tesco#akciós ajánlat#akció#Spar

Október első hetében a helyi áruházakban különböző termékekhez juthatnak kedvezőbb áron a vásárlók. A kínálatban szerepelnek friss húsok, tejtermékek, zöldségek és háztartási cikkek is, így mindenki előre tervezheti a bevásárlást.

Balogh Rebeka

A heti akciók a mindennapi beszerzést könnyítik meg, miközben a családok akár jelentős összeget is megtakaríthatnak.

Az áruházak heti akciói között a pékáru is kedvező áron kapható. Forrás: pexels
Az áruházak heti akciói között a pékáru is kedvező áron kapható.
Fotó: pexels

Akciók a Lidlben

A Lidl kínálatában a friss húsok, sajtok és zöldségek kapnak kiemelt figyelmet. A Pikok szeletelt bacon, füstölt 649 Ft, rakott ételekhez vagy szendvicsekhez ajánlott, a piros gouda sajt 25%-kal olcsóbb, salátákhoz vagy melegszendvicshez, az édes burgonya 37%-kal olcsóbb, köretnek vagy pürének, a fejes káposzta 28%-kal olcsóbb, főzelékhez vagy savanyúsághoz, a fehér szőlő 25%-kal olcsóbb, desszerthez vagy smoothie-hoz, a Duplano csirkemellszeletek 33%-kal olcsóbbakk, sült ételekhez vagy salátákhoz, a Milbona ivójoghurt 33%-kal olcsóbb, reggelire vagy uzsonnára ajánlott.

Akciók az Aldiban

Az Aldi kínálatában a friss gyümölcsök, húsok és háztartási termékek szerepelnek akcióban. A vöröshagyma 64%-kal olcsóbb, levesekhez vagy főzelékekhez elengedhetetlen, a mag nélküli fehér szőlő 40%-kal olcsóbb, desszerthez vagy uzsonnára kiváló, a spagetti 42%-kal olcsóbb, tésztás ételek remek alapja. A friss sertés gulyáshús 1099 forint, pörköltekhez vagy rakott ételekhez jó alapanyag, a csemege vagy paprikás szalámi 1990 forint, hidegtálakhoz vagy szendvicsekhez közkedvelt, a Pizza Twister 199 forint, gyors vacsorához ajánlott.

Akciók a Tescóban

A Tesco kínálatában friss húsok, zöldségek és gyümölcsök akciósak. A friss sertéslapocka 16%-kal olcsóbb, a magyar fürtös baby silva paradicsom 35%-kal olcsóbb, salátákhoz vagy szószokhoz is kiválóan használható, a fehér szőlő 46%-kal olcsóbb (desszerthez vagy uzsonnára), a vöröshagyma 70%-kal olcsóbb. A piros kaliforniai paprika 889 forint, a magyar golden alma 495 forint, a csíkozott friss marhahús porccal 1869 forint.

Akciók a Sparban

A Sparban a felvágottak, készételek és tészták szerepelnek akcióban. Az öblítő 30%-kal olcsóbb, a Spar enjoy korhelysaláta 21%-kal olcsóbb, , a Tortellino ravioli 22%-kal olcsóbb, a füstli klasszikus hatos csomagolásban 35%-kal olcsóbb. A Spar tésztaszósz bolognaihoz és karbonára 1090 forint, a Tornyos kókuszszeletek 1090 forint, a Regnum turist 329 forint.

A heti akciók lehetővé teszik, hogy a vásárlók tudatosan tervezzenek, és változatos, egészséges ételeket állítsanak össze a család számára.

 

