Aktív turizmus a Bakony térségében

Az Ajka Csingervölgy városrészében október 18-án megtartott projektnyitón Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője megnyitó beszédében elmondta, hogy az Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a Bakony vidékét a turisták újra felfedezzék. A térség a fejlesztések szempontjából is fontos, ugyanis Dunántúl közepén helyezkedik el, összeköti a különböző tájegységeket. Mindenki a Balatont emlegeti, de senki nem gondol arra, hogy gyakorlatilag 10 kilométerre a tótól ott a Bakony. Sok szó esik arról, hogyan lehet a Balatont mind a négy évszakban látogatottá tenni. Sokat segít ebben, ha a Bakony is megkapja azt a lehetőséget, amit a Balaton. Ha a bakonyi települések is összefognak, mint a balatoniak, a két térség együttműködése kialakul, úgy megsokszorozhatják a lehetőségeiket.

Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben program: Perényi Mirkó, Schwartz Béla, Nyul Zoltán, Navracsics Tibor és Lasztovicza Máté

Fotó: Gyarmati László

Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben program tervei

Schwartz Béla, Ajka város polgármestere köszöntőjében megfogalmazta, hogy Ajka ipari város, minden az iparról szól, ami jól is működik, de a turizmusra is szükség van, amellyel kissé le vannak maradva. Örülnek, hogy az aktív turizmus keretében ezen a téren is léphetnek előre. A kerékpáros turizmust helyezik előtérbe, amelynek útvonalán az ipari örökséget is be tudják mutatni. Erre különösen alkalmas Csingervölgy városrész, ahol áll a világ első kriptongyára, attól 300 méterre az egykori Ármin bánya, amelynek ma már csak a főépület áll, amelyben kerékpáros bázist szeretnének kialakítani. Innen csatlakoznának a Kab-hegy kerékpáros hálózatához. Ajka minden városrésze Padragkút kivételével már kerékpárút összeköttetésben van a városközponttal. Padragkúton is tervben van a fejlesztés.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter

Fotó: Gyarmati László

Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Petényi Mirkó hozzátette, a projekt célja, hogy a térséget komplexen kezeljék. A legfontosabb, hogy a térséget nem ismerők is jól be tudják járni vagy kerékpározni. A célt közös gondolkodással, megfelelő marketing tevékenységgel érhetik el, miközben figyelnek arra is, hogy a térség ökológiai terhelése ne növekedjen, a látogatók biztonságos helyen tudják hagyni gépjárműveiket.