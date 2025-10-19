október 19., vasárnap

Közös gondolkodás és cselekvés

29 perce

Aktív turizmus a Bakony térségében

Címkék#Bakony#turizmus#projekt

A világ első Kriptongyárában tartotta nyitó rendezvényét a térség turizmusfejlesztését célzó program. Az 1 milliárd 800 millió forintos projekt az Európai unió társfinanszírozásával a magyarországi központi költségvetési előirányzatból valósul meg. Az Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben programot a Veszprém Vármegyei Önkormányzat vezeti.

Tisler Anna
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter

Fotó: Gyarmati Lászl6

Az Ajka Csingervölgy városrészében október 18-án megtartott projektnyitón Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője megnyitó beszédében elmondta, hogy az Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a Bakony vidékét a turisták újra felfedezzék. A térség a fejlesztések szempontjából is fontos, ugyanis Dunántúl közepén helyezkedik el, összeköti a különböző tájegységeket. Mindenki a Balatont emlegeti, de senki nem gondol arra, hogy gyakorlatilag 10 kilométerre a tótól ott a Bakony. Sok szó esik arról, hogyan lehet a Balatont mind a négy évszakban látogatottá tenni. Sokat segít ebben, ha a Bakony is megkapja azt a lehetőséget, amit a Balaton. Ha a bakonyi települések is összefognak, mint a balatoniak, a két térség együttműködése kialakul, úgy megsokszorozhatják a lehetőségeiket. 

Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben program: Perényi Mirkó, Schwartz Béla, Nyul Zoltán, Navracsics Tibor és Lasztovicza Máté Fotó: Gyarmati László
Fotó: Gyarmati László

Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben program tervei

Schwartz Béla, Ajka város polgármestere köszöntőjében megfogalmazta, hogy Ajka ipari város, minden az iparról szól, ami jól is működik, de a turizmusra is szükség van, amellyel kissé le vannak maradva. Örülnek, hogy az aktív turizmus keretében ezen a téren is léphetnek előre. A kerékpáros turizmust helyezik előtérbe, amelynek útvonalán az ipari örökséget is be tudják mutatni. Erre különösen alkalmas Csingervölgy városrész, ahol áll a világ első kriptongyára, attól 300 méterre az egykori Ármin bánya, amelynek ma már csak a főépület áll, amelyben kerékpáros bázist szeretnének kialakítani. Innen csatlakoznának a Kab-hegy kerékpáros hálózatához. Ajka minden városrésze Padragkút kivételével már kerékpárút összeköttetésben van a városközponttal. Padragkúton is tervben van a fejlesztés. 

Fotó: Gyarmati László

Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Petényi Mirkó hozzátette, a projekt célja, hogy a térséget komplexen kezeljék. A legfontosabb, hogy a térséget nem ismerők is jól be tudják járni vagy kerékpározni. A célt közös gondolkodással, megfelelő marketing tevékenységgel érhetik el, miközben figyelnek arra is, hogy a térség ökológiai terhelése ne növekedjen, a látogatók biztonságos helyen tudják hagyni gépjárműveiket.

Lasztovicza Máté, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a csaknem 20 helyszínt érintő projekt kiemelkedő jelentőségű a társégben. Az aktív turizmus terén az 1.8 milliárd forintot jól hasznosítják, ugyanis túraútvonalakra, kerékpárutak fejlesztésére, eszközbeszerzésre fordítják azt, amelyek a Bakony és a Balaton térsége számára meghatározóak lesznek. Fontos, hogy a Balaton mellett a Bakony is kiemelt szerepet kapjon, ugyanis a térségben is vannak szép falvak, erdők, tájak. Az együttműködés során arra törekednek, hogy a turisták és a lakosok is jól érezzék magukat. 

Fotó: Gyarmati László

Az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára, Nyul Zoltán kijelentette, ha a természeti környezetben  építenek, nagyobb a felelősség, mint a lakott területen. A természeti környezetben hangsúlyosabban figyelnek arra, hogy az anyaghasználat valamint az alkalmazott technológia minél kisebb környezeti lábnyomok hagyjon. A funkció, a gazdaságosság és az esztétikum mellett az is cél, hogy a következő évtizedekben költséghatékonyan, fenntartható módon lehessen üzemeltetni azokat. 

Imre László Veszprém vármegyei jegyző hozzátette, azt szerették volna, hogy a kisebb közösségek is csatlakozzanak, így 10 önkormányzat is bevontak. A programmal lehetőség van az iparűzési adó növelésére is. Az egykori ipari épületek ma a kikapcsolódás helyszíneivé válhatnak.  

 

